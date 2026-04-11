La casa prefabricada “extra larga” que se vende preensamblada por solo US$14.765 y ofrece entrega gratuita

Un modelo de casa prefabricada se comercializa preensamblado por menos de US$15.000 y con instalación sin costo en el mercado estadounidense. La propuesta incluye opciones de personalización y distintas modalidades de pago en estados del sur del país norteamericano.

Modelo Lake House Tiny Home Cabin: precio, medidas y características en EE.UU.

El modelo, identificado como Lake House Tiny Home Cabin y comercializado por Branson Portable Buildings and More, presenta un formato longitudinal de 3,66 metros de ancho por 10,97 metros de largo. La estructura llega al terreno del comprador con armado previo, lo que reduce los tiempos de instalación y evita procesos de construcción tradicionales.

Branson Buildings, que distribuye este modelo de Derksen, ofrece sus servicios principalmente en los estados de Texas, Oklahoma, Arkansas y Luisiana bransonbuildings

El esquema comercial incluye traslado e instalación sin cargo dentro de áreas definidas por los distribuidores. La unidad puede destinarse a uso residencial, espacio de trabajo o almacenamiento, según la configuración elegida por el usuario.

Se trata de una unidad tipo cabaña que se vende lista para su instalación, con un precio base de US$14.765 y distribución en varios estados del sur de Estados Unidos.

Características del modelo y diseño exterior

Este modelo de cabaña presenta diversas características:

Incorpora un porche frontal de 1,8 metros con barandas. Este sector cuenta con variantes de acabado en distintos tonos, que pueden seleccionarse al momento de la compra .

de 1,8 metros con barandas. Este sector cuenta con variantes de acabado en distintos tonos, que . El acceso principal se resuelve con una puerta de 91 centímetros con paneles de vidrio . Este diseño permite el ingreso de luz natural al interior.

. Este diseño permite el ingreso de luz natural al interior. Además, se incluyen cinco ventanas con sistema térmico y elementos decorativos exteriores.

En cuanto a ventilación e iluminación, la estructura combina aberturas distribuidas a lo largo del frente y laterales. Estas características forman parte del equipamiento estándar del modelo comercializado.

Este modelo tiene un precio de US$14.765 y se caracteriza por su diseño "extra largo"

Opciones de pago y financiamiento para comprar la tiny house en EE.UU.

El proceso de adquisición contempla distintas alternativas de pago. Una opción es abonar el total al momento de la compra. Otra modalidad permite realizar un anticipo del 50% y completar el saldo restante en la entrega.

También se ofrece un sistema de alquiler con opción a compra. Este esquema habilita pagos mensuales sin necesidad de verificación crediticia y permite cancelar el saldo pendiente en cualquier momento.

La gestión de compra puede iniciarse en línea o mediante contacto con distribuidores locales. En ese proceso se definen detalles como ubicación, configuración del modelo y fecha estimada de entrega.

El precio de venta incluye la entrega y la colocación gratuita de la unidad en el terreno del comprador

Dónde se vende la tiny house y qué incluye el envío en Estados Unidos

La comercialización de esta vivienda prefabricada se concentra en estados como Texas, Oklahoma, Arkansas y Luisiana. Los distribuidores operan dentro de esas regiones con cobertura específica.

El servicio logístico incluye el traslado de la estructura hasta el terreno del comprador sin cargo extra. Luego se realiza la instalación básica en el sitio acordado, siempre que se cumplan los requisitos de acceso y espacio.

Las condiciones pueden variar según la ubicación y disponibilidad de materiales. Por ese motivo, los vendedores indican que cada operación se ajusta a las características del punto de entrega.

Qué opciones de personalización ofrece la tiny house y cómo configurarla

El modelo admite modificaciones en acabados exteriores. Entre las opciones se incluyen:

Revestimientos pintados, tratados, metálicos o con terminación en uretano.

La paleta de colores abarca tonos claros, oscuros y combinaciones intermedias .

. También se pueden elegir variantes para el techo, con opciones en metal o tejas residenciales.

Además, los compradores pueden definir detalles como molduras, colores de persianas y terminaciones del porche. Estas configuraciones permiten adaptar la estética de la unidad sin alterar su estructura base.

Dentro del mismo fabricante existen modelos con mayor superficie, como versiones de 4,88 metros de ancho por 15,24 metros de largo o diseños con altillos. También se ofrecen configuraciones con porches laterales o envolventes.