Quién es Karina Villa, la senadora estatal de Illinois con pasado migrante que enfrenta al ICE: “Una mancha en la historia”

La senadora estatal Karina Villa se convirtió en una de las voces más firmes contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Illinois, luego de un episodio que marcó a la comunidad migrante en Franklin Park. Con un discurso cargado de emotividad y referencias a su propia historia familiar, denunció que la política migratoria actual se transformó en una “mancha en la historia” del país norteamericano, al tiempo que llamó a sus vecinos a organizarse y defender sus derechos frente a lo que consideró un atropello constitucional.

El discurso que agitó a Franklin Park: Karina Villa contra el ICE

Durante un acto realizado en Franklin Park, Karina Villa tomó el micrófono y puso en palabras la indignación de muchos residentes ante la intensificación de las redadas. En esa línea, señaló: “Va a ser una mancha en la historia de nuestro país, una mancha en nuestra Constitución que nos protege y que dice que tenemos derechos, que tenemos el derecho de comparecer ante un juez y que somos inocentes hasta que nos encuentren culpables”.

El fuerte discurso de Villa se enmarca en un escenario tenso en Chicago, donde un operativo migratorio terminó con un saldo trágico: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el 12 de septiembre de 2025 un agente del ICE resultó gravemente herido durante una detención vehicular, cuando el individuo identificado como Silverio Villegas-González intentó escapar en su automóvil y arrastró al oficial varios metros.

Según el comunicado oficial, el agente disparó su arma tras temer por su vida. El resultado fue la muerte de Villegas-González, descrito por la agencia como un “extranjero ilegal con antecedentes de conducción temeraria”. El DHS subrayó que los ataques contra personal de la agencia federal se multiplicaron en los últimos años, lo que representó un incremento del 1000% en agresiones contra oficiales.

Silverio Villegas-González murió en un enfrentamiento con un agente del ICE Archivo

La senadora recordó que, en su experiencia personal, su padre fue un trabajador ejemplar que nunca dejó de cumplir con su deber, y, sin embargo, vivió el estigma y la desconfianza por su condición de migrante.

Su mensaje incluyó también un llamado a la unidad comunitaria y a la resistencia frente a la criminalización. Villa aseguró que la única manera de contrarrestar estos episodios es a través de la unión y el orgullo. “Debemos apoyar a nuestras comunidades inmigrantes, a nuestros dueños de negocio, aquí en esta cuadra de Franklin Park que fue creada por extranjeros”, añadió.

Y cerró con un rechazo categórico a la presencia de fuerzas federales: “Vamos a defender a nuestras comunidades y no necesitamos a la Guardia Nacional ni tampoco a ICE en nuestras calles”.

¿Quién es la senadora Villa? Una historia marcada por la migración y la comunidad

Karina Villa nació y creció en West Chicago, Illinois, y se convirtió en la primera latina en representar al distrito 25 del estado tras su elección al Senado el 6 de noviembre de 2020. De acuerdo con la biografía publicada en su portal oficial, construyó una carrera política inspirada en el esfuerzo de sus padres mexicanos y en la experiencia que adquirió trabajando en el negocio familiar.

Su familia, propietaria de una tienda de comestibles, no solo atendía a clientes, sino que también brindaba consejos y referencias laborales a otros migrantes que buscaban una oportunidad.

Karina Villa facebook.com/StateSenatorKVilla

Ese contacto temprano con la realidad de los recién llegados la llevó a desarrollar una visión comunitaria basada en la responsabilidad social y en la solidaridad. Con el tiempo, Villa se graduó de trabajadora social en la Universidad de Aurora y dedicó gran parte de su carrera a desempeñarse como consejera en escuelas de West Chicago y Villa Park, donde se enfocó en el acompañamiento de niños en situación de vulnerabilidad.

Su compromiso con la educación la llevó a integrar la Junta Escolar del Distrito 33 de West Chicago, en la que ejerció como vicepresidenta. Desde ese espacio defendió presupuestos equilibrados, impulsó contratos docentes justos y amplió los servicios educativos. En 2018 dio el salto a la política estatal al ser elegida como representante en la Cámara de Illinois por el distrito 49, donde utilizó su formación en trabajo social para garantizar que las voces de las familias de clase trabajadora fueran escuchadas.