Rebelión contra el ICE en Illinois: una candidata demócrata propone “desmantelar” la agencia federal

La política migratoria se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña electoral en Illinois rumbo a las elecciones de 2026. Varios aspirantes al Senado federal plantearon posiciones muy distintas, que van desde reforzar las políticas actuales hasta la idea de eliminar la agencia de control migratorio y reemplazar el sistema vigente por otro modelo.

El debate migratorio se instala en la campaña electoral de Illinois por la banca del Senado

De acuerdo con NBC 5 Chicago, la discusión sobre la aplicación de las leyes de inmigración es uno de los temas más relevantes del ciclo electoral de 2026 en Illinois. Los aspirantes a ocupar la banca que se renueva en el Senado de Estados Unidos expusieron visiones muy diferentes sobre el rol del gobierno en la vigilancia.

La vacante que deja el senador Dick Durbin convirtió a Illinois en un epicentro de debate ideológico sobre la política migratoria Ashlee Rezin� - Chicago Sun-Times�

Según el informe periodístico, los candidatos del Partido Demócrata que compiten por la nominación discuten principalmente si el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debe desaparecer o si, por el contrario, debería mantenerse pero con profundas reformas.

Del lado republicano, el debate gira en torno a la continuidad de las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump o a la posibilidad de incorporar mayor participación del Congreso en la definición de las estrategias migratorias.

La propuesta de abolir el ICE por parte de la demócrata Robin Kelly

Una de las posiciones más radicales dentro del campo demócrata es la que plantea directamente la eliminación del ICE. Robin Kelly, actual miembro de la Cámara de Representantes federal y precandidata al Senado, expresó que su visión no se limita únicamente a esa agencia, sino que abarca una transformación más amplia del sistema de seguridad y control migratorio.

Según declaraciones citadas por NBC 5 Chicago, Kelly sostuvo: “Yo digo que el ICE debería ser desmantelado como parte de todo el sistema. Creo que el Departamento de Seguridad Nacional debería desmantelarse. Necesitamos empezar de nuevo”.

La congresista demócrata Robin Kelly lidera la postura más disruptiva, al proponer no solo desmantelar el ICE, sino también el Departamento de Seguridad Nacional X: Robin Kelly

La candidata explicó que, a su entender, la discusión sobre inmigración va mucho más allá de la existencia de una sola agencia federal. En ese sentido, remarcó que también deben analizarse las acciones de otras instituciones vinculadas al control fronterizo y a la gestión de solicitantes de asilo.

Kelly agregó que, aunque considera necesario mantener algún tipo de control migratorio, ese mecanismo debería reorganizarse y posiblemente trasladarse a otras áreas del gobierno federal. “No hay ningún miembro del Congreso que te diga que no necesitamos control. Lo necesitamos, pero no como lo tenemos ahora”, afirmó.

La postura de un candidato republicano: reforzar la aplicación de la ley

En el campo republicano, la visión sobre la inmigración se centra principalmente en la aplicación estricta de las leyes vigentes. Don Tracy, uno de los aspirantes del partido, defendió el rol del gobierno federal en el control de la inmigración y señaló que estas políticas funcionan cuando existe cooperación entre las autoridades.

El aspirante republicano Don Tracy defiende la aplicación estricta de las leyes vigentes, al vincular directamente la presencia de fuerzas federales con la mejora de la seguridad pública X: Don Tracy

Según NBC 5 Chicago, Tracy afirmó que la aplicación de las leyes migratorias es responsabilidad del gobierno federal y que su posición incluye reforzar el control en las fronteras y asegurar que las normas se cumplan dentro del país norteamericano.

El candidato citó como ejemplo su experiencia reciente en Memphis, donde señaló que un aumento en la presencia de fuerzas federales contribuyó a mejorar la seguridad. En ese caso, mencionó que se realizaron miles de arrestos, se retiraron armas ilegales de las calles y se localizaron niños desaparecidos.

Cuándo se vota en Illinois y qué está en juego

La elección al Senado de Estados Unidos en Illinois se realiza el 3 de noviembre de 2026, cuando los votantes del estado deben elegir a la persona que ocupará el escaño correspondiente a la llamada “Clase II” del Senado federal.

Antes de esa instancia, se llevará a cabo la elección primaria, programada para el 17 de marzo de 2026, en la que cada partido definirá a su candidato para la contienda general.

Esta carrera electoral se produce después de que el actual senador Dick Durbin anunciara que no busca la reelección. Según consignó Ballotpedia, este ocupa el cargo desde 1997 y comunicó su decisión el 23 de abril del año pasado, al señalar que había llegado el momento de “pasar la posta” a una nueva generación de dirigentes.