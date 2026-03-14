La tiny house prefabricada de dos pisos y cuatro habitaciones que Amazon USA vende por menos de US$25.000

Entre las ofertas que existen en el mercado de bienes raíces, una casa prefabricada puede ser una buena opción para los compradores. En Amazon de Estados Unidos, una tiny house de dos pisos y hasta cuatro habitaciones se vende por menos de 25.000 dólares. El inmueble destaca por su montaje rápido, la posibilidad de personalizarla y su precio módico en comparación con otras opciones similares.

Cómo es la tiny house prefabricada de dos pisos y cuatro habitaciones que se vende en Amazon

Las casas prefabricadas comprenden una oferta asequible dentro del mercado inmobiliario, ideal para quienes buscan ahorrar dinero al establecer un hogar. En el anuncio publicado en Amazon, el vendedor resalta la moderna estructura de acero expansible con un estilo modular pequeño.

Amazon USA vende la tiny house expansible a menos de US$25.000, y los compradores pueden modificar el diseño a su gusto Amazon

Los usuarios pueden elegir la casa a un precio de US$24.000, antes de impuestos. Además, el producto se comercializa en distintos tamaños, de 20, 30 o 40 pies (seis, nueve y 12 metros), y es posible personalizar el diseño a gusto del comprador. Con una garantía de un año, la vivienda puede adquirirse en distintos colores.

Es importante remarcar que el precio definitivo varía según el tamaño que elija el comprador, las modificaciones que desee agregarle al estilo del inmueble y la cantidad de divisiones que prefiera. Aun así, es una opción asequible en comparación con otras ofertas del mercado.

Características destacadas de la tiny house prefabricada de dos pisos y cuatro habitaciones

Las características más importantes de la oferta publicada en Amazon USA consisten en:

Montaje rápido sin herramientas : los componentes pre-ensamblados y las instrucciones detalladas permiten una configuración sencilla en cuestión de horas, según el anunciante.

: los componentes pre-ensamblados y las instrucciones detalladas permiten una configuración sencilla en cuestión de horas, según el anunciante. Personalización del inmueble : los compradores pueden adaptar el diseño según sus necesidades de espacio comercial, de oficina o de camping.

: los compradores pueden adaptar el diseño según sus necesidades de espacio comercial, de oficina o de camping. Utilidad comercial multiuso : la publicación la cataloga como perfecta para oficinas de campo, refugios en obra, refugios de emergencia, estudios de jardín, espacios de reuniones al aire libre y centros comerciales temporales.

: la publicación la cataloga como perfecta para oficinas de campo, refugios en obra, refugios de emergencia, estudios de jardín, espacios de reuniones al aire libre y centros comerciales temporales. Construcción de resistencia al clima y durabilidad superior: fabricada con estructura de acero resistente y paneles que no son vulnerables a la intemperie. Los materiales del hogar modular ofrecen una protección confiable contra la lluvia, el viento y las temperaturas extremas.

La tiny house que se vende en Amazon USA puede ser usada como una vivienda particular o para otros fines Amazon

Cuáles son las ventajas y desventajas de comprar una casa prefabricada por Amazon USA

A lo largo de Estados Unidos, muchas personas eligen las casas prefabricadas por las ventajas que ofrecen en relación a los inmuebles tradicionales, construidos en el lugar. En un informe de 2023, la Oficina de Desarrollo de Políticas e Investigación (PD&R) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés) resaltó:

Asequibilidad : la fabricación en los almacenes de la compañía permite reducir costos y facilitar el acceso a la vivienda.

: la fabricación en los almacenes de la compañía permite reducir costos y facilitar el acceso a la vivienda. Entorno de producción: estos inmuebles se producen en sitios con clima controlado, lo que protege los materiales y el proceso de construcción de las inclemencias del tiempo.

estos inmuebles se producen en sitios con clima controlado, lo que protege los materiales y el proceso de construcción de las inclemencias del tiempo. Eficiencia en su elaboración: el uso de un diseño estandarizado y repetible permite optimizar el desarrollo de los módulos.

el uso de un diseño estandarizado y repetible permite optimizar el desarrollo de los módulos. Proceso de ensamblaje: una vez completado el trabajo en la fábrica, las piezas se ensamblan en el sitio de destino, lo que agiliza el tramo final en comparación con los métodos tradicionales en el lugar.

Entre las desventajas, el documento señala los costos de transporte como un “desafío continuo”.

A su vez, otro estudio del Pew Research Center asegura que el financiamiento puede ser más difícil que para casas tradicionales. Las estadísticas exhiben que en 2021 se rechazó el 54% de solicitudes de préstamo para casas manufacturadas, frente al 7% para casas tradicionales. Muchas de estas viviendas se clasifican como propiedad personal (como un vehículo), lo que limita el acceso a hipotecas.

Por último, es importante considerar las restricciones legales y de zonificación. Algunas ciudades excluyen casas prefabricadas por sus normas, por lo que el comprador debe verificar las normativas locales antes de adquirir una de estas viviendas.