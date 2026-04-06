Walmart, Saks y más empresas despedirán a cientos de empleados en Illinois: la lista completa

Varias empresas se preparan para realizar despidos masivos en Illinois. A partir de una ley estatal, deben avisar con anticipación cuando tengan planeado proceder con cierres de plantas o la finalización de una suma considerable de puestos de trabajo. Compañías como Walmart y Saks ya anticiparon sus movimientos.

El listado completo: las empresas que anunciaron despidos masivos en Illinois

El Estado de la Pradera tiene una ley, denominada WARN Act, que obliga a las empresas con un número determinado de trabajadores a informar de forma anticipada sobre este tipo de movimientos.

Las empresas de Illinois deben informar al estado sobre despidos masivos por la ley WARN Act Shutterstock - Shutterstock

En ese sentido, varias compañías dieron el aviso formal durante las últimas semanas, según el sitio web oficial del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois.

Estas son las compañías, las ciudades en donde ocurrirán los despidos y el detalle:

T-Mobile (Schaumburg): echará a más de 172 trabajadores.

echará a más de trabajadores. Walmart (Matteson): realizará 111 despidos como parte de un cierre de planta.

realizará despidos como parte de un cierre de planta. Trinity Christian College (Palos Heights): finalizará la relación laboral con 107 trabajadores.

finalizará la relación laboral con trabajadores. Saks Fifth Avenue (Chicago): 101 empleados serán despedidos.

empleados serán despedidos. Aspira Charter School Network (Chicago): despedirá a 57 trabajadores.

Sumado a estos números, durante marzo otras empresas expresaron que llevarían a cabo despidos próximamente. Estos informes corresponden a compañías como Everest Insurance, Rising Pharma Holdings Inc., Windy City Supply Chain LLC y Millwood.

Sin embargo, en esos casos no se reveló información con respecto a la cantidad de empleados cuyos puestos de trabajo serán cesados ni otros detalles.

Así será la reestructuración de Walmart en Illinois tras cerrar instalaciones

En el caso de la cadena de supermercados, se informó sobre los despidos en febrero, aunque la notificación bajo la WARN Act llegó oficialmente el 27 de febrero. Los despidos se producen como resultado de que la compañía decidió cerrar un espacio dedicado al e-commerce en Matteson.

De acuerdo con un comunicado que Walmart envió a NBC, se trata de un proceso de “constante evolución“ de la red de distribución: ”Como parte de este proceso, estamos trasladando operaciones de nuestras instalaciones en Matteson, Illinois, ubicadas en 21430 S Cicero Avenue, a otras ubicaciones dentro de nuestra red“.

Más allá del cierre, la empresa dio a conocer que ofrece ayuda para la reubicación de sus empleados. Los trabajadores que acepten trasladarse a ciertas instalaciones estratégicas podrán recibir una bonificación de 7500 dólares.

Walmart informó que cerrará una planta en Illinois y despedirá a más de 100 trabajadores Tripadvisor

“Nos comprometemos a trabajar individualmente con cada persona para encontrar la mejor solución para que puedan seguir formando parte de la familia Walmart”, sostuvo la cadena de tiendas sobre este punto.

Qué es la WARN Act de Illinois y qué empresas están obligadas a notificar sobre despidos

La normativa obliga a ciertas compañías a notificar cuando se producen “despidos masivos”, término que tiene dos definiciones generales según el tamaño de la compañía. Estas son las claves: