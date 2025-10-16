La pelea de JB Pritzker con una conocida aseguradora de casas en Illinois escala en las redes

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, envió una advertencia a una conocida aseguradora de casas en la ciudad de Bloomington, luego de que el estado presentara una demanda contra la firma. El demócrata aseveró que la compañía “debería ser transparente” con sus datos.

Por qué Illinois demandó a la aseguradora de casas y qué dijo J.B. Pritzker

El 10 de octubre pasado, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, presentó una demanda en el Tribunal del condado de Cook contra State Farm, en medio de una investigación a cargo de la directora del Departamento de Seguros estatal, Ann Gillespie. En tanto, Pritzker destacó que la firma en Bloomigton no colabora con las autoridades.

La firma emitió un comunicado tras la demanda del estado Google Maps

En la demanda, se acusó a la compañía de violar la ley al negarse a entregar los datos del seguro de propietarios de viviendas para un examen regulatorio en la ciudad del Estado de la Pradera.

“Si State Farm está realmente interesado en ser buen vecino [en referencia al eslogan que utiliza], debería ser transparente y dejar que los números hablen por sí mismos”, expresó el demócrata en su perfil de X este miércoles.

El contundente mensaje del gobernador del estado para la aseguradora X/@GovPritzker

Y agregó: “Otras compañías de seguros trabajan con nosotros en esto, pero State Farm se ha negado. Sin los datos, los propietarios no tienen ninguna garantía”.

Qué dice la demanda de Illinois contra la aseguradora de casas en Bloomington

El documento judicial señaló la petición de “declaraciones judiciales y medidas cautelares para obligar a State Farm a cumplir con un examen regulatorio" que se inició en noviembre de 2024.

El reclamo se centró en la revelación de datos de código postal a nivel nacional sobre las pólizas de seguro de vivienda de la compañía entre 2018 y 2024. Según la demanda de Illinois, esa documentación “es esencial para comprender la creciente crisis de asequibilidad de los seguros”.

La compañía alegó que preserva la confidencialidad de los datos Freepik

Asimismo, reafirma la autoridad del estado para examinar los registros de aseguradoras nacionales sin depender de la ubicación de la propiedad.

La reacción de la aseguradora de viviendas ante la demanda presentada por Illinois

El 14 de octubre, la firma emitió un comunicado en su página web oficial. En el escrito, indicó que el Departamento de Illinois carecería de autoridad para examinar pólizas fuera del estado y resaltó la preservación de la confidencialidad de la información.

“State Farm no violó la ley. Esta demanda carece de fundamento y no tiene nada que ver con los clientes de Illinois ni con el costo de su seguro“, señalaron.

En tanto, la empresa remarcó su “compromiso” para colaborar con las autoridades del Estado de la Pradera con el objetivo de “beneficiar a los clientes”. “Seguimos trabajando juntos para encontrar soluciones que nos permitan brindar el mejor servicio y promover un mercado de seguros saludable y competitivo”.

Asimismo, State Farm dijo que, a principios de junio pasado, presentó una declaración de tarifas que señaló el aumento para los propietarios de viviendas en Illinois. Según precisó, el 23 de ese mes la compañía adjunto una respuesta al departamento estatal con cinco páginas sobre la solicitud de la información.

La audiencia está prevista para el 15 de diciembre próximo.