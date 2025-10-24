El sentido mensaje de Brandon Johnson a Darren Bailey tras la trágica muerte de sus familiares

El miércoles 22 de octubre murieron en un accidente de helicóptero el hijo, nuera y dos nietos de Darren Bailey, candidato a gobernador de Illinois en las elecciones programadas para noviembre de 2026. Luego de que trascendiera la noticia, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, le envió un sentido mensaje al republicano a través de las redes sociales. “Chicago los acompaña en este momento de dolor”, expresó.

Las palabras de Johnson para Bailey tras la trágica muerte de sus familiares

La conmoción atraviesa al escenario político de Estados Unidos tras el fatal accidente que involucró a familiares de Balley, aspirante republicano a la gobernación en Illinois. En ese contexto, el alcalde demócrata de Chicago utilizó su cuenta en redes sociales para compartir sus condolencias.

El proyecto busca aprobar la legislación para ofrecer a los propietarios de viviendas de toda la ciudad una opción de ADU Facebook Chicago Mayor's Office

“En nombre de la ciudad, la Primera Dama y yo expresamos nuestras más sinceras condolencias a Darren, Cindy Bailey y su familia, quienes lamentan una pérdida trágica e indescriptible”, escribió. En esa línea, agregó: “El corazón y las oraciones de Chicago los acompañan en este momento de dolor”.

Más tarde, en una conferencia de prensa que tuvo lugar el jueves por la tarde, Johnson se mostró conmovido: “No puedo imaginarme perder a un hijo, dos nietos y lo que deben estar pasando”. Luego, enfatizó que “este no es momento para la política”.

El fatal accidente aéreo de los familiares de Darren Bailey en Montana

El equipo de campaña de Darren Bailey dio a conocer la dolorosa noticia a través de un mensaje en X, en el que describió los hechos. “El miércoles por la noche, Darren y su esposa, Cindy, recibieron la desgarradora noticia que ningún padre quiere escuchar", detalló el comunicado.

A continuación, el grupo que trabaja junto a Bailey precisó que las víctimas fueron su hijo, Zachary; su nuera, Kelsey; y sus dos nietos, Vada Rose, de 12 años, y Samuel, de 7, “perdieron la vida trágicamente en un accidente de helicóptero en Montana”

El referente republicano lanzó su candidatura para gobernador el mes pasado Darren Bailey - Darren Bailey

Según informó NBC News, Zachary Bailey era el piloto de la aeronave que se estrelló en Indiana. La versión fue confirmada por Aaron Del Mar, quien se postula para vicegobernador por el Partido Republicano.

Durante la misma jornada, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) informó que comenzó una investigación sobre el accidente. Desde su lugar, el equipo de campaña de Bailey pidió intimidad en medio de la angustia por la trágica noticia: “Solicitan privacidad mientras lloran y abrazan a sus seres queridos en estos momentos difíciles”.

La trayectoria de Darren Bailey, el candidato republicano a la gobernación de Illinois

Con el respaldo del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Bailey se postuló en 2022 para las elecciones a gobernador de Illinois. En aquella contienda, perdió por un margen de 12,5 puntos porcentuales contra el J.B. Pritzker.

Bailey enfrentó en 2022 a JB Pritzker y perdió por una diferencia de 12,5 puntos porcentuales Imagen compuesta

Anteriormente, había formado parte de la Cámara de Representantes desde 2019 a 2021. Entonces, se convirtió en senador estatal, cargo que ocupó hasta el 2023. El sitio web de su campaña lo define como “un agricultor de tercera generación, un esposo dedicado y un conservador de toda la vida”.

En septiembre de este año, el exsenador anunció su candidatura para las elecciones de noviembre de 2026. Junto con Del Mar como compañero de fórmula, Bailey buscará imponerse en las urnas para convertirse en gobernador y arrebatarle a los demócratas el liderazgo de Illinois.