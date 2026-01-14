La vía legal de los hijos con nacionalidad americana para proteger a sus padres indocumentados en EE.UU.

Los hijos con nacionalidad americana pueden proteger a sus padres indocumentados contra la deportación. Existe una vía legal por la que los ciudadanos estadounidenses solicitan un beneficio migratorio que le permite a sus familiares mantenerse en EE.UU. y la posibilidad de solicitar la residencia permanente.

La vía de los hijos de indocumentados para proteger a sus padres

The New York Times dio a conocer el caso de la sargento de primera clase, Rosa Cortez, reclutadora de la Guardia Nacional de Oregon, quien en los últimos meses ha recurrido a un recurso migratorio para convencer a jóvenes con padres sin estatus legal de unirse al servicio militar.

Joe Biden podría usar el Parole in Place como recurso para darle estatus legal a los cónyuges de ciudadanos Freepik

Se trata del programa parole in place, que de acuerdo con el medio citado, puede ser utilizado por ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, quienes pueden alistarse en el ejército para apoyar a sus padres indocumentados para obtener el beneficio.

“El programa, lanzado en 2013, ofrece a los padres y cónyuges indocumentados de los miembros del servicio protección frente a la deportación, y una vía acelerada hacia la residencia permanente”, señalan.

¿Qué es el parole in place? Así funciona el recurso del Uscis

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), explica que el gobierno reconoce los importantes sacrificios que realizan los militares, veteranos y reclutas estadounidenses, así como sus familias, y como apoyo se ofrecen opciones discrecionales, como el parole in place, según cada caso.

El beneficio se puede otorgar por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo, según la Ley de Inmigración y Naturalización (INA, por sus siglas en inglés).

Los militares, veteranos y reclutas estadounidenses, pueden ayudar a sus familias con las opciones discrecionales del gobierno de EE.UU. Freepik - Freepik

De acuerdo con la agencia, el migrante podría ser elegible para el programa en periodos de un año si es cónyuge, viudo, padre/madre, hijo de uno de estos militares:

Miembro en servicio activo de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Individuo en la Reserva Seleccionada de la Reserva Lista.

Persona que (viva o fallecida) sirvió anteriormente en servicio activo o en la Reserva Seleccionada de la Reserva Lista y no fue dada de baja deshonrosamente.

El permiso solo se puede otorgar a personas que se encuentren en el país sin ser admitidas. Si se les concede y cumplen los demás requisitos, pueden solicitar el ajuste de estatus a residente permanente legal sin necesidad de salir de Estados Unidos ni ser procesados ​​por un consulado estadounidense en el extranjero.

¿Cómo solicitar el parole in place para ayudar a los padres indocumentados?

El Uscis indica que para obtener el parole in place, también conocido en español como libertad condicional en el lugar, la solicitud debe incluir:

El cónyuge, viudo, padre/madre o hijo de un militar estadounidense puede ser elegible para el parole in place Freepik - Freepik

Formulario I-131 , Solicitud de Documentos de Viaje, Documentos de Permiso de Viaje y Registros de Llegada/Salida, completado. Se debe marcar la casilla correspondiente en la Parte 1 (Punto 8.A. para permiso de viaje militar inicial vigente o 10.H para renovación del permiso de viaje militar vigente).

, Solicitud de Documentos de Viaje, Documentos de Permiso de Viaje y Registros de Llegada/Salida, completado. Se debe marcar la casilla correspondiente en la Parte 1 (Punto 8.A. para permiso de viaje militar inicial vigente o 10.H para renovación del permiso de viaje militar vigente). Pruebas del parentesco , como: certificado de matrimonio; documentación de terminación del matrimonio anterior; acta de nacimiento del hijo; acta de nacimiento del miembro del servicio actual o anterior con el nombre de los padres; o comprobante de inscripción en el Sistema de Informes de Elegibilidad de Inscripción de Defensa (DEERS, por sus siglas en inglés).

, como: certificado de matrimonio; documentación de terminación del matrimonio anterior; acta de nacimiento del hijo; acta de nacimiento del miembro del servicio actual o anterior con el nombre de los padres; o comprobante de inscripción en el Sistema de Informes de Elegibilidad de Inscripción de Defensa (DEERS, por sus siglas en inglés). Evidencia de que el familiar es un miembro actual o anterior de las fuerzas armadas de EE.UU. , como una fotocopia del anverso y reverso de la tarjeta de identificación militar del miembro del servicio o el Formulario DD 214.

, como una fotocopia del anverso y reverso de la tarjeta de identificación militar del miembro del servicio o el Formulario DD 214. Para los padres de miembros actuales y anteriores del servicio de las Fuerzas Armadas de EE.UU., evidencia de que el miembro respalda la solicitud.

Dos fotografías idénticas, en color, tipo pasaporte.

Evidencia de cualquier factor discrecional favorable adicional que le gustaría que la agencia considere.

El Formulario I-131 y la evidencia de respaldo se deben enviar, por el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés), FedEx, UPS y DHL, a:

USCIS

Attn: I-131 PIP

10 Application Way

Montclair, CA 91763-1350