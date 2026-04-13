Suben los reembolsos del IRS, pero hay una nueva preocupación con los taxes: “El dinero ya está gastado”

En esta temporada de impuestos 2026, los contribuyentes reciben en promedio un reembolso del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) más alto que el año pasado. Sin embargo, muchos contribuyentes manifestaron su preocupación porque el nuevo monto no alcanza frente al aumento de precios de los productos básicos que provoca la inflación.

El reembolso del IRS no alcanza: la preocupación por la inflación en EE.UU.

Muchos contribuyentes de Estados Unidos ya comenzaron a recibir reembolsos del IRS en sus cuentas y una de las mejores noticias es que son más altos que en años anteriores.

De acuerdo a los datos del IRS, el dinero devuelto es un 24% más elevado que el promedio de los cuatro años de la administración de Joe Biden, y un 10,9% más elevado en comparación al 2025, con una suma media de 3571 dólares.

En promedio, el IRS entregó reembolsos más altos a los contribuyentes en EE.UU. Imagen ilustrativa generada con IA

Uno de los factores detrás del aumento es la inflación. Además, hubo cambios en cómo se calcula el saldo final, junto con la aplicación de nuevos beneficios fiscales.

Aunque muchas personas vieron montos más altos en sus cuentas que en temporadas anteriores, la mayoría coincide en que no es suficiente.

En diálogo con Univision, una residente indicó que cree que está bien que la cantidad sea mayor, pero luego reparó en que “se va a gastar en todas las cosas que han subido de precio". Por este motivo, afirmó que cree que "es mejor que los productos bajen de precio”.

Por su parte, Carlos Guamán, experto financiero, analizó la situación y señaló que el aumento de los reembolsos no implica directamente una mejora económica. “Ese dinero que va a recibir del reembolso ya casi está gastado, porque mucha gente utilizó su tarjeta de crédito en marzo para pagar los costos que han subido día a día”, explicó.

En esa línea, agregó que entonces cuando una persona recibe el reembolso, “va a pagar la tarjeta de crédito y se va a quedar sin nada”.

Para los migrantes también se contempla otro escenario, que corresponde a las remesas. Como el dinero del reembolso servirá a los hogares para afrontar sus propios gastos, enviar dinero al exterior se torna imposible para muchos extranjeros.

Quiénes reciben más dinero de los reembolsos en esta temporada de impuestos

Al margen del incremento en los reembolsos y la complicación para conservar el dinero frente a la inflación, no todas las personas reciben la misma cantidad de dólares. Algunas categorías de contribuyentes obtienen una suma más elevada debido a su perfil fiscal.

Entre los principales beneficiarios resaltan:

Personas que califican para créditos como el EITC o el CTC.

Familias con dependientes.

Contribuyentes con cambios en ingresos o retenciones.

Tax Refund: la herramienta del IRS para saber dónde está el reembolso

Asimismo, en algunos casos los reembolsos podrían ser por montos similares o incluso menores a los de años anteriores. Como la suma final depende de la situación individual de cada contribuyente, para lo cual se consideran factores como los ingresos, familia y estado civil, el impacto de la inflación no es igual para todos.

Por otro lado, el IRS indica que ciertos errores en los formularios o información incompleta pueden provocar que los contribuyentes pierdan beneficios que les correspondían:

No reclamar créditos fiscales disponibles.

Reportar de forma errónea los ingresos.

Completar datos incorrectos de dependientes.

Cometer errores en la información bancaria.

Los contribuyentes de EE.UU. pueden aprovechar los reembolsos del IRS para afrontar deudas o ahorrar dinero para futuros gastos Freepik

Cómo sacar el máximo provecho del reembolso de impuestos con el IRS

Muchas de las personas que reciben sus reembolsos se apresuran a gastarlo, pero según los expertos, esto puede ser un error. En diálogo con CBS News, Nick Foulks, asesor principal de Great Waters Financial, indicó que la primera decisión inteligente a tomar cuando se recibe el dinero es “evaluar las prioridades principales“.

Entre las principales cuestiones puede incluirse eliminar las deudas, ahorrar para una emergencia o planificar para un gasto próximo, como una reparación en el hogar o el nacimiento de un hijo.

En lugar de centrarse en la cantidad de dinero, Foulks aconseja pagar los gastos cuyos intereses sean más elevados. “Un préstamo estudiantil, que quizás tenga un tipo de interés más bajo, o incluso un préstamo para un coche con un tipo de interés más bajo, no te afecta tanto como uno con un tipo de interés del 19% o del 22%“, remarcó.

En ese contexto, uno de los gastos más acuciantes y en los que conviene gastar el dinero, según el análisis del profesional, corresponde a las deudas por tarjetas de crédito.

A su vez, Foulks indicó que el peor error al recibir el dinero es comprar algo que genera otro gasto en el hogar. Esto puede ser un pago inicial para un coche o comprar boletos de avión para un viaje. “Lo que has hecho es aumentar la presión sobre los ingresos de tu hogar cada mes, así que no utilices tu reembolso para comprar más deudas“, recomendó.