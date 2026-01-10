La casa prefabricada de Walmart en forma de contenedor que se vende por menos de US$50.000

La cadena de minoristas Walmart se posiciona en el mercado de las casas prefabricadas con un modelo estilo contenedor ideal para instalar en el patio trasero. Su precio es de US$49.999 si se compra en línea y sus especificaciones permiten que se adapte a las necesidades de cada cliente, además de que cuenta con envío gratis en Estados Unidos.

Así es la casa prefabricada por menos de US$50.000 de Walmart

El contenedor mide 360 pies cuadrados (33,4 metros cuadrados), cuenta con dos dormitorios y un baño, y está construido con paneles estructurales aislantes que controlan la transferencia de calor y también reducen los ruidos significativamente, de acuerdo con el sitio web de la compañía.

La casa prefabricada de Walmart cuenta con un elegante exterior blanco, 2 dormitorios, y 1 baño (Walmart.com)

El diseño es modular y moderno, sus exteriores son de color blanco, el baño incluye accesorios de alta calidad, y la casa posee ventanas amplias que permiten el paso de la luz natural.

Walmart indica que la adaptabilidad de la casa es uno de sus puntos fuertes, ya que puede utilizarse como vivienda principal, casa de huéspedes, para alquilar o como una habitación en el patio trasero.

También es posible personalizar el interior y tiene compatibilidad con hogares inteligentes, así como sistemas sustentables como el sistema de recolección de agua de lluvia, que cumple las normas de California y su diseño permite la instalación de paneles solares.

Los materiales de construcción son resistentes al fuego, las tablas son de tallado de metal y tienen 16 milímetros de espesor, además de placas retardantes de llama que retrasan la propagación en caso de fuego y un exterior de acero inoxidable que resiste a la intemperie.

Cómo instalar una casa prefabricada de Walmart

El primer paso antes de instalarla es verificar que el terreno sea el adecuado, debe estar firme y nivelado y puede requerir de una cimentación en algunos casos, de acuerdo con Milenio.

La casa prefabricada de Walmart es de fácil instalación y generalmente el vendedor brinda asesoría (Walmart.com)

Algunas casas prefabricadas a la venta en Walmart tienen instalaciones fáciles y rápidas, que permiten que el proceso se complete en aproximadamente cinco días.

Los inmuebles suelen tener paneles numerados para su instalación y están listos para ser montados en el lugar de entrega con herramientas básicas, de acuerdo con las especificaciones de cada producto.

El ensamblaje de la casa es el segundo paso, aquí se suelen levantar las estructuras y empernar los paneles. Posteriormente, se colocan las estructuras de los techos, las láminas correspondientes, y se instalan las ventanas y las puertas.

En los acabados finales suele llevarse a cabo la instalación eléctrica y fontanería, además de cubrir las uniones con selladores y afinar otros detalles.

Generalmente, las casas prefabricadas incluyen asesoramiento y soporte de la marca vendedora para garantizar que la estructura sea armada correctamente.

Amazon también compite y ofrece una casa prefabricada por menos de US$50.000

Otra opción por menos de US$50.000 es el modelo que vende Amazon en Estados Unidos, aunque es una casa pequeña, tiene la capacidad de extenderse hasta a seis dormitorios, además de contar con dos plantas que permiten mejor distribución del espacio.

Amazon vende una casa prefabricada de dos pisos por menos de US$50 mil (ARCHIVO-Amazon/SEQ)

La oferta de Amazon cuesta US$46.899 y las medidas del hogar prefabricado son las siguientes:

Largo: 232 pulgadas (589 centímetros)

Ancho: 261 pulgadas (663 centímetros)

Alto: 112 pulgadas (284 centímetros) por piso

La marca vendedora es SEQ y detalla que la casa prefabricada tiene una sala de estar y un baño que incluye gabinetes, inodoro, lavabo, espejo, zona de ducha y calentador de agua.

Mientras que la cocina también cuenta con espacios de almacenamiento ya instalados, tuberías con agua fría y caliente y un fregadero, lo que la hace lista para habitar e ideal para las familias, de acuerdo con la propia compañía.