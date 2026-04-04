La tiny house prefabricada de 35 m² que se vende en USA e incluye sala, cocina equipada y una tina en el baño

Las personas con un presupuesto de aproximadamente 140 mil dólares que busquen un hogar compacto con comodidades amplias tienen una opción que se vende en el mercado de tiny houses (minicasas). Daphne, un modelo desarrollado por la empresa canadiense Teacup Tiny Homes, que también opera en Estados Unidos.

Las características de la tiny house Daphne

La Daphne es una minicasa extra ancha. Su estructura busca generar una mayor sensación de amplitud interior, según informó New Atlas con datos proporcionados por la empresa Teacup Tiny Homes.

El sector de cocina incluye equipamiento completo y soluciones de guardado

A diferencia de otras minicasas, este diseño evita una distribución larga y estrecha y se acerca a la de un pequeño departamento.

El modelo se asienta sobre un remolque de triple eje y presenta un revestimiento exterior con tablones horizontales y detalles de cedro. Sus dimensiones alcanzan los 11 metros de largo y 3,2 metros de ancho.

Según la descripción, está construida en una sola planta y alcanza los 35 m². En su interior se ubican la cocina y la sala de estar, integradas y sin paredes que las separen.

La compañía presume de ofrecer una cocina equipada con:

Refrigerador

Horno

Placa de cocina de cuatro quemadores a gas propano

Fregadero estilo rústico

Gabinetes de almacenamiento

Barra de desayuno con espacio integrado

En tanto que el living cuenta con espacio para colocar un sofá espacioso y con una estufa de leña como sistema de calefacción.

La distribución abierta integra cocina y living en un solo ambiente

La vivienda incorpora un total de 26 ventanas distribuidas en toda la estructura para la entrada de luz natural.

Un baño completo con bañera y ducha separadas

Teacup Tiny Homes describe que un pasillo conecta el área principal con los espacios privados. El primer ambiente es el baño, que incluye:

Ducha independiente

Bañera separada

Lavabo con tocador

Inodoro de compostaje

El baño incorpora bañera y ducha separadas

El dormitorio en planta baja y con acceso exterior

El dormitorio se ubica al final del pasillo y cuenta con:

Cama doble

Armario empotrado

Puerta con acceso directo al exterior

El dormitorio se ubica en planta baja y permite estar de pie

Cuánto cuesta la tiny house Daphne en EE.UU.

El modelo Daphne tiene un precio inicial de 200 mil dólares canadienses, equivalente a unos US$140 mil.

El costo final puede variar en función de las decisiones que tome cada comprador al momento de personalizar la vivienda.

Teacup Tiny Homes es una compañía fundada en 2016 que se especializa en el desarrollo de viviendas compactas, con foco en la “funcionalidad y el aprovechamiento del espacio en superficies reducidas”, explican en su sitio oficial.

La firma fue creada por Jen McCarthy, quien cuenta con experiencia en construcción residencial y diseño de interiores. En el caso de este modelo, la compañía indica que ya acepta reservas para nuevas unidades, con finalización prevista para este verano.