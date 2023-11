escuchar

NameDrop, una de las más recientes actualizaciones en el sistema operativo de los iPhone, encendió alarmas entre los usuarios debido a que permite compartir datos privados con otras personas. Con solo acercar los dispositivos, es posible divulgar información, por lo que varias oficinas de policía de Estados Unidos lanzaron avisos de alerta. “Instamos a todos los miembros de nuestra comunidad a tomar medidas proactivas para proteger su privacidad y la de sus seres queridos, desactivando esta función”, indicó la oficina del sheriff del condado de Crenshaw, Alabama, en redes sociales.

Las autoridades policíacas sugirieron a los habitantes del condado revisar la configuración de los teléfonos de Apple y considerar desactivar la función NameDrop “si no es necesaria para su uso habitual”. Además, pidieron a los padres de familia que informen a los menores sobre los riesgos potenciales asociados con compartir información personal a través de este servicio: “Manténgase informado, manténgase a salvo y comparta este importante mensaje con su familia y amigos”.

La nueva función NameDrop permite intercambiar información con otros dispositivos móviles support.apple.com

La división de policía de Middletown, Ohio, lanzó una alerta dirigida a todas las familias y les instó a desactivarla en la configuración del aparato electrónico. “Si tiene un iPhone y realizó la actualización reciente de iOS 17, le instalaron una función llamada NameDrop”, se lee en su publicación de Facebook.

“Padres, ¡no olviden cambiar estas configuraciones en el teléfono de su hijo para ayudarlo a mantenerse seguro también!”. Los seguidores de esta cuenta respondieron con mensajes de agradecimiento y confirmaron que habían desactivado la función, mientras que otros explicaron que no era tan peligrosa como parece. “Me di cuenta de esto el otro día cuando los iPhones de mi hijo y el mío se tocaron. Gracias por la actualización. Estoy segura de que mucha gente no sabe sobre esto”, escribió una seguidora.

La función NameDrop, de iPhone, puso en alerta a los padres de familia MPDOhio / Facebook

La preocupación central de las autoridades de seguridad es que la persona, por accidente, acepte el pedido de enviar su información a un tercero que potencialmente podría hacer mal uso de los datos privados, como lo explicó la oficina del sheriff del condado de Oakland.

“Y sí, sabemos que te permite compartirlo o que puedes negarte, pero muchas personas no revisan su configuración y no se dan cuenta de cómo funciona su teléfono. Esta configuración en particular está activada de forma predeterminada en lugar de que usted la acepte. Y nuevamente, es el área donde también decide quién puede acceder a AirDrop. Padres: no olviden cambiar estas configuraciones después de la actualización también en los teléfonos de sus hijos”.

La función NameDrop permite intercambiar información personal con otros iPhone apple.com

¿NameDrop es tan peligroso?

Si bien las alertas están vigentes, diversos expertos tienen otra opinión. Chester Wisniewski, especialista en seguridad digital de Sophos, consideró que las advertencias sobre NameDrop son parte de una “histeria”, según reconoció en una entrevista con The Washington Post. En otra postura, Mark Bartholomew, catedrático de Derecho especializado en ciberderecho de la Universidad de Buffalo, afirmó para el New York Times que NameDrop dispone de suficientes mecanismos para evitar el robo de información. “En la medida en que aquí cunde el pánico por la obtención no consentida de información de contacto, no estoy tan preocupado”, agregó.

