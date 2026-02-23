La queja de JB Pritzker sobre los taxes en EE.UU. que apunta directamente a Amazon y Jeff Bezos

La discusión sobre los impuestos corporativos en Estados Unidos volvió al centro de la escena. Un informe periodístico expuso una caída en la factura fiscal de Amazon luego de los recortes impulsados por los republicanos. En Illinois, el gobernador JB Pritzker apuntó directamente contra Jeff Bezos y vinculó el alivio tributario del gigante tecnológico con un sistema que, según su mirada, no beneficia a los ciudadanos.

JB Pritzker criticó los recortes fiscales a Amazon

De acuerdo con una nota publicada por Politico, las reducciones impositivas aprobadas por los republicanos recortaron miles de millones de dólares de la carga tributaria de Amazon.

El artículo detalló que la compañía informó haber afrontado una factura fiscal de 1200 millones de dólares el año pasado, una cifra muy inferior a los US$9000 millones que había declarado el año previo. Todo esto ocurrió en un contexto en el que sus ganancias aumentaron un 45%, hasta rozar los US$90.000 millones.

Según esa misma publicación, la baja se explica en gran medida por nuevas deducciones por depreciación incorporadas por legisladores republicanos en la denominada “One Big Beautiful Bill”.

Este beneficio resulta especialmente significativo para una empresa como Amazon, que no solo sostiene una vasta infraestructura para su red de entregas, sino que además destina miles de millones a la construcción de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial. También influyeron, aunque en menor medida, las ampliaciones en los incentivos para gastos en investigación y desarrollo.

Frente a este escenario, el gobernador de Illinois utilizó la red social X para expresar su descontento. En un mensaje tajante, JB Pritzker escribió: “Trump está dándole recortes de impuestos a Bezos, pero ninguno a ti.”

En otro mensaje publicado en X, el propio Pritzker amplió el foco de su crítica y la conectó con el costo de vida. “Todo es carísimo; por eso, ahora más que nunca, debemos trabajar juntos para que la vida de los habitantes de Illinois sea más asequible. Y eso es precisamente lo que mi agenda propone que hagamos”.

La cobertura de Politico también expuso la postura oficial de la empresa fundada por Jeff Bezos. En un intento por contextualizar la reducción de su carga impositiva, Amazon sostuvo que el Congreso introdujo cambios en el código tributario con el objetivo de promover una mayor inversión en la economía estadounidense, la innovación y el empleo, áreas en las que la compañía asegura ser líder. En esa línea, afirmó que su factura fiscal refleja esas modificaciones legislativas.

El artículo añade que Amazon estimó haber invertido US$340 mil millones en Estados Unidos el año pasado. Asimismo, indicó que, bajo reglas contables financieras, su tasa impositiva efectiva fue del 19,6% en 2025. Sin embargo, esa cifra no contempla el efecto de las mayores deducciones por depreciación, ya que estas representan esencialmente un cambio temporal que permite deducir más en el presente y menos en el futuro.

En cuanto a los pagos efectivos al Departamento del Tesoro por impuestos a las ganancias —que pueden incluir montos correspondientes a ejercicios anteriores—, la empresa señaló que desembolsó US$2750 millones el año pasado, frente a US$7630 millones en 2024.

También se precisó que la compañía no abonó el impuesto mínimo corporativo alternativo, un gravamen que los demócratas habían impulsado con la intención de que grandes firmas como Amazon contribuyeran más.