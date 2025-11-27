Dónde resguardarse del frío en Chicago: la lista de refugios que abren por la nieve este fin de semana
Las condiciones climáticas del fin de semana serán severas en la ciudad más poblada de Illinois, sobre todo a partir del domingo, con temperaturas bajo cero
- 5 minutos de lectura'
La ciudad de Chicago se prepara para un fin de semana marcado por un frente frío que, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), podría dejar acumulaciones significativas de nieve y un descenso profundo de las temperaturas. Mientras se mantiene vigente una “vigilancia de tormenta invernal” para el área metropolitana y el norte de Illinois, el municipio difundió los espacios designados como centros de calentamiento (Warming Centers), donde los vecinos podrán resguardarse de las condiciones extremas.
El pronóstico para Chicago: nieve, vientos y temperaturas muy por debajo de lo habitual
El NWS Chicago advirtió que el sistema de tormenta comenzará a influir en la región desde el viernes por la noche, con la llegada de un extenso campo nuboso y condiciones favorables para nevadas persistentes. El organismo explicó que existe más del 60% de probabilidad de que se registren acumulaciones superiores a seis pulgadas (15 centímetros) en numerosas zonas del norte y centro de Illinois.
Estas condiciones se extenderán desde la madrugada del sábado hasta entrada la noche, lo que generará inconvenientes severos en rutas y calles durante el fin de semana.
Los meteorólogos remarcaron que este fenómeno estará acompañado por corrientes de aire más intensas de lo habitual, con ráfagas que podrían alcanzar cerca de 30 millas por hora (48 km/h), lo que favorecerá la formación de nieve soplada y reducción de la visibilidad.
En las horas posteriores al paso del sistema, se espera la irrupción de aire polar que provocará temperaturas notablemente frías. El organismo indicó que los valores mínimos del domingo por la noche podrían ubicarse por debajo de cero, mientras que durante el día no se proyectan registros superiores a los 30°F (–1°C), incluso con algo de sol.
El análisis del NWS también mencionó la posibilidad de bandas de nieve adicionales el lunes por la noche, pero estas dependen del desplazamiento de una perturbación que cruzará el valle del Ohio. En caso de que la trayectoria se mantenga al sur, Chicago podría evitar nuevas precipitaciones, pero igualmente permanecerá bajo un ambiente glaciar durante gran parte de la próxima semana.
Los Warming Centers habilitados en Chicago: centros de calentamiento para protegerse del frío
La Ciudad de Chicago difundió una lista de centros de calentamiento destinados a ofrecer resguardo y un ambiente climatizado para residentes y personas en tránsito. Esta red incluye bibliotecas, parques, colegios comunitarios, estaciones policiales y centros satélite para adultos mayores.
Bibliotecas públicas habilitadas
Las bibliotecas forman parte de la infraestructura municipal preparada para asistir a la comunidad, con franjas horarias amplias y ubicaciones accesibles.
Chicago Bee Library
- Horario: lunes y miércoles 12 a 20 hs; martes y jueves 10 a 18 hs; viernes y sábado 9 a 17 hs; domingo 13 a 17 hs.
- Dirección: 3647 S. State St., Chicago, IL 60609
- Teléfono: (312) 747-6872
Oriole Park Library
- Horario: lunes y miércoles 12 a 20 hs; martes y jueves 10 a 18 hs; viernes y sábado 9 a 17 hs; domingo 13 a 17 hs.
- Dirección: 7454 W. Balmoral Ave., Chicago, IL 60656
- Teléfono: (312) 744-1965
Parques de Chicago
Los parques municipales activarán salas internas para recibir a quienes necesiten un lugar calefaccionado.
Graver Park
- Horario: 14.30 a 18 hs
- Dirección: 1518 W. 102nd Pl, Chicago, IL
Cornell Square Park
- Horario: Lunes a viernes 9 a 19 hs
- Dirección: 1809 W. 50th St., Chicago, IL
Ridge Park
- Horario: Lunes a viernes 7 a 21.30 hs; sábado y domingo 8 a 16 hs
- Dirección: 9625 S. Longwood Dr., Chicago, IL
Rainbow Beach Park
- Horario: 14 a 18 hs
- Dirección: 3111 E 77th St., Chicago, IL
Ellis Park
- Horario: Lunes a viernes 9 a 20 hs; sábados y domingos 9 a 17 hs
- Dirección: 3520 S Cottage Grove, Chicago, IL
Kelly Park
- Horario: 14 a 18 hs
- Dirección: 2725 W 41st St., Chicago, IL
Rosenblum Park
- Horario: 14.30 a 18.30 hs
- Dirección: 7547 S. Euclid, Chicago, IL
Colegios comunitarios
Las instituciones educativas de nivel terciario también funcionarán como espacios calefaccionados durante el fin de semana invernal.
Malcolm X College
- Horario: Lunes a viernes 8 a 20 hs; sábado y domingo 8 a 17 hs
- Dirección: 1900 W. Jackson, Chicago, IL 60612
- Teléfono: 312-850-7000
Truman College
- Horario: Lunes a sábados 8 a 21 hs; cerrado domingos
- Dirección: 1145 W. Wilson Ave, Chicago, IL 60640
- Teléfono: 773-907-4000
Estación policial
La policía de Chicago dispondrá de instalaciones para quienes necesiten refugio inmediato, tal como lo establece la red oficial de Warming Centers.
Distrito Policial 10
- Dirección: 3315 W Ogden Ave, Chicago, IL 60623
- Teléfono: 312-747-7511
Centro satélite para adultos mayores
Los adultos mayores contarán con un espacio diseñado específicamente para atender sus necesidades.
West Town Satellite Senior Center
- Horario: Lunes a viernes 8.30 a 16.30 hs
- Dirección: 1615 West Chicago Ave., Chicago, IL 60622
- Teléfono: 312-743-1016
- 1
Declararon la quiebra de Radio del Plata y prohíben la salida del país del presidente de la sociedad que la operaba
- 2
Rating: la sorpresiva salida de uno de los participantes más importantes de MasterChef subió los números del reality
- 3
España: una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo a Dublín y fue detenida
- 4
Una mujer cayó desde una escalera de 25 metros en una playa de Mar del Plata y murió