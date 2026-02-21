Seguro Social en Illinois: el calendario y de cuánto será el pago en marzo 2026

La Administración del Seguro Social (SSA) publicó el calendario oficial de pagos correspondiente a marzo de 2026, el cual aplica para los beneficiarios en Illinois inscritos en los programas de Jubilación, Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y Seguro por Discapacidad y Sobrevivientes (RSI).

Cómo queda el calendario de pagos del Seguro Social en Illinois para marzo 2026

La distribución de beneficios comenzará el segundo miércoles de marzo, siguiendo el esquema habitual basado en la fecha de nacimiento del beneficiario, según informó la SSA.

El Seguro Social proporciona pagos mensuales para ayudar a cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios (Archivo) Freepik

El cronograma completo de pagos para el tercer mes del año queda de la siguiente manera:

Fecha de nacimiento del día 1° al 10: 11 de marzo

Fecha de nacimiento del día 11 al 20: 18 de marzo

Fecha de nacimiento del día 21 al 31: 25 de marzo

Existe una excepción para quienes reciben beneficios desde antes de mayo de 1997 o cobran simultáneamente Seguro Social y SSI. En estos casos, el depósito se realizará el martes 3 de marzo.

Además, debido a que el 1 de marzo cae en domingo, los beneficiarios del SSI recibirán su pago adelantado el viernes 27 de febrero, para garantizar que dispongan de los fondos sin retrasos.

Los pagos de marzo de 2026 también se depositarán según la fecha de nacimiento de los beneficiarios (Social Security Administration)

Cuánto van a cobrar los beneficiarios del Seguro Social en marzo de 2026

Los pagos que se distribuyen en el presente periodo ya incluyen un incremento que deriva del ajuste anual por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés). Con una tasa estableció en el 2.8% para 2026, este reajuste busca equilibrar la balanza económica de los beneficiarios ante el aumento de los precios de bienes y servicios, según la página oficial de la SSA.

Según las proyecciones de la entidad, este cambio supone que el jubilado promedio reciba cerca de US$56 más por mes en comparación con el año anterior. Los montos para marzo quedan de la siguiente manera:

Trabajadores jubilados: US$2071

Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: US$3208

Madre viuda y dos hijos: US$3898

Viuda(o) anciana sola: US$1919

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937

Todos los trabajadores discapacitados: US$1630

La agencia también actualizó los montos máximos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) bajo el nuevo ajuste por inflación. Para este 2026, los pagos individuales son los siguientes:

US$994 para una persona elegible.

para una persona elegible. US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.

para una persona elegible con un cónyuge elegible. US$498 para una persona esencial.

La Administración del Seguro Social presenta cuatro categorías principales de beneficios entre los que incluye jubilación, cónyuges y familiares sobrevivientes, SSI y SSDI (Archivo) Facebook/Social Security Administration

Para qué sirve el número de Seguro Social y cómo solicitarlo

Según la SSA, este identificador de nueve dígitos trasciende su propósito inicial de jubilación. En la actualidad, este número es una herramienta indispensable para una amplia gama de gestiones legales y financieras, por lo que funciona como la llave de acceso para trámites críticos tales como:

Presentar impuestos

Empezar un trabajo

Abrir una cuenta bancaria

Solicitar un préstamo

Obtener un pasaporte

Reclamar beneficios gubernamentales

Para obtener el número de Seguro Social, la agencia explica que, si una persona se encuentra en Estados Unidos, puede comenzar el trámite en línea y luego ir a una oficina local para proporcionar la documentación pertinente. El primer paso es ingresar a la página para revisar el instructivo.

Dentro de la web, se debe avanzar hacia un cuestionario en el que la persona deberá indicar si es mayor de 18 años, si tiene una dirección postal en el país norteamericano y otros datos personales. Luego, se envía la solicitud y la persona cuenta con 45 días o para presentarse ante la agencia.

Si cumple con los requisitos y el proceso es exitoso, se enviará la tarjeta por correo dentro de los siguientes 14 días hábiles.