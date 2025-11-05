Por qué no hubo elecciones en Illinois en noviembre 2025: la fecha exacta de los próximos comicios

En Nueva Jersey y Virginia, los votantes acudieron a las urnas el 4 de noviembre de 2025 para elegir a su nuevo gobernador. Sin embargo, no todas las jurisdicciones de Estados Unidos realizan sus comicios locales en el mismo año. En este sentido, la Junta Electoral de Illinois publicó las fechas exactas en las que los residentes podrán elegir los diversos cargos locales.

¿Cuándo son las próximas elecciones en Illinois?

La estructura electoral estadounidense permite que cada estado determine su propia programación de votaciones, siempre dentro del marco general federal. Por este motivo, no existe una jornada única para todo el país a nivel local o estatal, lo que da lugar a que algunos territorios celebren comicios mientras otros esperan al siguiente ciclo.

En 2026, los residentes de Illinois acudirán a las urnas para elegir las autoridades locales Facebook Illinois State Board of Elections

En el caso de Illinois, los residentes deberán aguardar hasta 2026 para elegir a los próximos titulares de cargos estatales y federales. Ese año se prevé una competencia que podría modificar la representación política del estado, tanto en Washington como en su administración local.

La Junta Electoral del Estado precisó que los próximos comicios se celebrarán en dos etapas:

17 de marzo de 2026 : será la jornada de las primarias.

: será la jornada de las primarias. 3 de noviembre de 2026: momento de las generales.

El calendario también implica varias etapas previas a las votaciones:

17 de diciembre de 2025 : primer día para solicitar una papeleta por correo.

: primer día para solicitar una papeleta por correo. 5 de febrero de 2026 : inicio del envío de boletas por correo y apertura opcional de centros tempranos en oficinas de secretarios de condado.

: inicio del envío de boletas por correo y apertura opcional de centros tempranos en oficinas de secretarios de condado. 17 de febrero : cierre del registro tradicional. El registro en línea estará disponible hasta el 1° de marzo.

: cierre del registro tradicional. El registro en línea estará disponible hasta el 1° de marzo. 2 de marzo : inicio de la votación anticipada en centros permanentes en todo el estado.

: inicio de la votación anticipada en centros permanentes en todo el estado. 6 de octubre : reapertura temporal del registro tras las primarias. El registro en línea continuará hasta el 18 de octubre.

: reapertura temporal del registro tras las primarias. El registro en línea continuará hasta el 18 de octubre. 19 de octubre: comienzo de la emisión de boletas anticipadas para las elecciones generales.

Para participar de los próximos comicios, los residentes de Illinois deberán estar previamente registrados Freepick

¿Qué se votará en Illinois en las elecciones de 2026?

Durante ese ciclo se renovarán cargos clave. Entre ellos se encuentran el de gobernador y el de teniente gobernador, así como posiciones en el Senado y la Cámara de Representantes de EE.UU. También estarán en la boleta cargos estatales como secretario de Estado, fiscal general, contralor y tesorero.

Junto a estas contiendas, se disputarán escaños en la legislatura estatal, además de cargos regionales, municipales y judiciales correspondientes a tribunales de apelación y tribunales de circuito.

El calendario de 2026 traerá cambios significativos en la delegación de Illinois en el Congreso. Uno de los movimientos más relevantes será la salida del senador Dick Durbin, quien no figurará en la boleta por primera vez desde 1994, según lo retomado por NBC Chicago. Su lugar quedará vacante, lo que dará paso a una contienda competitiva para el Senado. Entre las figuras que buscan ocupar ese escaño se encuentra la vicegobernadora Juliana Stratton.

Por otro lado, el gobernador JB Pritzker manifestó su intención de competir por un tercer mandato. En tanto, Christian Mitchell se postulará como vicegobernador. Por su parte, Patricia Tillman también competirá en las primarias para ganarse un lugar en las generales dentro del Partido Demócrata.

De lado de los republicanos, al menos tres aspirantes anunciaron su participación en las primarias: el exsenador estatal Darren Bailey, el sheriff del condado de DuPage James Mendrick y Ted Dabrowski, expresidente de la organización Wirepoints.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció que irá por la reelección Archivo

¿Cuáles son los requisitos para votar en Illinois?

Para participar en los comicios, las personas deben cumplir las siguientes condiciones:

Ser ciudadanas de EE.UU.

Tener al menos 17 años cumplidos antes de la fecha de las primarias y cumplir 18 años antes de las generales.

Haber residido en el distrito correspondiente por un mínimo de 30 días previos a los comicios.

No estar cumpliendo una condena en una institución penal.

No estar registrado para votar en otro lugar.

El proceso de registro de postulaciones se llevó a cabo en octubre y noviembre. Los aspirantes a diversos cargos tuvieron que entregar formularios ante la Junta Electoral del Estado, además de cumplir con el requisito de presentar al menos 5000 firmas de apoyo.

Con las listas ya ingresadas y los cargos confirmados, el ciclo electoral en Illinois se encamina a un año de definiciones políticas que podrían modificar su mapa de representación. Los votantes del estado tendrán la oportunidad de participar en un proceso que impactará tanto la administración interna como la composición del Congreso a nivel nacional.