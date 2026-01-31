Seguro Social en Illinois: el calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) publicó el monto y las fechas en las que se efectuarán los depósitos correspondientes a febrero de 2026. Los residentes de Illinois recibirán los beneficios de Jubilación, Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y Sobrevivientes y Discapacidad (RSI, por sus siglas en inglés).

Cuándo se deposita el pago del Seguro Social en Nueva York en febrero 2026

La SSA informó que los pagos correspondientes para el segundo mes del año se realizarán a partir del segundo miércoles de febrero. Es importante señalar que los beneficiarios del SSI reciben su pago el primer día del mes, pero como este cae en fin de semana, los depósitos estarán listos el día viernes 27.

Durante febrero de 2025, los pagos del Seguro Social se harán de forma escalonada, el segundo, tercero y cuarto miércoles del mes (SSA)

Los depósitos se realizarán de acuerdo con la fecha de nacimiento de los beneficiarios, por lo que los pagos se harán de la siguiente forma:

Fecha de nacimiento del día 1° al 10: 11 de febrero

Fecha de nacimiento del día 11 al 20: 18 de febrero

Fecha de nacimiento del día 21 al 31: 25 de febrero

Para aquellas personas que reciben sus beneficios de SSA o SSI desde antes de mayo de 1997, los pagos se realizarán el primer martes del mes, es decir, el día 3 de febrero.

De cuánto será el pago del Seguro Social en febrero 2026

En Illinois, todos los beneficiarios recibieron un aumento en los montos de pago del Seguro Social desde enero de 2026. Este ajuste se modificó de acuerdo al Ajuste de Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés) que este año fue del 2,8 por ciento. La medida busca evitar afectaciones por la inflación de precios al consumidor y garantizar el poder adquisitivo de las prestaciones.

Los recursos del SSA garantizan un nivel de vida digno a los adultos mayores (Instagram/@socialsecurity)

En la última década, el COLA creció cerca de 3,1%, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

De acuerdo con los ajustes del COLA, los montos que recibirán los beneficiarios en febrero son los siguientes:

Madre viuda y dos hijos: US$3898

Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: US$3208

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937

Trabajadores jubilados: US$2071

Viudos ancianos solos: US$1919

Trabajadores discapacitados: US$1630

Para una persona elegible con un cónyuge elegible (SSI): US$1491

Para una persona elegible (SSI): US$994

Para una persona esencial (SSI): US$498

Requisitos para solicitar los beneficios del SSA

El programa de ayuda se puede solicitar por personas solteras con ingresos y recursos limitados, según los criterios de la SSA. Los cuatro principales tipos de beneficios que otorga son:

Beneficios por jubilación: para quienes tienen al menos 62 años y trabajaron durante 10 años o más pagando impuestos.

Beneficios para cónyuges y familiares sobrevivientes: para cónyuge, excónyuge, hijo o padre dependiente de alguien que trabajó y pagó impuestos.

Pago del SSI: para adultos que aún no alcanzan la edad y que tienen pocos o ningún ingreso, una incapacidad o para quienes tienen 65 años o más.

Pago del SSDI: para los que hayan sufrido de alguna incapacidad o ceguera y tengan suficiente historial de trabajo.

No solo los adultos mayores reciben los beneficios de la SSA, también personas que no alcanzan la edad de jubilación con incapacidad (Instagram/@socialsecurity)

Para inscribirse tanto al SSA como al SSI, la elegibilidad aplica nuevos límites, con base en las condiciones de cada persona. De tal modo, los requisitos para 2026 son: