Elecciones primarias Illinois 2026: qué se vota hoy 17 de marzo, candidatos y cómo avanzan Pritzker y Bailey

Este martes 17 de marzo se celebran las elecciones primarias en Illinois para distintos cargos estatales. El actual gobernador, J.B. Pritzker, no tendrá competencia en la interna del Partido Demócrata. Sin embargo, varios candidatos republicanos buscan posicionarse como sus rivales para las generales de noviembre.

Punto por punto: qué se vota este 17 de marzo en Illinois

Demócratas y republicanos acudirán a las urnas para definir a sus candidatos a distintos cargos ejecutivos, legislativos y judiciales. Las postulaciones se distribuyen de la siguiente manera:

Cargos ejecutivos

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Secretario de Estado

Contralor

Tesorero

El gobernador J.B. Pritzker no tiene rivales en la interna demócrata @JBPritzker

Cargos legislativos

Senador de Estados Unidos

Representantes de EE.UU.

Senadores estatales

Representantes estatales

Cargos judiciales

Jueces de cortes de apelación

Primarias en Illinois 2026: quiénes son los candidatos que buscan competir con JB Pritzker por la gobernación

El gobernador Pritzker no tiene oponente demócrata en su candidatura a la reelección, para comenzar un tercer mandato. Su nuevo compañero de fórmula es Christian Mitchell, quien fue gobernador adjunto desde 2019 hasta 2023.

Christian Mitchell fue vicegobernador de Illinois desde 2019 hasta 2023 jbpritzker.com

“He dedicado mi vida a luchar por los habitantes de Illinois como representante estatal y gobernador adjunto. Ahora, me postulo para vicegobernador para que Illinois siga avanzando”, destaca Mitchell en el sitio web de campaña de la fórmula.

No obstante, cuatro candidatos presentaron su candidatura para representar al Partido Republicano. El listado está compuesto por:

Darren Bailey : fue senador de Illinois entre 2021 y 2023. En 2022, compitió en las elecciones a gobernador, pero fue derrotado por Pritzker.

: fue senador de Illinois entre 2021 y 2023. En 2022, compitió en las elecciones a gobernador, pero fue derrotado por Pritzker. Ted Dabrowski : político y expresidente de Wirepoints, una organización especializada en la investigación en el estado. Su madre nació en Ecuador y su padre proviene de Polonia .

: político y expresidente de Wirepoints, una organización especializada en la investigación en el estado. Su madre . Rick Heidner : propietario de varios negocios en el Estado de la Pradera, propone implementar límites de mandato, con el objetivo de “prevenir que los políticos traten el cargo como una posición permanente”.

: propietario de varios negocios en el Estado de la Pradera, propone implementar límites de mandato, con el objetivo de James Mendrick: es sheriff del condado de DuPage. Sus prioridades están dirigidas a programas de rehabilitación que reducen la delincuencia y brindan a las personas una segunda oportunidad.

Primarias de Illinois 2026: qué dicen las encuestas sobre Pritzker y Bailey

La última encuesta, según la recopilación de The New York Times, es la que realizó Osage Research. El estudio se efectuó entre el 20 y el 22 de enero y contó con la participación de 412 posibles votantes.

Del total, el 57% se inclinó por Bailey, mientras que el 9% apoyaba al inversor Rick Heidner, lo que representa una diferencia de 48 puntos porcentuales.

Dareen Bailey es el candidato con más aprobación entre los republicanos para competir con Pritzker el próximo 3 de noviembre Instagram/@baileyforillinois

Un sondeo anterior, elaborado por el Emerson College entre el 3 y el 5 de enero, tuvo una muestra de 1000 posibles votantes y mostró una ventaja menor:

Darren Bailey : 34,4%

: 34,4% Ted Dabrowski : 8,2%

: 8,2% James Mendrick : 5,4%

: 5,4% Rick Heidner: 1,1%

Dicho estudio también reveló el índice de aprobación de la gestión de Pritzker. Los resultados fueron los siguientes: