Dónde resguardarse del frío en Chicago: la lista de refugios que abren por la nieve este fin de semana

La ciudad de Chicago se prepara para un fin de semana marcado por un frente frío que, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), podría dejar acumulaciones significativas de nieve y un descenso profundo de las temperaturas. Mientras se mantiene vigente una “vigilancia de tormenta invernal” para el área metropolitana y el norte de Illinois, el municipio difundió los espacios designados como centros de calentamiento (Warming Centers), donde los vecinos podrán resguardarse de las condiciones extremas.

El pronóstico para Chicago: nieve, vientos y temperaturas muy por debajo de lo habitual

El NWS Chicago advirtió que el sistema de tormenta comenzará a influir en la región desde el viernes por la noche, con la llegada de un extenso campo nuboso y condiciones favorables para nevadas persistentes. El organismo explicó que existe más del 60% de probabilidad de que se registren acumulaciones superiores a seis pulgadas (15 centímetros) en numerosas zonas del norte y centro de Illinois.

El fenómeno invernal estará acompañado por ráfagas de viento que podrían alcanzar cerca de 30 millas por hora (48 km/h), lo que generará inconvenientes severos en rutas y calles debido a la formación de nieve soplada y reducción de la visibilidad

Estas condiciones se extenderán desde la madrugada del sábado hasta entrada la noche, lo que generará inconvenientes severos en rutas y calles durante el fin de semana.

En las horas posteriores al paso del sistema, se espera la irrupción de aire polar que provocará temperaturas notablemente frías. El organismo indicó que los valores mínimos del domingo por la noche podrían ubicarse por debajo de cero, mientras que durante el día no se proyectan registros superiores a los 30°F (–1°C), incluso con algo de sol.

El análisis del NWS también mencionó la posibilidad de bandas de nieve adicionales el lunes por la noche, pero estas dependen del desplazamiento de una perturbación que cruzará el valle del Ohio. En caso de que la trayectoria se mantenga al sur, Chicago podría evitar nuevas precipitaciones, pero igualmente permanecerá bajo un ambiente glaciar durante gran parte de la próxima semana.

Los Warming Centers habilitados en Chicago: centros de calentamiento para protegerse del frío

La Ciudad de Chicago difundió una lista de centros de calentamiento destinados a ofrecer resguardo y un ambiente climatizado para residentes y personas en tránsito. Esta red incluye bibliotecas, parques, colegios comunitarios, estaciones policiales y centros satélite para adultos mayores.

La ciudad de Chicago tiene varios centros de calentamiento preparados para quienes necesiten pasar el temporal User

Bibliotecas públicas habilitadas

Las bibliotecas forman parte de la infraestructura municipal preparada para asistir a la comunidad, con franjas horarias amplias y ubicaciones accesibles.

Chicago Bee Library

Horario: lunes y miércoles 12 a 20 hs; martes y jueves 10 a 18 hs; viernes y sábado 9 a 17 hs; domingo 13 a 17 hs.

lunes y miércoles 12 a 20 hs; martes y jueves 10 a 18 hs; viernes y sábado 9 a 17 hs; domingo 13 a 17 hs. Dirección: 3647 S. State St., Chicago, IL 60609

3647 S. State St., Chicago, IL 60609 Teléfono: (312) 747-6872

Oriole Park Library

Horario: lunes y miércoles 12 a 20 hs; martes y jueves 10 a 18 hs; viernes y sábado 9 a 17 hs; domingo 13 a 17 hs.

lunes y miércoles 12 a 20 hs; martes y jueves 10 a 18 hs; viernes y sábado 9 a 17 hs; domingo 13 a 17 hs. Dirección: 7454 W. Balmoral Ave., Chicago, IL 60656

7454 W. Balmoral Ave., Chicago, IL 60656 Teléfono: (312) 744-1965

Parques de Chicago

Los parques municipales activarán salas internas para recibir a quienes necesiten un lugar calefaccionado.

Graver Park

Horario: 14.30 a 18 hs

14.30 a 18 hs Dirección: 1518 W. 102nd Pl, Chicago, IL

Cornell Square Park

Horario: Lunes a viernes 9 a 19 hs

Lunes a viernes 9 a 19 hs Dirección: 1809 W. 50th St., Chicago, IL

Ridge Park

Horario: Lunes a viernes 7 a 21.30 hs; sábado y domingo 8 a 16 hs

Lunes a viernes 7 a 21.30 hs; sábado y domingo 8 a 16 hs Dirección: 9625 S. Longwood Dr., Chicago, IL

Rainbow Beach Park

Horario: 14 a 18 hs

14 a 18 hs Dirección: 3111 E 77th St., Chicago, IL

Ellis Park

Horario: Lunes a viernes 9 a 20 hs; sábados y domingos 9 a 17 hs

Lunes a viernes 9 a 20 hs; sábados y domingos 9 a 17 hs Dirección: 3520 S Cottage Grove, Chicago, IL

Kelly Park

Horario: 14 a 18 hs

14 a 18 hs Dirección: 2725 W 41st St., Chicago, IL

Rosenblum Park

Horario: 14.30 a 18.30 hs

14.30 a 18.30 hs Dirección: 7547 S. Euclid, Chicago, IL

Colegios comunitarios

Las instituciones educativas de nivel terciario también funcionarán como espacios calefaccionados durante el fin de semana invernal.

Malcolm X College

Horario: Lunes a viernes 8 a 20 hs; sábado y domingo 8 a 17 hs

Lunes a viernes 8 a 20 hs; sábado y domingo 8 a 17 hs Dirección: 1900 W. Jackson, Chicago, IL 60612

1900 W. Jackson, Chicago, IL 60612 Teléfono: 312-850-7000

Truman College

Horario: Lunes a sábados 8 a 21 hs; cerrado domingos

Lunes a sábados 8 a 21 hs; cerrado domingos Dirección: 1145 W. Wilson Ave, Chicago, IL 60640

1145 W. Wilson Ave, Chicago, IL 60640 Teléfono: 773-907-4000

Estación policial

La policía de Chicago dispondrá de instalaciones para quienes necesiten refugio inmediato, tal como lo establece la red oficial de Warming Centers.

Distrito Policial 10

Dirección: 3315 W Ogden Ave, Chicago, IL 60623

3315 W Ogden Ave, Chicago, IL 60623 Teléfono: 312-747-7511

Centro satélite para adultos mayores

Los adultos mayores contarán con un espacio diseñado específicamente para atender sus necesidades.

West Town Satellite Senior Center