La decisión de JB Pritzker que impacta en las escuelas públicas de Chicago y genera preocupación: “No sucederá”
La negativa del gobernador a liberar fondos extra desató reclamos del sindicato docente y abrió un escenario de tensión en torno al presupuesto que definirá el futuro inmediato del sistema educativo en la ciudad más populosa de Illinois
- 4 minutos de lectura'
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, descartó que el estado destine fondos adicionales para cubrir el déficit de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés), lo que generó inquietud en la comunidad educativa y tensiones con el gobierno local. La medida llega en un momento en que la junta escolar debe cerrar una brecha presupuestaria de 734 millones de dólares antes del 28 de agosto.
JB Pritzker niega apoyo financiero extraordinario a las escuelas de Chicago
El mandatario estatal dejó en claro que la solicitud de recursos adicionales, impulsada por el alcalde Brandon Johnson y el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU, por sus siglas en inglés), no tiene posibilidades de avanzar en la sesión legislativa de otoño.
“Lo que el CTU y el alcalde están diciendo, que es proporcionar US$1000 millones, o US$1600 millones adicionales, para las Escuelas Públicas de Chicago, simplemente no va a suceder”, expresó Pritzker, quien agregó: “No es que no debamos, sino que deberíamos. Deberíamos intentar conseguir el dinero, pero hoy no contamos con esos recursos”.
Según WGNTV, el gobernador también responsabilizó al gobierno federal. “Todos estamos lidiando con la embestida del presidente Donald Trump sobre la educación en EE.UU.”, señaló.
Chicago: el reclamo de Brandon Johnson y la presión sindical
El alcalde Johnson sostuvo que la falta de apoyo estatal compromete la sostenibilidad del sistema educativo. “Se trata realmente de nuestra sostenibilidad a largo plazo. Hay US$1600 millones que el estado de Illinois necesita legítimamente para garantizar que los habitantes de Chicago reciban esos fondos”, indicó.
El Sindicato de Maestros acompañó esa postura y respondió con dureza a las declaraciones del gobernador. “Nuestros niños no pueden esperar”, manifestó su presidenta, Stacy Davis Gates, en un comunicado. Allí cuestionó que “no hubo demora en otorgar US$10.000 millones en exenciones fiscales a las empresas e individuos más ricos de nuestro estado, entonces ¿por qué los niños negros y latinos tienen que esperar?”.
En esa línea, CBS News informó que el gremio docente prepara una manifestación en la Escuela Primaria Fort Dearborn para denunciar la negativa del estado y difundir la situación entre las familias.
Escuelas públicas de Chicago: la urgencia del presupuesto escolar
La junta de CPS enfrenta una votación clave el 28 de agosto. Si no aprueba el presupuesto, existe el riesgo de que las escuelas cierren. Según informó FOX Chicago, hasta ahora, diez miembros rechazaron la última propuesta y solo nueve se mostraron a favor.
El plan de la directora ejecutiva interina, Macquline King, alcanza casi US$10.000 millones para el ciclo 2025-26. Contrario a lo que se esperaba, no incluye un préstamo a corto plazo de alto interés impulsado por Johnson, y contempla recortes en personal de preparación de comidas, guardias de cruce, conserjes y trabajadores de oficina central, detalló CBS News.
El alcalde de Chicago advirtió que incluso una parte de lo adeudado por el estado bastaría para evitar el déficit. “Si el estado de Illinois ofreciera el 12% de lo que debe, tendríamos un superávit ahora mismo”, afirmó el funcionario local.
La falta de respaldo estatal generó un frente común entre Johnson, la junta escolar y el sindicato docente local. Todos insisten en que el financiamiento es clave no solo para equilibrar las cuentas actuales, sino también para asegurar la viabilidad de las escuelas a largo plazo.
Otras noticias de JB Pritzker
En Illinois. JB Pritzker firmó una ley que impacta en las licencias de conducir: cambio en la edad mínima
Va por récord. ¿Cuántas veces puede JB Pritzker buscar la reelección en Illinois y qué ocurrirá en 2026?
Contralos los “ataques de Trump”. J.B. Pritzker firmó un nuevo paquete de leyes que dirigido a los trabajadores de Illinois
- 1
Crece la escalada retórica por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia chavista, el mensaje de la DEA y la irrupción china
- 2
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
- 3
Qué pasó en Independiente vs. U. de Chile: esto es lo que hay que saber
- 4
Fuerte pulseada para definir quién calculará la fortuna de Martín Insaurralde