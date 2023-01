Intentó meter una serpiente en el avión dentro de su equipaje de mano y la descubrieron

escuchar

Una inquietante situación ocurrió en un aeropuerto de Estados Unidos, cuando una mujer quiso subir a un avión con una serpiente enrollada en su equipaje de mano. Su intento fue descubierto por las autoridades y, lógicamente, no la dejaron abordar. La situación fue compartida por el organismo de control a través de su cuenta de Instagram.

En las redes sociales, diariamente circulan todo tipo de contenidos virales. Gracias al poder de difusión que otorgan las plataformas, cualquier situación puede ser conocida por miles de usuarios en cuestión de horas. Dentro de ese universo, hay anécdotas e historias de diversos estilos.

Quiso meter una boa en su equipaje de mano del avión y la descubrieron

Uno de los formatos más reproducidos en las redes tiene que ver con viajes en avión y aeropuertos. Desde las historias de pasajeros hasta los consejos de asistentes de vuelo, usualmente este escenario despierta mucho interés en los usuarios.

En este caso, lo que ocurrió no se dio a bordo de un avión, sino en la previa al embarque. Todo ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Tampa, la ciudad ubicada en el estado norteamericano de Florida. Allí, una mujer intentó subir a su vuelo con una serpiente de más de un metro escondida en su equipaje de mano.

A pesar de su intención, la pasajera no pudo superar los controles de seguridad aeroportuaria. Su idea se volvió imposible cuando tuvo que colocar su bolso en la cinta transportadora para que pase por los escáneres de rayos X. En esa instancia, personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) descubrió lo que llevaba.

La TSA compartió la imagen de la serpiente encontrada en un equipaje de mano Captura

Toda la situación fue compartida en la cuenta de Instagram del propio organismo, que publica con frecuencia mascotas y objetos prohibidos que los pasajeros intentan meter en los aviones. “¡Enrollada en el equipaje de mano de un pasajero había una boa constrictor de 4 pies (1,2 metros)! Realmente no nos queda ninguna mascota por descubrir en una máquina de rayos X”, reza el pie de la publicación, que acompaña al video del escáner.

Aunque no lo dijeron explícitamente en el texto que acompaña a la grabación, la TSA también dio a entender que la mujer se molestó porque no la dejaron subir con la serpiente: “¿Tenés intenciones de llevar una serpiente en un avión? No te enojes si no entendés las reglas de la aerolínea”.

Llevar este tipo de animales está prohibido en casi todas las aerolíneas, mientras que en algunas excepciones se puede llevar en la bodega bajo ciertas condiciones específicas, pero nunca dentro del equipaje de mano.

Por situaciones como esta, la cuenta de la TSA consiguió una enorme popularidad en la plataforma. Bajo el usuario @tsa, el organismo supera el millón de seguidores en Instagram. Con posteos que nunca están separados por más tiempo que un puñado de días, la agencia comparte imágenes no solo de mascotas, sino de todo tipo de objetos prohibidos a bordo de un avión que los pasajeros intentan meter de contrabando, bajo excusas curiosas y hasta divertidas. En este caso, el contenido superó los 11.000 likes y consiguió cientos de comentarios.

