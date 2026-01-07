Intentó comprar un banco, pero un rechazo en la transacción lo llevó a crear el imperio hotelero más importante de EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) acusó a una prestigiosa cadena de hoteles por una supuesta “campaña” contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés). Fue así que cobró relevancia la historia del magnate que fundó un imperio hotelero tras ver frustrado su sueño inicial de ser banquero.

El rechazo que ayudó a un hombre de Nuevo México a crear un imperio hotelero en EE.UU.

La historia del imperio hotelero más importante del país norteamericano iniciaría el 31 de mayo de 1919, cuando Conrad Hilton viajó de Nuevo México a Texas con la intención de comprar un banco, de acuerdo con Stories Hilton.

Conrad Hilton intentó ser banquero, pero al no concretar la transacción compró el hotel en el que se hospedó durante su viaje a Texas (philanthropyroundtable.org)

Sin embargo, la transacción no se concretó, el acuerdo fracasó. Aunque esto no detuvo su espíritu empresarial y con el dinero destinado a su sueño decidió comprar el hotel en el que se había hospedado.

Con el paso del tiempo, Hilton añadió más hoteles a su colección hasta que a principios de la década de 1950 consiguió fundar la primera cadena hotelera de costa a costa en Estados Unidos.

Asimismo, abrió su primer hotel fuera del territorio norteamericano, el Hilton Caribe en Puerto Rico, y posteriormente se expandió a nivel internacional con el Hilton Istanbul en Europa.

Actualmente, el imperio Hilton asciende a miles de millones de dólares y ha dado la vuelta a todo el mundo. Además, se les adjudica el título de “creadores de la industria hotelera moderna”.

La DHS acusó al hotel de una presunta campaña coordinada contra el ICE

En medio de la intensificación de las redadas migratorias, el DHS señaló que el hotel canceló reservas de agentes del ICE y adjudicó esta acción a una presunta “campaña coordinada” para negarles los servicios, de acuerdo con CNN.

El DHS acusó una campaña contra el ICE tras cancelación de reservas de los agentes en el Hotel Hilton (Hilton-Flickr/ICE)

El departamento de seguridad declaró que "recibieron correos electrónicos de la cadena hotelera" en los que se les indicaba que los uniformados no podían quedarse en Hampton Inn Lakeville, locación al sur de Minneapolis, donde este martes se realizó una de las redadas contra migrantes más importantes del último año.

En los mensajes expuestos por el DHS se lee que el hotel habría buscado en línea los nombres de los huéspedes y hallado información sobre inmigración relacionada con sus perfiles, además se explicaba que no se permitía que ningún agente del ICE se alojara en su propiedad, por lo que se cancelaron las reservas.

En respuesta, Everpeak Hospitality indicó que el Lakeville Hilton es de operación independiente y que el “incidente” no es compatible con su política de ser un lugar que acoge a todos los huéspedes, y agencias, según un comunicado.

El Hampton Inn Lakeville fue señalado por el DHS de cancelar las reservas de agentes del ICE en Minneapolis (Facebook/Hampton Inn Lakeville)

Más tarde, el Hotel Hilton emitió una declaración en la que advierte tomará medidas inmediatas para eliminar a Lakeville de su sistema, ya que no cumplen con sus estándares sobre la apertura de alojamiento para todos y la política de no discriminación.

Cuántos hoteles Hilton hay en el mundo

A más de 100 años de iniciar con el proyecto, la marca cuenta con más de cinco mil ubicaciones internacionales, según informa en su web la propia compañía.

Además, el imperio continúa en expansión y se estima que para 2026 se sumará en nuevos países como:

Waldorf Astoria Hotels & Resorts (Malasia)

Conrad Hotels & Resorts (Arabia Saudita, Malasia y Grecia)

NoMad (Singapur)

Curio Collection by Hilton (India)

Canopy by Hilton (Tailandia e Italia)

Home2 Suites by Hilton (Irlanda)

Hilton Garden Inn (Fiji)

Spark by Hilton (Arabia Saudita)

Los Hoteles Hilton tienen presencia en seis continentes, en América, en las regiones del Norte, Centro, Caribe y Sudamérica, en Europa, Asia, África, Medio Oriente y Australia, lo que lo convierte en una vasta red global.