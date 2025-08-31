La isla de Illinois en la Cadena de Lagos que está a la venta por menos de US$200 mil: “Oportunidad única”

Una oferta singular sacude al mercado inmobiliario de Illinois: por menos de 200 mil dólares, es posible adquirir una isla privada en la Cadena de Lagos. Ubicada en el centro de Grass Lake, la propiedad se presenta como una chance única para quienes sueñan con vivir en un terreno de estas características.

Isla privada en venta en Antioch: una oportunidad única en Illinois

La isla está situada en la localidad de Antioch, en el norte de Illinois, cerca de la frontera con Wisconsin. Según detalla el aviso de venta publicado en la plataforma inmobiliaria Redfin, esta propuesta es “única”.

Esta isla está en venta por US$ 173 mil. Redfin

“A diferencia de la mayoría de las islas de la Cadena de Lagos, que a menudo se subdividen en pequeñas parcelas, esta es una verdadera oportunidad de adquirir la propiedad de toda la isla”, destacó el agente Brett Larson.

Con una superficie de 4046 metros cuadrados, el terreno se encuentra a pocos metros de la popular Blarney’s Island, un sitio reconocido por su bar flotante, los espectáculos en vivo y las carreras de lanchas que forman parte de la vida social de la región, según destacó NBC Chicago.

Cuánto cuesta la isla privada en la Cadena de Lagos en Illinois

Esta excéntrica propiedad no es nueva en los sitios inmobiliarios. Se publicó por primera vez en enero de 2023, pero se retiró de la venta al año siguiente. En junio de 2025, reapareció con un precio actualizado, a US$250 mil; aunque semanas más tarde bajó a US$200 mil. Ahora, la oferta es aún más atractiva para inversores o compradores particulares: US$175 mil.

La isla está situada en medio de Grass Lake Redfin

Potencial de inversión en la isla privada de Illinois: turismo y recreación

Los promotores destacan la versatilidad de la propiedad y la describen como un espacio que puede adaptarse a distintos usos. “El potencial aquí es tan vasto como las aguas circundantes, ya sea que esté buscando crear un refugio aislado, un alquiler de vacaciones único en su tipo o una escapada familiar inolvidable”, se detalla en la publicación.

Larson también suma otras opciones para los interesados: desde organizar un campamento privado hasta desarrollar un sitio de caza de patos o un destino para fines recreativos. La isla se presenta como un espacio con potencial exclusivo para distintas experiencias al aire libre.

Servicios y limitaciones: los puntos débiles de la oferta

Un dato importante es que la propiedad ya cuenta con conexión eléctrica instalada, aunque se desconoce en qué estado se encuentra.

Al mismo tiempo, el agente menciona la posibilidad de acceder a subvenciones para trabajos de rehabilitación y refacción, aunque aclara que cada comprador debe realizar estos trámites por su cuenta.

De este modo, se advierte que la compra de la isla privada conlleva desafíos. No solo se trata del mantenimiento, sino también de los accesos, el transporte de materiales y la infraestructura básica necesaria para que sea habitable o rentable como destino turístico o recreativo.

La propiedad cuenta con 4.046 metros cuadrados Redfin

Propiedad exclusiva frente al lago en Illinois: una pieza de leyenda inmobiliaria

Más allá de estos aspectos prácticos, la publicación resalta que se trata de una chance irrepetible. “No pierda la oportunidad de poseer una propiedad de leyenda frente al lago”, concluye la publicación.

La isla no solo representa un terreno en venta, sino también la posibilidad de acceder a un estilo de vida reservado para muy pocos: privacidad total, contacto directo con la naturaleza y el privilegio de escribir una historia propia en un entorno único.