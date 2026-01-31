Seguro Social en Illinois: el calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026
Los beneficiarios podrán ver reflejados los depósitos a partir de la segunda semana del mes
- 4 minutos de lectura'
La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) publicó el monto y las fechas en las que se efectuarán los depósitos correspondientes a febrero de 2026. Los residentes de Illinois recibirán los beneficios de Jubilación, Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y Sobrevivientes y Discapacidad (RSI, por sus siglas en inglés).
Cuándo se deposita el pago del Seguro Social en Nueva York en febrero 2026
La SSA informó que los pagos correspondientes para el segundo mes del año se realizarán a partir del segundo miércoles de febrero. Es importante señalar que los beneficiarios del SSI reciben su pago el primer día del mes, pero como este cae en fin de semana, los depósitos estarán listos el día viernes 27.
Los depósitos se realizarán de acuerdo con la fecha de nacimiento de los beneficiarios, por lo que los pagos se harán de la siguiente forma:
- Fecha de nacimiento del día 1° al 10: 11 de febrero
- Fecha de nacimiento del día 11 al 20: 18 de febrero
- Fecha de nacimiento del día 21 al 31: 25 de febrero
Para aquellas personas que reciben sus beneficios de SSA o SSI desde antes de mayo de 1997, los pagos se realizarán el primer martes del mes, es decir, el día 3 de febrero.
De cuánto será el pago del Seguro Social en febrero 2026
En Illinois, todos los beneficiarios recibieron un aumento en los montos de pago del Seguro Social desde enero de 2026. Este ajuste se modificó de acuerdo al Ajuste de Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés) que este año fue del 2,8 por ciento. La medida busca evitar afectaciones por la inflación de precios al consumidor y garantizar el poder adquisitivo de las prestaciones.
En la última década, el COLA creció cerca de 3,1%, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos.
De acuerdo con los ajustes del COLA, los montos que recibirán los beneficiarios en febrero son los siguientes:
- Madre viuda y dos hijos: US$3898
- Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: US$3208
- Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937
- Trabajadores jubilados: US$2071
- Viudos ancianos solos: US$1919
- Trabajadores discapacitados: US$1630
- Para una persona elegible con un cónyuge elegible (SSI): US$1491
- Para una persona elegible (SSI): US$994
- Para una persona esencial (SSI): US$498
Requisitos para solicitar los beneficios del SSA
El programa de ayuda se puede solicitar por personas solteras con ingresos y recursos limitados, según los criterios de la SSA. Los cuatro principales tipos de beneficios que otorga son:
- Beneficios por jubilación: para quienes tienen al menos 62 años y trabajaron durante 10 años o más pagando impuestos.
- Beneficios para cónyuges y familiares sobrevivientes: para cónyuge, excónyuge, hijo o padre dependiente de alguien que trabajó y pagó impuestos.
- Pago del SSI: para adultos que aún no alcanzan la edad y que tienen pocos o ningún ingreso, una incapacidad o para quienes tienen 65 años o más.
- Pago del SSDI: para los que hayan sufrido de alguna incapacidad o ceguera y tengan suficiente historial de trabajo.
Para inscribirse tanto al SSA como al SSI, la elegibilidad aplica nuevos límites, con base en las condiciones de cada persona. De tal modo, los requisitos para 2026 son:
- Cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos de SSA: US$184.500.
- Límite de ganancias para trabajadores menores en edad de jubilación: US$24.480.
- Para quienes cumplen su jubilación durante 2026: US$65.160.
- Trabajadores en plena edad de jubilación: Sin límite de ganancias.
