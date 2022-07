Johnny Depp evitó ir a juicio por una presunta agresión a un empleado de rodaje

Ha pasado poco más de un mes desde que un jurado popular de la corte del condado de Fairfaix de Virginia (Estados Unidos) fallara a favor de Johnny Depp y determinara que Amber Heard debía indemnizarlo con más de 10 millones de dólares y pagar una multa de 350.000. Junto a la apelación de la sentencia del juicio que pretende presentar su exesposa, el actor se enfrentó también a otra denuncia, aunque en este caso evitó la batalla judicial.

Durante el rodaje de City of lies (Ciudad de las mentiras), que se filmó en 2018 y se estrenó en marzo del año pasado, Depp tuvo un enfrentamiento con uno de los empleados de rodaje. El trabajador se acercó al actor para informarle que no podía grabar una escena concreta porque faltaban algunos permisos y presuntamente Depp no tomó demasiado bien la noticia.

Así, el altercado terminó con una denuncia del empleado contra el actor por agresión. El comienzo del juicio estaba previsto para el 25 de julio, pero la agencia EFE en su edición Américas informó que este lunes se registró una resolución en los juzgados de Los Ángeles (Estados Unidos) que consta de la llegada a un acuerdo, por lo que el actor evitará pisar los tribunales.

El juicio contra Amber Heard

El acuerdo fue consolidado días después de que Amber Heard, con quien enfrentó una batalla judicial que duró varias semanas, anunciara que apelará la sentencia que falló a favor de Depp en el juicio por difamación, el 1 de junio. Además, la abogada de la actriz solicitó que se anule la sentencia o que, en su defecto, se lleve a cabo un nuevo proceso judicial.

Tras el mediático juicio, el actor de Piratas del Caribe anunció una novedad en su carrera artística y es que pretende lanzar un nuevo álbum musical junto al guitarrista Jeff Beck, que se denominará “18″. Entre los temas, Depp compuso una canción inspirada en cómo vivió todo lo sucedido.

Los detalles del mes y medio de audiencias que ambos afrontaron quedarán plasmados desde la perspectiva del actor en un tema que se estrenará el próximo 15 de julio e incorpora frases como: “Estás sentado ahí, como un perro con comezón de siete años” o “Si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano”. La canción se titulará “Sad motherf-in Parade”.

Además, Depp dará vida al rey Luis XV en la película La favorita, un film dirigido y también protagonizado por Maïwenn, que llegará a la gran pantalla en Francia el próximo año y también se podrá ver en la plataforma de Netflix exclusivamente en este país, por el momento.

Previo a esta película, el actor había aparecido tras las cámaras por última vez como W. Eugene Smith en el film Minamata, en 2020. En ella, interpretó al fotógrafo de guerra bajo su historia biográfica. Pero los problemas legales del actor ocasionaron que el lanzamiento de la película se archivara durante aproximadamente un año y medio.

La batalla legal también influyó en el despido del protagonista de la saga de Animales Fantásticos, en la que interpretaba al villano Grindelwald, que fue encarnado por Mads Mikkelsen tras el despido de Depp.