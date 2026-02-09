La advertencia del NWS sobre el frío en Nueva York y buenas noticias para Florida este lunes 9 de febrero

El clima en Estados Unidos atraviesa una etapa de contrastes marcados que combina fenómenos invernales activos, variaciones térmicas abruptas y riesgos asociados tanto al frío como al calor inusual para esta época del año. Desde la persistencia de nieve en regiones montañosas del oeste hasta un patrón más templado que comienza a instalarse en el este tras un fin de semana especialmente severo, el inicio de esta semana presenta un escenario meteorológico dinámico que impactará de manera desigual a lo largo del país norteamericano.

Clipper invernal: nieve y hielo desde los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra

Durante el comienzo de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el patrón general estará dominado por la interacción de varios sistemas, algunos de ellos de origen pacífico y otros asociados a perturbaciones rápidas conocidas como “clippers”, típicas del invierno norteamericano.

Un fenómeno tipo clipper se desplazará por la frontera con Canadá, y se espera que genere episodios de lluvia helada y nevadas leves desde los Grandes Lagos superiores hasta Michigan NWS

En el norte del país norteamericano, un sistema tipo “clipper” se desplazará a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Durante el lunes, este fenómeno generará precipitaciones invernales en sectores de los Grandes Lagos superiores, con la posibilidad de nevadas leves y episodios de lluvia helada. A medida que el patrón progresa hacia el este, el martes llevará nevadas más moderadas al norte del estado de Nueva York y al centro de Nueva Inglaterra.

AccuWeather señaló que este clipper se desarrolla en un contexto de retirada gradual del aire ártico, lo que introduce una mezcla compleja de fenómenos. El meteorólogo senior Adam Douty explicó que existe “la posibilidad de una tormenta con trayectoria más al norte que puede llevar nieve a los Grandes Lagos y al Noreste desde la noche del lunes hasta el miércoles”, y advirtió sobre una franja estrecha de hielo que podría extenderse desde Michigan hasta Nueva York.

Este de Estados Unidos: alivio térmico tras un frío extremo

El este del país norteamericano comenzará a experimentar una moderación de las temperaturas luego de un período de frío intenso que afectó especialmente al Noreste y al Atlántico medio. AccuWeather destacó que el inicio de la semana será mayormente seco en el Noreste y en estados del sureste como Florida debido a la influencia de un sistema de alta presión, antes de que el clipper introduzca nuevamente precipitaciones.

Hacia el martes, se espera que marcas térmicas muy por encima del promedio se extiendan desde el valle del Mississippi y el Sudeste hacia los Grandes Lagos, el valle de Ohio y el Atlántico medio, mientras que Nueva Inglaterra logra al menos acercarse a valores normales.

El este de Estados Unidos, incluído Florida, sentirá un alivio térmico luego del potente sistema del fin de semana NWS

Las máximas previstas incluyen:

20s y 30s°F (-6 a 4°C) en Nueva Inglaterra.

30s y 40s°F (-1 a 9°C) en los Grandes Lagos y el norte del Atlántico medio.

40s y 50s°F (cuatro a 15°C) desde el Mississippi medio hasta el valle de Ohio y el sur del Atlántico medio.

60s y 70s°F (16 a 21°C) en el valle bajo del Mississippi y el sudeste.

Noroeste del Pacífico y Montañas Rocosas: lluvia en zonas bajas y nieve persistente en altura

En el Noroeste, las consecuencias del paso de un sistema proveniente del océano Pacífico todavía se hacen sentir. Las áreas de menor altitud continuarán con lluvias, mientras que en las regiones montañosas la precipitación se presentará en forma de nieve, con acumulaciones más significativas en los sectores elevados.

Según el NWS, este patrón se extenderá también hacia las Montañas Rocosas del norte y áreas adyacentes de las Grandes Llanuras del norte, donde se mantendrá una mezcla invernal posterior al frente frío.

El flujo de sistemas provenientes del océano Pacífico mantendrá lluvias constantes en las zonas bajas de Washington y Oregón, mientras las regiones montañosas registran acumulaciones significativas de nieve en altura Shutterstock

Calor inusual y posibles récords en el centro y oeste de EE.UU.

Uno de los aspectos más llamativos del pronóstico es la persistencia de temperaturas muy por encima de lo normal en amplias zonas del centro y el oeste de Estados Unidos.

El NWS señaló que este lunes el foco principal se sitúa en las Llanuras centrales, donde las máximas alcanzarán valores en el rango de los 60s y 70s°F (aproximadamente entre 16 y 21°C), lo que representa entre 35 y 40°F por encima de los promedios de principios de febrero.

Este calor inusual abre la puerta a posibles récords diarios, tanto igualados como superados. Incluso con el avance de un frente frío hacia el sur, las temperaturas en las Llanuras del norte se mantendrán por encima de la media, con máximas en los 40s y bajos 50s°F (alrededor de cuatro a 10°C).

El martes, el enfriamiento relativo alcanzará a las Llanuras centrales, pero aun así se esperan máximas en los 50 °F (cerca de 10 a 15°C), todavía superiores a lo habitual.