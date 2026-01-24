El club escolar en Chicago que salva a las familias separadas por el ICE: pagan el alquiler de sus compañeros

En Chicago, los estudiantes de la escuela secundaria pública Solorio transformaron un club escolar en una red de apoyo para familias afectadas por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La iniciativa recauda fondos para cubrir gastos urgentes y asistir a alumnos con padres detenidos por las autoridades federales.

El origen de la red de apoyo para jóvenes con padres detenidos por el ICE

El “Dream Team” surgió hace varios años en la escuela pública Solorio Academy High School, ubicada en Gage Park, en el suroeste de la ciudad.

De acuerdo con un informe elaborado por la Agencia Metropolitana de Planificación de Chicago (CMAP, por sus siglas en inglés), en 2023 la población hispana o latina del barrio ascendía a 32.366 personas, lo que representaba el 90,7% del total de residentes.

El grupo, conocido como Dream Team, nació hace casi una década y originalmente se enfocó en otorgar becas a estudiantes indocumentados sin acceso a ayuda financiera federal friendsofsolorio.org

Al comienzo, el club concentró su trabajo en la Beca Rigo Padilla Pérez, destinada a estudiantes indocumentados que se graduaban y no calificaban para ayuda financiera federal. Con el endurecimiento de los operativos durante el Gobierno de Donald Trump, ese objetivo se ajustó.

Richard, estudiante de 17 años y copresidente del club, explicó a CNN que antes se enfocaban en “ayudar a estudiantes que se graduaban de Solorio para cubrir necesidades básicas en la universidad”. Sin embargo, ahora la prioridad es “proteger a la comunidad”, al ayudar a los compañeros con padres detenidos o deportados y a sus familias.

Para alcanzar este propósito, el grupo vende suéteres, camisetas, bolsas y comida en partidos de fútbol americano, eventos comunitarios y manifestaciones. A su vez, reciben donaciones en su sitio web. Con esos recursos, el grupo apoyó a unas diez familias. Los fondos cubren renta, alimentos y transporte.

La iniciativa funciona en Solorio Academy High School, ubicada en Gage Park, un barrio mayoritariamente latino del suroeste de la ciudad friendsofsolorio.org

Joseph Graciosa, profesor y asesor del club, explicó al mismo medio que el dinero “puede ayudar a una familia a pagar un mes más de renta, mientras esperan un caso en la corte si el sostén del hogar fue detenido”. Y agregó que parte del apoyo permitió “reunir a algunos estudiantes con familiares deportados a México para que puedan comenzar una nueva vida juntos”.

Las acciones que coordina el grupo de alumnos

El apoyo no se limita al dinero. Los estudiantes también recorren casas para informar derechos frente a agentes migratorios. Además, distribuyen silbatos impresos en 3D que producen en el espacio de trabajo colaborativo de la escuela. Estos sirven para alertar a los vecinos ante la presencia de agentes en el área.

Camila, integrante del grupo, explicó a CNN que quieren que “los vecinos se organicen por cuadras y se protejan entre ellos”. Jacqueline sumó que el objetivo es comunitario y afirmó que buscan asegurarse de que “todos se sientan seguros en el lugar donde están”.

Los estudiantes recaudan fondos mediante la venta de ropa, artículos y comida en eventos escolares y comunitarios, además de recibir donaciones en línea friendsofsolorio.org

Hasta ahora, el Dream Team informó a unas 400 familias sobre sus garantías constitucionales y les entregó sus kits de silbatos. El grupo prevé ampliar su alcance en la primavera. Además, proyecta destinar parte de los fondos nuevamente a becas para educación superior.

Para Graciosa, el club funciona como un espacio seguro dentro de la escuela. Explicó que tienen “estudiantes cuyos padres han sido detenidos o que viven con esa ansiedad todos los días”, y señaló que en este grupo “encuentran apoyo emocional, además de herramientas para actuar”.