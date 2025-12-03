Sigue la tormenta invernal en Illinois: cuántas pulgadas de nieve han caído en Chicago durante las últimas horas

La inestabilidad invernal continuará con sus efectos sobre el área metropolitana de Chicago durante las próximas horas, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa más frío, ráfagas intensas de viento y la posibilidad de otra ronda de nieve ligera. Tras un domingo y un lunes marcados por acumulaciones significativas en distintos barrios del condado de Cook, la región se preparará para un martes con temperaturas peligrosamente bajas.

Acumulación de nieve en el área metropolitana de Chicago durante las últimas 48 horas

Los reportes del NWS recopilados en las últimas 48 horas mostraron cifras variadas dentro del condado de Cook, con montos que oscilaron entre acumulaciones mayores registradas el domingo y el lunes.

Según los registros oficiales, los valores más elevados se observaron en el norte y en el oeste, mientras que los aeropuertos metropolitanos presentaron cantidades más moderadas:

Una milla al noroeste de Wheeling (1,6 km): 10,3 pulgadas (26,1 centímetros)

(1,6 km): 10,3 pulgadas (26,1 centímetros) Una milla al oeste de Tinley Park (1,6 km): 10,3 pulgadas (26,1 centímetros)

(1,6 km): 10,3 pulgadas (26,1 centímetros) Una milla al sureste de Hoffman Estates (1,6 km): 10 pulgadas (25,4 centímetros)

(1,6 km): 10 pulgadas (25,4 centímetros) Tres millas al noroeste de Streamwood (4,8 km): 9,3 pulgadas (23,6 centímetros)

(4,8 km): 9,3 pulgadas (23,6 centímetros) Hanover Park : nueve pulgadas (22,8 centímetros)

: nueve pulgadas (22,8 centímetros) Una milla al este de La Grange Park (1,6 km): 8,5 pulgadas (21,5 centímetros)

(1,6 km): 8,5 pulgadas (21,5 centímetros) Dos millas al este de Schaumburg (3,2 km): 8,3 pulgadas (21 centímetros)

(3,2 km): 8,3 pulgadas (21 centímetros) Una milla al noroeste de West Ridge – Chicago (1,6 km): ocho pulgadas (20,3 centímetros)

(1,6 km): ocho pulgadas (20,3 centímetros) Una milla al sureste de Logan Square – Chicago (1,6 km): 7,7 pulgadas (19,5 centímetros)

(1,6 km): 7,7 pulgadas (19,5 centímetros) Tres millas al suroeste del Aeropuerto Midway (4,8 km): 7,2 pulgadas (18,3 centímetros)

(4,8 km): 7,2 pulgadas (18,3 centímetros) Una milla al nornoreste de Edgewater – Chicago (1,6 km): siete pulgadas (17,7 centímetros)

(1,6 km): siete pulgadas (17,7 centímetros) Aeropuerto O’Hare: 1,5 pulgadas (3,8 centímetros)

Cómo sigue el pronóstico hoy miércoles 3 de diciembre en Chicago

La segunda etapa de esta secuencia invernal llega este miércoles. El NWS Chicago anticipó que un frente frío recorrerá la región durante la tarde, lo que impulsará una masa de aire más gélida y creará condiciones para que se desarrolle una franja de nieve liviana.

De acuerdo con el pronóstico, la probabilidad de que se produzca un episodio de nevadas será del 40% al 60%, aunque el organismo remarcó que los acumulados no superarán la pulgada (2,5 centímetros) en la mayor parte del área metropolitana.

La agencia meteorológica explicó que el evento del miércoles será un episodio de “alta probabilidad, baja precipitación”, lo que implica una cobertura amplia de precipitación pero cantidades mínimas. Algunas zonas podrían recibir apenas una capa delgada, mientras otras apenas sumarían un rastro de nieve.

El miércoles, un frente frío traerá una franja de nieve liviana con una probabilidad de nevadas del 40% al 60% SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Qué se espera para el final de la semana: frío extremo y señales de más nieve en Chicago

En relación con el período del jueves al sábado, el NWS adelantó que la región vivirá un tramo de temperaturas muy por debajo de lo habitual para la primera semana de diciembre. Con un sistema de alta presión desplazándose sobre el Medio Oeste, Chicago quedará bajo aire seco y helado, con mínimas que caerán a valores negativos en sectores del norte del estado y registros apenas superiores a los 0°F (-17,7°C) en áreas urbanas.

Para el viernes, la circulación del viento cambiará al sur, lo que estabilizará mínimamente el termómetro, aunque las sensaciones térmicas persistirán en rangos peligrosos. El NWS también planteó que existe incertidumbre respecto de un posible sistema adicional para el fin de semana, que podría dejar otra ronda de nieve medible. No obstante, la agencia mantuvo por ahora probabilidades bajas, a la espera de que la evolución atmosférica lo confirme o lo descarte.