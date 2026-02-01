Dónde entregan comida gratis en Chicago del 2 al 7 de febrero de 2026 sin importar el estatus migratorio

La ciudad de Chicago, en Illinois, informó que durante la primera semana de febrero se otorgarán despensas gratis para personas en situaciones de vulnerabilidad. A través del programa Greater Chicago Food Depository se dio a conocer el calendario y direcciones donde se podrán encontrar alimentos frescos.

Dónde darán comida gratis en Chicago en febrero de 2026

En Chicago, diferentes centros comunitarios distribuirán alimentos sin costo en la semana del 2 al 7 de febrero. El objetivo es que ninguna persona pase necesidades. Estas despensas operan con regularidad y ofrecen productos esenciales.

El programa Greater Chicago Food Depository ofrece ayuda alimenticia para quienes más lo necesitan en Chicago (Instagram/@fooddepository)

Estos son los puntos donde se puede obtener comida gratis, según Greater Chicago Food Depository:

Lunes 2 de febrero

St. Stanislaus Kostka, con dirección 1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL. Atenderá en un horario de 12.30 a 13.30 hs.

Martes 3 de febrero

Chicago Lights, con servicio en 126 E Chestnut Street, Chicago, IL. Horario de 9.30 a 11.30 hs.

Meals Ministry, ubicado en 126 E Chestnut St, Chicago, IL. Horario de 12.30 a 14.00 hs.

St. Matthew Child Advocate, en 1000 N Orleans Street, Chicago, IL. Horario: de 11.00 a 12.00 hs.

Centro Comunitario del Cuerpo del Templo de Chicago, con servicio en 1 N Ogden Ave., Chicago, IL. Horario de 11.00 a 13.00 hs.

Primera Iglesia Bautista Congregacional de Chicago, localizada en 1613 W Washington Boulevard., Chicago, IL. Horario de 11.00 a 13.00 hs.

Asociación de la Universidad Northwestern, que sirve en 1400 W Augusta Boulevard., Chicago, IL. Horario de 10.00 a 13.00 hs.

Miércoles 4 de febrero

Chicago Lights, con servicio en 126 E Chestnut Street, Chicago, IL. Horario de 9.30 a 11.30 hs.

Ministerio de Alimentación, ubicado en 126 E Chestnut St, Chicago, IL. Horario: de 12.30 a 14.00 hs.

Breaking Bread Ministries, con atención en 1111 N Wells Street Ste 500, Chicago, IL. Horario: de 19.00 a 20.00 hs.

Asociación de la Universidad Northwestern, ubicada en 1400 W Augusta Boulevard, Chicago, IL. Horario: de 10.00 a 13.00 hs.

En Chicago se pueden encontrar diversos bancos de alimentos que funcionan todo el mes (Freepik) Freepik

Jueves 5 de febrero

Chicago Lights, con servicio en 126 E Chestnut Street, Chicago, IL. Horario: 9.30 a 11.30 hs.

Ministerio de Comidas, ubicado en 126 E Chestnut Street, Chicago, IL. Horario: de 12.30 a 14.00 hs.

Asociación de la Universidad Northwestern, ubicados en 1400 W Augusta Boulevard, Chicago, IL. Horario: de 10.00 a 13.00 hs.

Iglesia Internacional Life Changers, ubicada en 1337 W 15th Street, Chicago, IL. Horario: de 11.00 a 13.00 hs.

St. Stanislaus Kostka, con dirección 1351 W Evergreen Avenue, Chicago, IL. Horario: de 12.30 a 13.30 hs.

Viernes 6 de febrero

Chicago Lights, con servicio en 126 E Chestnut Street, Chicago, IL 60611. Horario: 9.30 a 11.30 hs

Nuestra Señora de la Sagrada Familia, ubicada en 1334 W. Flournoy Street., Chicago, IL. Horario: de 14.30 a 16.30 hs.

Sábado 7 de febrero

Pilgrim Rest MBC, con atención en 1901 W Washington Boulevard, Chicago, IL. Horario: de 13.00 a 15.00 hs. Reparte solo la primera, segunda y tercera semana de cada mes.

Care For Friends, en 530 W Fullerton Pkwy, en Chicago, IL. Horario: de 11.30 a 13.30 hs.

Programas que dan comida gratis en Chicago

Existen otras instituciones que ofrecen productos frescos, así como comidas gratis y de bajo costo. Además de los bancos de alimentos, también se pueden conseguir despensas en:

Para poder obtener alimentos no es necesario comprar el estatus migratorio (Instagram/@fooddepository)