“Me van a mandar a la tumba”: el calvario de una jubilada en Chicago que debe US$233.000 a la ciudad por un error

Una jubilada de 82 años en Chicago, Illinois, enfrenta una factura de agua de US$233.000, que la ciudad insiste en cobrar a pesar de los reclamos de la familia. El cobro corresponde a una propiedad vacía ubicada en el vecindario Back of the Yards. “Me van a mandar a la tumba”, declaró la mujer.

Una deuda que parece imposible de pagar en Chicago

Diane Carli, la mujer afectada, relató entre lágrimas a NBC 5 Responds que la situación la está destruyendo emocionalmente: “Quizás me vea toda, toda ‘melocotones y crema’, pero por dentro me están matando”.

La casa, que pertenece a su familia desde hace décadas, quedó desocupada tras la muerte de su esposo. Al intentar modificar la escritura para incluir a sus hijas, el Departamento de Agua exigió una inspección. Según Carli, durante esa revisión se colocó un nuevo medidor sin su autorización, lo que desencadenó el conflicto.

La normativa local establece que toda instalación debe ser solicitada por escrito al comisionado de agua, algo que Carli afirma no haber hecho. Un año después, recibió la abultada factura en su domicilio principal. Aunque creyó que se trataba de un error de impresión, la ciudad sostuvo que la deuda era válida.

Reclamos y fallas en el servicio: ¿un error técnico?

De acuerdo con la familia, tras el reemplazo del medidor el consumo cayó a cero, lo que refuerza la hipótesis de un problema técnico. Sin embargo, la Ciudad de Chicago no reconoció el error y mantuvo el reclamo por los US$233 mil.

NBC 5 Responds recordó un caso similar en el que otra familia logró corregir una factura de US$14.000, lo que llevó a los Carli a contactar al concejal de su distrito, Raymond López.

El concejal Raymond López inspeccionó la vivienda tapiada y aseguró que “no hay forma de que esta factura sea legítima” X (@RaymondALopez)

El representante inspeccionó personalmente la propiedad tapiada y declaró que “no hay forma de que esta factura sea legítima”. Señaló que el servicio está sellado y no registra uso desde hace dos años. “He estado dentro de la casa. Claramente, hay un error”, agregó el concejal.

El impacto a una familia por una deuda en EE.UU.

La preocupación de los Carli crece por el riesgo de que la ciudad avance con un embargo. Diane teme perder no solo su pensión de exempleada municipal, sino también las de sus hijas, exoficiales de policía retiradas cuyos nombres figuran en la escritura. Para ellas, la disputa con el municipio amenaza con arruinar su estabilidad financiera.

López, quien criticó la falta de voluntad de la ciudad para resolver la controversia, anunció que gestionará una visita conjunta con el contralor y el Departamento de Agua para demostrar la situación en el lugar. “Toda su vida está a punto de ser trastocada porque la ciudad está cometiendo un error”, aseguró el funcionario al mencionado medio.

Una respuesta oficial limitada de la Ciudad de Chicago

Consultada por NBC 5 Responds, la Ciudad de Chicago informó que "no comenta sobre cuentas individuales de clientes para proteger su privacidad“. Tampoco hubo respuesta a la solicitud de entrevista con el comisionado de agua. Esta postura alimenta la frustración de la familia, que sigue sin obtener una solución clara.

La familia Carli teme que la ciudad avance con un embargo que afecte las pensiones de tres exempleadas municipales Freepik

El futuro de la jubilada y de sus hijas depende ahora de que las autoridades acepten revisar en profundidad una deuda que, según los afectados, jamás debió existir.

“Me siento como si se hubieran aprovechado de mí. Seguramente sí”, dijo la mujer a NBC.