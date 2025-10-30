JB Pritzker pide una tregua al ICE por Halloween: “Dejen que los niños sean niños”
La administración de Trump ejecutó en Illinois operativos como Midway Blitz y Safeguard contra los migrantes
- 3 minutos de lectura'
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, hizo un pedido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante las festividades de Halloween. El líder demócrata envió una carta a la administración de Donald Trump para solicitar una tregua en los operativos migratorios, principalmente por los niños.
Qué dice la carta que Pritzker envió al gobierno de Trump para pedir tregua al ICE en Halloween
Illinois se convirtió en uno de los objetivos de Trump y la administración federal desplegó operativos como “Midway Blitz” o “Safeguard”, impulsados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) principalmente en Chicago. En medio de la ofensiva, Pritzker solicitó una suspensión de las redadas y detenciones por Halloween.
“”Las familias de Illinois merecen pasar el fin de semana de Halloween sin miedo“”, señaló el gobernador estatal en el escrito que envió el martes 28 de octubre, según indicó NBC Chicago.
Pritzker envió la carta a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional; Todd M. Lyons, director interino del ICE; y Rodney S. Scott, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). En el texto, el gobernador solicitó que se suspendan los operativos de control migratorio en Illinois desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre con motivo de Halloween.
El demócrata precisó su petición sobre las inmediaciones de “hogares, escuelas, hospitales, parques, lugares de culto y otras reuniones comunitarias donde se estén llevando a cabo celebraciones de Halloween”.
Denuncias en Chicago por los operativos migratorios
Pritzker también advirtió que “ningún niño debería verse obligado a inhalar gases lacrimógenos u otros agentes químicos mientras pide dulces en su propio vecindario". El líder del Estado de la Pradera se refirió a las denuncias que escalaron en Chicago y el resto del territorio sobre oficiales que emplearon este tipo de componentes en las protestas migrantes.
El jefe de Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, compareció el martes en la corte federal de la ciudad por utilizar gas lacrimógeno en Little Village. Según indicaron medios locales, se produjeron múltiples denuncias de este tipo.
El fin de semana pasado, agentes utilizaron ese componente durante un desfile infantil sobre Halloween en Irving Park. “Incluso en estos tiempos difíciles, deberían poder confiar en que están a salvo, aunque solo sea por unos días”, señaló Pritzker en su escrito.
Pritzker pidió que se restituyera una regulación en Illinois
El líder demócrata hizo referencia en su carta al DHS a las directrices sobre “lugares sensibles”, que limitaban las detenciones de migrantes en ciertas zonas y que Trump eliminó al principio de su segundo mandato.
“Debería restablecerse para ayudar a proteger a los niños y a otras personas de las medidas coercitivas mientras acceden a necesidades básicas, como la educación y la atención médica", aseveró.
Para concluir, Pritzker pidió al ICE un Halloween “libre de intimidación y miedo” para los niños de Illinois. “No se les debe arrebatar su inocencia. Dejémosles disfrutar de una arraigada tradición estadounidense de forma segura y pacífica”, expresó.
Otras noticias de ICE
Aliado de Trump. Quién es Gregory Bovino, el jefe de la patrulla fronteriza elegido para reformar el ICE
Según el DMV. Cuáles son los documentos necesarios para los migrantes que viajan en auto en Nueva York e impiden complicaciones con el ICE
"Una injusticia". El caso del inmigrante que pasó 43 años en prisión injustamente y que ahora lucha contra el ICE para quedarse en EE.UU.
- 1
El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”
- 2
Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
- 3
Con el dibujo más grande de su vida, hecho con 40 toneladas de sal y carbón, Matías Duville representará al país en la Bienal de Venecia
- 4
Bautista Viero: qué se sabe del jugador del SIC operado tras quedar tendido en un scrum en el clásico