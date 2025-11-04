Elecciones en EE.UU.: cuándo termina el mandato de los gobernadores de Virginia y Nueva Jersey

Virginia y Nueva Jersey celebran este 4 de noviembre las elecciones para gobernador. Son las únicas dos jurisdicciones de Estados Unidos que realizan comicios de este tipo este 2025, mientras que la mayoría de jurisdicciones definirá el recambio de sus mandatarios estatal en 2026.

Elecciones para gobernador en Nueva Jersey

En Nueva Jersey, las elecciones por la gobernación tienen como protagonistas a la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli.

La votación general se fijó para este 4 de noviembre, tras un proceso que incluyó primarias el 10 de junio y una inscripción de candidaturas que cerró el 24 de marzo de 2025, según los datos de Ballotpedia.

El actual gobernador demócrata, Phil Murphy, culmina su segundo y último mandato, conforme a la legislación estatal que impide servir más de dos períodos consecutivos. Su mandato termina el 20 de enero de 2026.

La salida de Murphy deja vacante un cargo que históricamente alterna con la administración nacional: desde 1985, en ocho de diez elecciones, los votantes de Nueva Jersey eligieron a un gobernador del signo opuesto al presidente en funciones.

Elección histórica en Virginia: una gobernadora mujer por primera vez

En Virginia, la competencia por la gobernación se disputa entre Abigail Spanberger, demócrata y exagente de la CIA, y Winsome Earle-Sears, actual vicegobernadora republicana.

El actual gobernador republicano, Glenn Youngkin, tiene mandato hasta el 17 de enero de 2026.

Spanberger y Earle-Sears protagonizan un hecho inédito: es la primera vez que los dos partidos principales presentan candidatas mujeres para el cargo, lo que convierte la elección en un acontecimiento histórico.

Según Ballotpedia, la contienda se desarrolla bajo un contexto de especial atención nacional. Desde 1869, el estado realiza sus elecciones para gobernador el año posterior a los comicios presidenciales, lo que convierte a Virginia en un barómetro político.

La fecha general se fijó para el 4 de noviembre, con un proceso de nominación sin primarias competitivas: ambas candidatas fueron designadas directamente tras el cierre del registro de aspirantes, el 3 de abril de 2025.

Cuándo se celebran las elecciones para gobernador en el resto de estados de EE.UU.

De acuerdo con los datos de Ballotpedia, la renovación de los gobiernos estatales sigue un calendario escalonado. La mayoría de los estados votará en 2026, mientras que otros lo harán en 2027, 2028 o 2029.

2026 - 36 estados : se destacan jurisdicciones clave como California, Florida, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Michigan y Pensilvania. También se encuentran Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Hawái, Idaho, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nuevo México, Ohio, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Vermont, Wisconsin y Wyoming.

: se destacan jurisdicciones clave como California, Florida, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Michigan y Pensilvania. También se encuentran Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Hawái, Idaho, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nuevo México, Ohio, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Vermont, Wisconsin y Wyoming. 2027 - tres estados: Kentucky, Louisiana y Mississippi.

Kentucky, Louisiana y Mississippi. 2028 - 11 estados: Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Utah, Vermont, Washington y Virginia Occidental.

Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Utah, Vermont, Washington y Virginia Occidental. 2029 - dos estados: Nueva Jersey y Virginia cerrarán el ciclo con sus próximos comicios, tras las elecciones de 2025.

Por el momento, Estados Unidos cuenta con 27 gobernadores republicanos y 23 demócratas. Ninguna de las jurisdicciones que renovaron mandatarios estatales en 2024 cambió de partido político. Por lo tanto, las elecciones en Virginia y Nueva Jersey este 2025 definirán si la tendencia nacional se mantiene o comienza a alterarse.

Las fechas de las próximas elecciones a gobernador en Estados Unidos

