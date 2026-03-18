Elecciones en Illinois: quién es Rocío Cleveland, la intérprete de español y candidata en las primarias 2026
La candidata republicana a representante por el Distrito 9 del Estado de la Pradera tiene un pasado en el ámbito educativo
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Dentro de las elecciones primarias de Illinois, un nombre destacado dentro de los candidatos es el de Rocío Cleveland, una intérprete de español que trabajó en el ámbito educativo y en 2025 se postuló para integrar una junta escolar. La republicana, que aparece en los comicios del 17 de marzo como aspirante a ser congresista nacional, tuvo un fuerte cruce con una rival demócrata.
La historia de Rocío Cleveland y su candidatura pasada a una junta escolar en Illinois
Según su sitio web de campaña, Cleveland es candidata a la Cámara de Representantes de EE.UU. por el Distrito 9 del Estado de la Pradera.
Aunque no da demasiadas precisiones sobre su trabajo ni temas principales, se define como una “luchadora incansable por los valores estadounidenses” y asegura que la “familia, fe y libertad” son sus pilares.
En su presentación, marca como prioridad el hecho de reducir el gasto del Estado y “mantener seguras” las fronteras y calles. Además de la agenda republicana que sigue, Cleveland tiene un pasado en las escuelas.
Según publicó Daily Herald en 2025, la candidata de Illinois se desempeña como personal auxiliar en las aulas y además como intérprete de varios idiomas, entre ellos el español.
Hace un año, se postuló para las elecciones de la junta escolar del Distrito Unificado 118 de Wauconda que se realizaron el 1° de abril. En la mencionada entrevista contó algunas de las prioridades que tendría si resultaba elegida para el cargo.
En aquel entonces, dijo que los padres hispanos no estaban representados adecuadamente en la comunidad. Además, Cleveland señaló que los hijos de las familias del distrito con discapacidades no recibían la atención y terapia necesarias.
La candidata aseguró que esa experiencia la perfilaba como la mejor opción para el cargo entre los candidatos. Por último, prometió incluir a la comunidad latina y traer más intérpretes al distrito.
Sin embargo, sus propuestas no lograron apoyo suficiente. Según Ballotpedia, Cleveland terminó esa elección en el último lugar con el 6,5% de los votos, detrás de sus siete rivales.
La polémica de Rocío Cleveland con una rival demócrata en Illinois
Luego de confirmar su candidatura para la Cámara de Representantes, la republicana protagonizó una polémica situación. Concretamente, el conflicto fue con Kat Abughazaleh, la periodista e influencer de 26 años que se presenta al mismo cargo en la interna del Partido Demócrata.
Luego de que Abughazaleh recibió una acusación federal por participar de una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Cleveland le envió un “kit de prisión”.
En alusión a una posible condena de la demócrata, la republicana le envió agua bendita, comida para gatos, un pepinillo y un cepillo de dientes, según el Daily Northwestern. Además, definió la campaña de Abughazaleh como “la sede de Hezbollah”, lo que generó polémica en Illinois.
Quiénes son los candidatos a congresistas por el Distrito 9 de Illinois
Este es el listado completo de nombres que se presentan para la Cámara de Representantes de EE.UU. por este distrito, según Ballotpedia:
Partido Republicano
- Rocío Cleveland
- John Elleson
- Paul Friedman
- Mark Su
Partido Demócrata
- Kat Abughazaleh
- Bushra Amiwala
- Phil Andrew
- Daniel K. Biss
- Patricia Brown
- Jeff Cohen
- Laura Fine
- Justin Ford
- Mark Fredrickson
- Hoan Huynh
- Bethany Johnson
- Sam Polan
- Nick Pyati
- Howard Rosenblum
- Mike Simmons
Independiente
- Delila Barrera
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