Dónde entregan comida gratis en Chicago del 2 al 7 de febrero de 2026 sin importar el estatus migratorio
En la Ciudad de los Vientos se ofrecerán alimentos frescos para quienes más lo necesitan
La ciudad de Chicago, en Illinois, informó que durante la primera semana de febrero se otorgarán despensas gratis para personas en situaciones de vulnerabilidad. A través del programa Greater Chicago Food Depository se dio a conocer el calendario y direcciones donde se podrán encontrar alimentos frescos.
Dónde darán comida gratis en Chicago en febrero de 2026
En Chicago, diferentes centros comunitarios distribuirán alimentos sin costo en la semana del 2 al 7 de febrero. El objetivo es que ninguna persona pase necesidades. Estas despensas operan con regularidad y ofrecen productos esenciales.
Estos son los puntos donde se puede obtener comida gratis, según Greater Chicago Food Depository:
Lunes 2 de febrero
- St. Stanislaus Kostka, con dirección 1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL. Atenderá en un horario de 12.30 a 13.30 hs.
Martes 3 de febrero
- Chicago Lights, con servicio en 126 E Chestnut Street, Chicago, IL. Horario de 9.30 a 11.30 hs.
- Meals Ministry, ubicado en 126 E Chestnut St, Chicago, IL. Horario de 12.30 a 14.00 hs.
- St. Matthew Child Advocate, en 1000 N Orleans Street, Chicago, IL. Horario: de 11.00 a 12.00 hs.
- Centro Comunitario del Cuerpo del Templo de Chicago, con servicio en 1 N Ogden Ave., Chicago, IL. Horario de 11.00 a 13.00 hs.
- Primera Iglesia Bautista Congregacional de Chicago, localizada en 1613 W Washington Boulevard., Chicago, IL. Horario de 11.00 a 13.00 hs.
- Asociación de la Universidad Northwestern, que sirve en 1400 W Augusta Boulevard., Chicago, IL. Horario de 10.00 a 13.00 hs.
Miércoles 4 de febrero
- Chicago Lights, con servicio en 126 E Chestnut Street, Chicago, IL. Horario de 9.30 a 11.30 hs.
- Ministerio de Alimentación, ubicado en 126 E Chestnut St, Chicago, IL. Horario: de 12.30 a 14.00 hs.
- Breaking Bread Ministries, con atención en 1111 N Wells Street Ste 500, Chicago, IL. Horario: de 19.00 a 20.00 hs.
- Asociación de la Universidad Northwestern, ubicada en 1400 W Augusta Boulevard, Chicago, IL. Horario: de 10.00 a 13.00 hs.
Jueves 5 de febrero
- Chicago Lights, con servicio en 126 E Chestnut Street, Chicago, IL. Horario: 9.30 a 11.30 hs.
- Ministerio de Comidas, ubicado en 126 E Chestnut Street, Chicago, IL. Horario: de 12.30 a 14.00 hs.
- Asociación de la Universidad Northwestern, ubicados en 1400 W Augusta Boulevard, Chicago, IL. Horario: de 10.00 a 13.00 hs.
- Iglesia Internacional Life Changers, ubicada en 1337 W 15th Street, Chicago, IL. Horario: de 11.00 a 13.00 hs.
- St. Stanislaus Kostka, con dirección 1351 W Evergreen Avenue, Chicago, IL. Horario: de 12.30 a 13.30 hs.
Viernes 6 de febrero
- Chicago Lights, con servicio en 126 E Chestnut Street, Chicago, IL 60611. Horario: 9.30 a 11.30 hs
- Nuestra Señora de la Sagrada Familia, ubicada en 1334 W. Flournoy Street., Chicago, IL. Horario: de 14.30 a 16.30 hs.
Sábado 7 de febrero
- Pilgrim Rest MBC, con atención en 1901 W Washington Boulevard, Chicago, IL. Horario: de 13.00 a 15.00 hs. Reparte solo la primera, segunda y tercera semana de cada mes.
- Care For Friends, en 530 W Fullerton Pkwy, en Chicago, IL. Horario: de 11.30 a 13.30 hs.
Programas que dan comida gratis en Chicago
Existen otras instituciones que ofrecen productos frescos, así como comidas gratis y de bajo costo. Además de los bancos de alimentos, también se pueden conseguir despensas en:
- River Bend Food Bank: cuenta con despensas y puntos de distribución de comidas en ciudades de 23 condados.
- Northern Illinois Food Bank: garantiza a los menos favorecidos de Chicago acceso a alimentos que necesitan para prosperar.
- Central Illinois Foodbank: presta servicios a 140 agencias asociadas en 21 condados del centro y sur de Illinois.
- Tri-State Food Bank, Inc.: mejora la calidad de vida de las familias y los niños que padecen inseguridad alimentaria, proporcionándoles alimentos y nutrición adecuados.
- Eastern Illinois Foodbank: atiende a más de 1.6 millones de personas mediante sus distribuciones de Foodmobile y red de despensas de alimentos.
