Inundaciones repentinas por lluvias en las próximas 48 horas: el pronóstico que preocupa a Florida

Florida enfrenta riesgo de inundaciones en las próximas 48 horas por lluvias intensas asociadas a un sistema frontal que avanza desde el Atlántico. Estas condiciones podrían causar acumulaciones significativas de agua en diferentes zonas del estado.

El pronóstico del clima para Florida

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un sistema frontal avanzará lentamente hacia el océano Atlántico frente a la península de Florida durante la madrugada del miércoles, aunque sus efectos ya se sentirán con fuerza a lo largo de este martes.

Un sistema frontal que avanza lentamente hacia el Atlántico favorecerá este martes la formación de tormentas eléctricas frecuentes NWS

La combinación de humedad residual e inestabilidad atmosférica favorecerá la formación de lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas del estado.

El organismo anticipó que habrá riesgo de precipitaciones excesivas, especialmente en el este de Florida, donde podrían registrarse acumulaciones significativas que derivarían en inundaciones repentinas. Este patrón inestable se sostendrá al menos hasta el miércoles, con episodios intermitentes de tormentas que podrían intensificarse en determinados momentos del día.

Por su parte, AccuWeather señaló que las lluvias ayudarán a aliviar una sequía prolongada que afecta a gran parte del estado. Según sus proyecciones, se esperan acumulaciones de entre una y dos pulgadas (2,5 a cinco centímetros) en amplias áreas del sur de Florida hasta el jueves.

Sin embargo, algunos sectores podrían recibir entre cuatro y seis pulgadas (diez a 15 centímetros), lo que incrementaría el riesgo de anegamientos en zonas con drenaje deficiente.

Además, los vientos provenientes del océano Atlántico soplarán con intensidades de 15 a 30 millas por hora (24-48 km/h), y esto generará condiciones peligrosas en las playas, como fuerte oleaje y corrientes de resaca.

Riesgo de incendios en el sureste de EE.UU.

Mientras que el sur de Florida se verá afectado por la humedad y las lluvias, el panorama será completamente distinto hacia el norte. El NWS indicó que en Georgia y sectores del noroeste del Estado del Sol se desarrollarán condiciones propicias para incendios forestales durante este martes.

La combinación de vientos del noreste más intensos y niveles de humedad relativa que descenderán hasta el rango del 20 a 30% generará un escenario de riesgo elevado a crítico. Esta situación se agravará hacia el miércoles por la tarde, cuando las condiciones secas podrían facilitar la propagación del fuego en áreas vulnerables.

El NWS advirtió que en Georgia y el noroeste de Florida la humedad relativa descenderá hasta rangos del 20% al 30% NWS

Frío fuera de temporada y nevadas en el noreste

Más al norte, el ingreso de aire frío provocará un marcado descenso térmico en regiones de los Grandes Lagos y el noreste del país norteamericano. Según Fox Weather, este martes continuará un episodio de frío inusual para abril, con temperaturas que se ubicarán entre 10 y 20°F por debajo de los valores promedio.

Este enfriamiento estará acompañado por precipitaciones en forma de nieve en varias zonas. En el interior del noreste, en sectores del estado de Nueva York y Nueva Inglaterra, se prevén acumulaciones de entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros) a lo largo del día.

Fox Weather también destacó que este evento representará un “regreso invernal” para más de 40 millones de personas, tras un período reciente de temperaturas inusualmente cálidas.

Asimismo, se anticipó que los vientos contribuirán a una sensación térmica aún más baja, con valores que podrían descender a rangos típicos del invierno durante las primeras horas del miércoles.

Tormentas severas en las Llanuras Centrales

El sistema meteorológico también impactará en el centro del país norteamericano. El NWS informó que el frente frío se extenderá desde las Llanuras Centrales hasta la región de los Grandes Lagos superiores, con condiciones favorables para lluvias y tormentas eléctricas.

El frente frío que se extiende hacia los Grandes Lagos superiores generará un riesgo marginal de tormentas severas el miércoles en Kansas y Nebraska SPC

En particular, el miércoles se desarrollará un riesgo de tormentas severas en sectores de Kansas y Nebraska. Estas tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas intensas de viento y precipitaciones localmente fuertes, en un contexto de inestabilidad creciente a lo largo del frente.

Al mismo tiempo, en áreas más al norte, como las Llanuras del Norte y el Medio Oeste superior, las temperaturas más bajas permitirán la presencia ocasional de una mezcla invernal, especialmente durante la transición entre sistemas.

Inestabilidad en el oeste y las Montañas Rocosas

El NWS anticipó que débiles vaguadas en niveles altos de la atmósfera provocarán lluvias y tormentas aisladas en la región de las Four Corners y las Montañas Rocosas del sur durante este martes.

Hacia el miércoles por la noche y el jueves temprano, un nuevo sistema proveniente del Pacífico generará precipitaciones adicionales en sectores de California y Oregon, con posibilidad de tormentas en algunas áreas.