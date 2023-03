La artista más criticada por su vestido en los Oscar respondió con un picante posteo

escuchar

La 95º edición de la entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no tuvo un momento como la polémica cachetada de Will Smith a Chris Rock. Y si lo hubiera habido, un equipo de manejo de crisis habría estado preparado para contrlar la situación. No obstante, fueron otros hechos más pequeños los que se volvieron tendencia, como el look de la artista Temilade Openiyi, mejor conocida como Tems, que se convirtió en el más odiado entre quienes siguieron la transmisión.

La artista ganadora del Grammy recibió fuertes críticas en redes sociales después de que su vestido bloqueara la vista de otros invitados, sobre todo los que se sentaban detrás suyo, durante los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en donde el tema de su autoría “Lift Me Up”, interpretado por Rihanna para la película Black Panther: Wakanda Forever, estaba nominado a Mejor Canción Original.

Para la noche más importante de la industria del cine, Tems optó por un look blanco, diseñado por Lever Couture, que tenía una falda voluminosa con una apertura lateral y un gran tocado, que tapaba la vista no solo de quienes se sentaron detrás de ella, sino también a su alrededor.

El lunes, Tems pareció responder a todas las reacciones de rechazo al publicar una serie de imágenes con su vestido en sus cuentas de Twitter e Instagram.

Tems compartió las imágenes de su look en su cuenta de Twitter @temsbaby

En la red social del pajarito escribió: “Oops”, junto a cuatro postales. Por su parte, en la segunda posteó 10 con la descripción: “¡Uh Ohh!”.

Tems compartió su look en su cuenta de Instagram @temsbaby

Los posteos causaron diferentes reacciones de la comunidad virtual, a las que se unieron otros artistas, como la modelo Naomi Campbell, quien escribió: “Estás impresionante”. El productor de música Lord Sky la alentó: “Bloquea su vista”. La música Simi se sumó a los halagos: “Luciste preciosa”.

En la categoría a la que Tems estaba nominada, el premio a la Mejor Canción Original, fue para “Naatu Naatu”, de la película RRR, que se convirtió en la primera de un film indio en ganar un Oscar.

Después de los posteos recientes de la cantautora, en los comentarios de su perfil Instagram predominaron los mensajes positivos por sobre los negativos, cuando inspiró cientos de memes en Twitter durante la ceremonia. “Imagina esperar toda tu vida para estar en los Oscar y acabar sentada detrás de una nube de estrato”, escribió una persona durante la transmisión. “Necesitas disculparte con todos los que estaban detrás de ti”, había manifestado otra.

La artista Tems fue criticada en Twitter por su atuendo durante la ceremonia de los Oscar 2023 @Jorge_Berthely/Twitter

El verdadero significado del vestido blanco que Tems usó en los Oscar

En una entrevista reciente con Harper’s Bazaar, Tems dio a entender que no se arrepentía de su polémico tocado, dado que describió su look como “fuera de lo común”.

“Hace dos años le hubiera dicho que no a este vestido”, compartió. “Pero era mi primera ceremonia de los Oscar. Tenía muchas ganas de que fuera una gran experiencia. El vestido también es mi forma de celebrar mi trabajo y la gente que me rodea, celebrar mi país y celebrar a las personas que me apoyan”, agregó la cantante nigeriana.

Tems en la alfombra champagne de los premios Oscar(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss - Invision

Tems se convirtió este año en la primera nominada de Nigeria al Oscar. La ganadora del Grammy es la primera mujer africana en tener cinco éxitos en Billboard, por lo que los premios de la Academia representaban un punto cumbre dentro de su carrera.

