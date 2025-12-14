Licencias de conducir digitales en Illinois: ¿es legal que la Policía no las acepte?

Illinois lanzó las nuevas identificaciones estatales y licencias de conducir en formato digital, que pueden guardarse en el celular. La medida abrió la puerta a su utilización en aeropuertos, bares y comercios, pero también genera dudas respecto de su validez ante las fuerzas de seguridad.

Cómo son y para qué sirven las licencias e identificaciones digitales de Illinois

El secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, confirmó que las licencias y tarjetas de identidad emitidas pueden cargarse en la Apple Wallet.

Según reconstruyó Capitol News Illinois, la incorporación para usuarios de Google y Samsung llegará en los próximos meses, una vez que las plataformas ajusten la integración con el sistema estatal.

El Secretario de Estado, Alexi Giannoulias, confirmó que las nuevas credenciales pueden cargarse en la Apple Wallet ilsos.gov

El funcionario sostuvo que este cambio representa “un avance que redefine la manera en que las personas presentan su documentación”, en un contexto donde pagos, tickets y entradas electrónicas ya circulan en los dispositivos móviles.

Durante una presentación pública, Giannoulias remarcó que el documento digital convivirá con la tarjeta física. La legislación aprobada hace un año y medio por la Asamblea General, y firmada por el gobernador JB Pritzker, estipuló que esta innovación no reemplaza al plástico tradicional: se trata de una alternativa adicional cuyo uso es plenamente voluntario.

La nueva credencial podrá mostrarse en un bar para acreditar mayoría de edad, en un aeropuerto para pasar controles de seguridad o en otros entornos que acepten el formato electrónico. Sin embargo, la obligación de portar el documento real se mantiene sin cambios.

En declaraciones citadas por NPR, el secretario insistió en que el sistema utiliza la misma estructura de privacidad y encriptación asociada a las funciones más sensibles del teléfono: “Tu identificación vive ahora en el mismo lugar que ya usas para pagar las compras o mostrar un pase de embarque, protegida por la tecnología en la que confías todos los días”.

¿Debe la Policía aceptar las licencias digitales en Illinois?

A pesar del impulso tecnológico, la normativa establece límites claros sobre la obligación de reconocimiento por parte de las autoridades. La legislación aprobada fijó que las identificaciones digitales están disponibles además de las físicas, lo que implica que cualquier agencia pública o empresa privada puede aceptarlas, pero no está obligada a hacerlo. Esto incluye a los departamentos de Policía.

La normativa fijó que las identificaciones digitales están disponibles además de las físicas, lo que implica que ninguna agencia pública ni empresa privada está obligada a aceptarlas

Tal como explicó Capitol News Illinois, el hecho de mostrar un documento en el teléfono no cambia las facultades de un oficial. Un agente puede solicitar ver la licencia física y la persona debe tenerla consigo, de acuerdo con las leyes actuales de tránsito.

Incluso si el conductor decide mostrar el documento digital, nada impide que el oficial pida el plástico tradicional para continuar con el procedimiento. Por lo tanto, es legal que la Policía no acepte la versión en el celular.

¿Puede la Policía revisar mi celular?

En tanto, la acción de entregar o acercar el teléfono a un agente no habilita bajo ninguna circunstancia el acceso a otros contenidos del dispositivo.

El secretario Giannoulias remarcó que presentar la identificación digital “no constituye consentimiento para que un oficial revise mensajes, fotos u otros archivos”, y que el sistema fue diseñado precisamente para evitar que los agentes puedan navegar dentro del aparato.

De acuerdo con las leyes actuales de tránsito, la obligación de portar el documento real se mantiene sin cambios ilsos.gov

Las ventajas de las identificaciones digitales

El arribo de las credenciales electrónicas posicionó a Illinois junto con otros 12 estados que ya experimentaron este modelo, entre ellos Maryland, Iowa y Missouri.

Los aeropuertos fueron los primeros espacios de gran escala en sumarse, aunque negocios, restaurantes, estadios y locales nocturnos comenzaron a adoptar progresivamente el escaneo digital. El atractivo principal radica en tres puntos que las fuentes remarcaron:

Mayor privacidad: los comercios ven solo la información indispensable, sin acceder a datos completos del documento.

los comercios ven solo la información indispensable, sin acceder a datos completos del documento. Agilidad en los controles: la verificación en puertas de entrada, boleterías y barras se acelera al reducir pasos y evitar la manipulación directa de las tarjetas físicas.

la verificación en puertas de entrada, boleterías y barras se acelera al reducir pasos y evitar la manipulación directa de las tarjetas físicas. Compatibilidad ampliada: la adopción por parte de más de 250 aeropuertos facilita el movimiento de viajeros frecuentes, que ahora pueden acumular sus pases y documentos en un solo dispositivo.

En paralelo, la expansión próxima a Google Wallet y Samsung Wallet permitirá que una porción más amplia de la población integre sus credenciales en teléfonos y relojes inteligentes con Android.