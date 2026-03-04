Alerta sobre el modus operandi de los estafadores que promocionan alquileres en San Francisco con videos de TikTok

En San Francisco, California, los inquilinos enfrentan un nuevo riesgo: la posibilidad de caer en una estafa al buscar un lugar para vivir. Videos atractivos publicados en TikTok e Instagram exhiben departamentos luminosos a valores inusualmente bajos para el mercado inmobiliario. Detrás de algunas de esas publicaciones opera un esquema que combina robo de contenido, suplantación de identidad y pedidos de dinero anticipado.

Estafas de alquiler en San Francisco: así funciona el fraude en TikTok

El mecanismo comienza con la apropiación de videos publicados por agentes inmobiliarios reales. Luego, los estafadores crean cuentas nuevas y vuelven a subir el material con precios casi a la mitad del valor original, detalla un informe de SFGATE.

Los agentes afirman que denunciar perfiles falsos no frena la aparición de nuevas cuentas Freepick

Uno de los casos detectados de estafa fue el de la cuenta de TikTok “Budget Friendly Homes”. Allí, se ofrecía un departamento remodelado de un dormitorio en Grove Street, a dos cuadras de Alamo Square Park.

El video mostraba techos altos, ventanas tipo mirador y electrodomésticos nuevos. El alquiler anunciado era de US$1800 mensuales. La publicación acumuló 204.100 visualizaciones y 16.500 likes. Actualmente, el usuario fue eliminado de la red social.

Ese mismo recorrido había sido difundido casi un año antes por el agente Dave Chesnosky con un precio real de US$3395.

Chesnosky, con 22 años de trayectoria en la ciudad, explicó que estas maniobras se intensifican en contextos de alta demanda.

Asimismo, señaló que “siempre ocurre cuando el mercado se vuelve muy activo, los alquileres suben, hay poca oferta y mucha demanda; entonces aparecen los estafadores”.

El esquema replica una práctica conocida: solicitar una tarifa de solicitud o un depósito antes de permitir la visita al inmueble. Una vez transferido el dinero, los estafadores dejan de responder.

Los perfiles fraudulentos también suplantan identidad de agentes inmobiliarios reales Freepick

Suplantación de identidad en redes: cómo usan fotos y licencias reales

Los perfiles fraudulentos no solo reutilizan videos. También emplean fotografías, nombres y números de licencia profesional de agentes reales para otorgar credibilidad a los usuarios.

En el caso de Budget Friendly Homes, se utilizó la imagen de Marsha Abrahams, agente que maneja ventas en el Área de la Bahía para Sotheby’s International Realty.

La especialista recibió cientos de correos electrónicos, mensajes y llamadas vinculados con perfiles falsos que usaban su identidad.

En un correo electrónico, la mujer afirmó que lo ha “reportado numerosas veces a TikTok por sus canales oficiales, no solo marcando la cuenta, sino también ante el Departamento de Bienes Raíces de California y la División Cibernética del FBI”.

Además, añadió que muchas personas denunciaron el perfil y dejaron comentarios de advertencia, pero que el titular eliminaba los mensajes negativos.

Las maniobras se intensifican cuando el mercado registra alta demanda y poca oferta

La cuenta fue desactivada poco después de que se solicitara una respuesta a la plataforma. Sin embargo, otros usuarios similares continuaban activos.

Nick Abraham, de Compass Realty, también denunció la utilización indebida de su identidad. Aunque trabaja en el sur de California, impostores emplearon su nombre y su imagen para ofrecer alquileres en San Francisco.

El hombre supo del fraude cuando una persona lo contactó para confirmar la recepción de un depósito. Explicó que habían tomado su foto real, su número real de licencia del Departamento de Bienes Raíces y se hacían pasar por él.

Los responsables incluso crearon una dirección de correo electrónico falsa.

En uno de los episodios relatados, un periodista entregó una tarifa de solicitud y perdió dinero tras comunicarse con lo que, según relató, era una recreación mediante inteligencia artificial de la voz del agente.

Nick O’Leary también alertó en Instagram que un usuario llamado “california_best_homes” reutilizaba sus videos. El perfil fue desactivado posteriormente.

Los agentes coincidieron en que TikTok e Instagram se han convertido en canales centrales para la comercialización de propiedades.

En ese sentido, Gabe Vargas señaló que recibe “cientos de mensajes directos y mensajes de texto” a través de su cuenta de WhatsApp que tiene en el enlace de su usuario en redes y subrayó que su actividad depende en gran medida de esa presencia digital.

La agente indicó que las denuncias a los perfiles falsos no siempre resultan efectivas. Afirmó que ha “reportado tres o cuatro cuentas, pero ”no sirve de nada, porque aparecen más”.

Además, explicó que suele descubrir el uso indebido de su contenido de manera aleatoria, mientras navega por la aplicación.

Cómo detectar una estafa de alquiler en San Francisco

Los especialistas en bienes raíces enumeraron señales concretas que permiten detectar el engaño. Entre los indicios más frecuentes se encuentran:

Precios muy inferiores al promedio del mercado.

Solicitud de pagos antes de mostrar la propiedad.

La negativa a hacer visitas presenciales.

La eliminación de comentarios críticos en redes sociales.

Chesnosky sintetizó la recomendación central: “Diga que quiere ver la unidad en persona, eso es todo lo que tiene que hacer”. Según explicó, la exigencia de una visita presencial suele desarticular el intento de fraude.