JB Pritzker pide una tregua al ICE por Halloween: “Dejen que los niños sean niños”

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, hizo un pedido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante las festividades de Halloween. El líder demócrata envió una carta a la administración de Donald Trump para solicitar una tregua en los operativos migratorios, principalmente por los niños.

Qué dice la carta que Pritzker envió al gobierno de Trump para pedir tregua al ICE en Halloween

Illinois se convirtió en uno de los objetivos de Trump y la administración federal desplegó operativos como “Midway Blitz” o “Safeguard”, impulsados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) principalmente en Chicago. En medio de la ofensiva, Pritzker solicitó una suspensión de las redadas y detenciones por Halloween.

El gobernado de Illinois JB Pritzker aprobó un programa de créditos fiscales para la construcción de viviendas para familias de bajos ingresos AP foto/Reba Saldanha

“”Las familias de Illinois merecen pasar el fin de semana de Halloween sin miedo“”, señaló el gobernador estatal en el escrito que envió el martes 28 de octubre, según indicó NBC Chicago.

Pritzker envió la carta a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional; Todd M. Lyons, director interino del ICE; y Rodney S. Scott, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). En el texto, el gobernador solicitó que se suspendan los operativos de control migratorio en Illinois desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre con motivo de Halloween.

El demócrata precisó su petición sobre las inmediaciones de “hogares, escuelas, hospitales, parques, lugares de culto y otras reuniones comunitarias donde se estén llevando a cabo celebraciones de Halloween”.

El gobernador estatal pidió que los más pequeños puedan disfrutar de esta tradición "sin miedo" Freepik

Denuncias en Chicago por los operativos migratorios

Pritzker también advirtió que “ningún niño debería verse obligado a inhalar gases lacrimógenos u otros agentes químicos mientras pide dulces en su propio vecindario". El líder del Estado de la Pradera se refirió a las denuncias que escalaron en Chicago y el resto del territorio sobre oficiales que emplearon este tipo de componentes en las protestas migrantes.

El jefe de Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, compareció el martes en la corte federal de la ciudad por utilizar gas lacrimógeno en Little Village. Según indicaron medios locales, se produjeron múltiples denuncias de este tipo.

Reportaron el uso de gas lacrimógeno en protestas migrantes en Chicago Agencia AFP

El fin de semana pasado, agentes utilizaron ese componente durante un desfile infantil sobre Halloween en Irving Park. “Incluso en estos tiempos difíciles, deberían poder confiar en que están a salvo, aunque solo sea por unos días”, señaló Pritzker en su escrito.

Pritzker pidió que se restituyera una regulación en Illinois

El líder demócrata hizo referencia en su carta al DHS a las directrices sobre “lugares sensibles”, que limitaban las detenciones de migrantes en ciertas zonas y que Trump eliminó al principio de su segundo mandato.

“Debería restablecerse para ayudar a proteger a los niños y a otras personas de las medidas coercitivas mientras acceden a necesidades básicas, como la educación y la atención médica", aseveró.

Para concluir, Pritzker pidió al ICE un Halloween “libre de intimidación y miedo” para los niños de Illinois. “No se les debe arrebatar su inocencia. Dejémosles disfrutar de una arraigada tradición estadounidense de forma segura y pacífica”, expresó.