El secreto para ahorrar hasta US$15 en la cena de Acción de Gracias en Estados Unidos: qué son las marcas blancas

Antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Wells Fargo reveló el secreto que muchas familias pueden aprovechar para ahorrar hasta US$15 en la cena de Thanksgiving.

Cómo ahorrarse hasta US$15 en la cena de Acción de Gracias en EE.UU.

Un informe de Forbes, basado en datos revelados por la entidad bancaria Wells Fargo, indica que el mejor consejo para ahorrar dinero en la cena de Acción de Gracias en el país norteamericano es comprar productos de marca propia o genérica.

Comprar marcas nacionales ayudará a las familias a ahorrar más dinero durante la cena de Acción de Gracias

La comparación muestra que, con artículos de las marcas más populares, una cena completa con pavo, relleno, ensalada, arándanos, panecillos y pastel de calabaza, costaría US$95; mientras esa misma comida, con los mismos ingredientes, pero de marcas genéricas, sale US$80.

Esto hace llegar a la conclusión de que, pese a que la inflación provocó un importante aumento en alimentos durante los últimos meses, la comida para este día festivo se puede conseguir incluso más barata este 2025 que en 2024, siempre y cuando los compradores sigan las estrategias y consejos adecuados.

Mientras el costo de los alimentos en el hogar subió en un 2,7% anual hasta agosto, el de una cena de Acción de Gracias para 10 personas con todos los ingredientes ya mencionados ha disminuido hasta un 3%.

La cena de Acción de Gracias se suele celebrar en familia

Uno por uno: los productos que más bajaron de precio para Acción de Gracias 2025

De acuerdo con el informe citado, hay varios alimentos que bajaron considerablemente de precio y se pueden aprovechar eligiendo marcas de primera mano:

Pavos : sus precios minoristas estimados, vendidos por marcas genéricas, bajaron un 3,7% con respecto al año pasado.

: sus precios minoristas estimados, vendidos por marcas genéricas, bajaron un 3,7% con respecto al año pasado. Bolsa de papas: su valor se redujo en un 1,5% en comparación con 2024.

su valor se redujo en un 1,5% en comparación con 2024. Verduras congeladas: son de las que tuvieron más rebajas. En este caso, valen un 15% menos.

son de las que tuvieron más rebajas. En este caso, valen un 15% menos. Panes: los de marca propia llegaron a reducir su precio en un 22%.

los de marca propia llegaron a reducir su precio en un 22%. Relleno de pavo: disminuyó un 4%.

disminuyó un 4%. Mezcla para salsa preparada: también bajó un 4%.

también bajó un 4%. Arándanos frescos: también un 4%.

también un 4%. Pastel de calabaza: en esta ocasión, el costo se redujo en un 3% anual.

Se deben elegir con sabiduría los productos a comprar para la cena de Acción de Gracias

En ese marco, el estudio invita a los compradores a seguir el consejo de optar por marcas propias o genéricas: así lograrán pagar menos, incluso en un contexto en el que los alimentos son afectados por la inflación.

Datos de inflación sobre alimentos en Estados Unidos 2025

Según un comunicado del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), la inflación ha incrementado de forma constante este 2025, pero los precios de los alimentos han subido más que la inflación general hasta agosto.

De todas maneras, se estima que los productos comestibles para el hogar sientan el efecto inflacionario a un ritmo más lento con respecto los costos generales. Igualmente, se espera una importante suba de un 2,4% hasta el final de 2025.

El Día de Acción de Gracias es una de las fechas feriadas reconocidas por el gobierno y celebradas a nivel nacional (Pexels/Tima Miroshnichenko)

Cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias 2025 en EE.UU.

De acuerdo con el sitio oficial del gobierno estadounidense, el Día de Acción de Gracias 2025 se celebra el 27 de noviembre, el cuarto jueves del mes.

"Este es uno de los días festivos más importantes para los estadounidenses y es considerado un día para celebrar en familia. Es la época del año cuando la gente viaja más en EE.UU. para estar con sus seres queridos", asegura el ente gubernamental.