Pritzker y Google: qué se sabe del nuevo proyecto energético a tres horas de Chicago

El 23 de octubre de 2025, Google anunció un acuerdo para comprar electricidad de una central eléctrica a gas con captura y almacenamiento de carbono en Illinois, estado gobernado por J.B. Pritzker. El proyecto apunta a asegurar un suministro eléctrico de base con menores emisiones. Además, el desarrollo incorpora tecnología de captura de CO₂ para reducir el impacto ambiental. Su entrada en operación está prevista entre 2029 y comienzos de 2030.

De qué se trata el proyecto energético en Illinois

La iniciativa se denomina Broadwing Energy Center y se ubica en Decatur. El proyecto se desarrollará en un emplazamiento industrial ya existente, operado por Archer Daniels Midland (ADM), donde la empresa ya inyecta dióxido de carbono bajo tierra proveniente de la producción de etanol.

La iniciativa incorpora sistemas de captura y almacenamiento de carbono para reducir el impacto ambiental de la generación a gas broadwingenergy

Google comprará la electricidad de esta planta para abastecer sus centros de datos, con el objetivo de asegurar un suministro constante de energía de bajas emisiones.

Según el sitio oficial del proyecto, la instalación también producirá vapor para Archer Daniels Midland (ADM). El esquema permite optimizar el uso del combustible y reducir costos operativos, explica Reuters.

El desarrollo está a cargo de Low Carbon Infrastructure (LCI). Broadwing es el primer proyecto de una colaboración a largo plazo de Google con LCI para expandir esta tecnología en Estados Unidos, explica la empresa.

Michael Terrell, director de Energía Avanzada de Google, indicó a Reuters que su “objetivo a largo plazo” es acelerar el camino para que esta tecnología sea “más accesible y asequible a nivel mundial”.

El ejecutivo agregó que el gas natural con captura de carbono es una fuente de energía de menores emisiones y estable, y que la colaboración busca mejorar el rendimiento y la rentabilidad del sistema.

¿Cómo funciona la captura de carbono en la planta?

La planta podrá generar más de 400 megavatios de potencia eléctrica de forma continua. El sistema podrá:

Capturar más del 90 % de las emisiones de CO₂

Almacenar el carbono en formaciones subterráneas

Utilizar instalaciones aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).

Inyectar el CO₂ a más de 1,6 kilómetros de profundidad

La construcción generará unos 750 empleos y, una vez operativa, la planta mantendrá puestos permanentes en la región broadwingenergy

Broadwing Energy Center indicó que el proyecto podrá secuestrar más de dos millones de toneladas de CO₂ por año. Google señaló que esta tecnología permite reducir emisiones en centrales a gas.

El cronograma de construcción y operación de la planta Broadwing Energy Center

El proyecto avanza en etapas definidas hasta 2030. En 2025 se realizaron las solicitudes de permisos. Los siguientes pasos del cronograma son:

2026: inicio de la construcción

2029: comenzará a producir energía

2030: inicio de la captura de carbono

El impacto local y laboral del proyecto en Illinois

El desarrollo prevé efectos económicos en Decatur y el condado de Macon. Según Google, generará 750 empleos a tiempo completo durante la construcción. Una vez operativa, la planta sostendrá decenas de puestos permanentes.

Jonathan Wiens, CEO de LCI explicó a Reuters que el modelo de financiamiento se basa en esquemas tradicionales de proyectos energéticos, sin depender de financiamiento gubernamental directo.

Wiens afirmó que este tipo de desarrollo podrá replicarse en otros lugares y contribuir al crecimiento de una nueva industria vinculada a la captura de carbono.