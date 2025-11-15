El cargamento ilegal de China que la CBP encontró en el aeropuerto de Chicago: está valorado en más de US$8 millones

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) descubrieron un cargamento ilegal que llegó desde China con destino a una residencia en Chicago. El hallazgo, realizado el 23 de octubre en una instalación de envíos exprés cercana al Aeropuerto Internacional de Chicago, consistió en relojes y pulseras que imitaban marcas de lujo internacionales por un valor que superó los ocho millones de dólares.

Rolex, Richard Mille y más relojes de lujo falsos que halló CBP en el aeropuerto de Chicago

Durante la inspección en el Aeropuerto Internacional de Chicago, los agentes interceptaron un paquete que contenía 26 relojes y dos pulseras con falsos logotipos de reconocidas firmas de diseño.

Algunos de los relojes falsos incautados por CBP en Chicago CBP

Entre los artículos se encontraban seis relojes que imitaban la marca Richard Mille, ocho supuestos Audemars Piguet, cuatro Diesel, ocho G-Shock y dos pulseras Rolex, una de las empresas más reconocidas en este segmento de lujo. Todos los ítems fueron confiscados.

La evaluación y el valor millonario de la mercadería china incautada por CBP

De acuerdo con un comunicado oficial de la CBP, el análisis realizado por los agentes especializados de la agencia de control, determinó que los artículos eran falsificaciones.

Según el organismo, de haber sido auténticos, habrían alcanzado un valor minorista sugerido de más de US$8,5 millones.

“Mientras las compras en línea siguen aumentando, la CBP se mantiene vigilante para detener cargamentos ilegales como este que pueden dañar nuestra economía”, declaró LaFonda D. Sutton-Burke, directora de Operaciones de Campo de la oficina de Chicago. La funcionaria destacó que los oficiales de los puertos de ingreso de EE. UU. “siempre están atentos para cumplir con la misión de proteger a los estadounidenses de envíos y materiales peligrosos”.

Los oficiales incautaron el envío falso en el Aeropuerto Internacional de Chicago CBP

Los riesgos del comercio ilegal de mercancías en Estados Unidos

De acuerdo con la CBP, este tipo de productos falsificados suele venderse en el mercado negro o a través de sitios de comercio electrónico de terceros. Además de perjudicar a las marcas legítimas, los artículos falsos financian a contrabandistas y organizaciones delictivas.

Adicionalmente, remarcó que el comercio de bienes falsificados y pirateados constituye una amenaza para la economía estadounidense, la competitividad de sus empresas y los puestos de trabajo locales. En algunos casos, advirtió la agencia, también puede poner en riesgo la seguridad nacional y la salud de los consumidores.

Protección de la propiedad intelectual y advertencia a los consumidores

Para frenar y combatir el ingreso de productos falsificados, la CBP mantiene un programa riguroso de control y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. La agencia recuerda que los peligros de adquirir productos falsificados no siempre son evidentes, especialmente en compras por internet.

La CBP es la agencia de EE.UU. encargada de fiscalizar los puertos de ingreso al país CBP

“Los productos falsos pueden generar riesgos reales”, sostuvo la CBP, que insta a los consumidores a informarse en su portal The Truth Behind Counterfeits y a reportar cualquier actividad comercial sospechosa mediante el sistema de denuncias en línea o a través de las líneas telefónicas oficiales.

Para ese fin, los estadounidenses pueden denunciar al Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual o por teléfono al 1-866-IPR-2060.