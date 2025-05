La ciudad de Estados Unidos donde se puede comprar una casa con un descuento de US$200 mil

La situación actual del mercado inmobiliario en Estados Unidos presenta múltiples desafíos para quienes buscan adquirir una propiedad. Las tasas hipotecarias elevadas, la inflación y la inestabilidad económica frenaron la actividad de compra en muchas regiones. Sin embargo, algunas ciudades ofrecen alternativas más accesibles. Toledo, en el estado de Ohio, se convirtió en uno de los destinos preferidos para quienes buscan una vivienda a menor precio.

Propiedades más económicas atraen a inversionistas a Toledo, Ohio

De acuerdo con un artículo de Daily Mail, el valor promedio de una casa en Toledo ronda los US$235.000, casi US$200 mil por debajo del promedio nacional que se sitúa en US$416.900. Esta diferencia generó un aumento significativo en la llegada de compradores provenientes de otros estados, que ven en la ciudad de Ohio una oportunidad para adquirir inmuebles a precios bajos, ya sea para uso personal o con fines de inversión.

Toledo se convirtió en una oportunidad inmobiliaria con precios en propiedades a precios más bajos que el promedio medio del país norteamericano Shutterstock

El crecimiento en la demanda de la zona fue impulsado principalmente por compradores provenientes de ciudades con altos costos de vida como Nueva York y San Francisco. Muchos de ellos adquieren casas en Toledo para alquilarlas, lo que transformó el perfil del mercado inmobiliario local.

Según cifras de la firma de análisis Cotality obtenidas por Daily Mail, las compras de viviendas unifamiliares en Toledo por parte de inversores aumentaron del 15% en 2018 al 30% a comienzos de 2025.

Dificultades en la gestión de propiedades a distancia

Megan Hornsby, agente inmobiliaria de Toledo, señaló a Daily Mail que la ciudad recibe numerosas consultas de personas interesadas en comprar viviendas en efectivo desde otros estados. Sin embargo, la gestión remota de estas propiedades representa un problema recurrente.

Muchos compradores no pueden ocuparse adecuadamente del mantenimiento, por lo cual el césped no se corta, las reparaciones no se hacen y, según Hornsby, eso afecta la calidad del vecindario. “Es muy difícil encontrar una buena empresa de gestión inmobiliaria por aquí. Ahora tienen una aplicación donde se pueden reportar propiedades en mal estado”, agregó.

Las compras de viviendas unifamiliares por parte de inversores han aumentado del 15% en 2018 al 30% a comienzos de 2025 Imagen de Freepik

Crecimiento en el precio medio de las viviendas

El aumento en la demanda impactó en los valores del mercado. En marzo, el precio promedio de las viviendas en Toledo creció un 18% respecto al año anterior. Este incremento fue registrado por The Wall Street Journal y Realtor, que posicionaron a la ciudad en los primeros lugares de su ranking inmobiliario.

El informe valoró ciudades en función del crecimiento de precios, la actividad económica local, los servicios disponibles y la resiliencia frente a amenazas como el cambio climático. La evolución de Toledo la ubica como una de las zonas con mayor dinamismo del país norteamericano en este rubro.

Caída de precios en otras regiones

Las condiciones económicas y el temor a una posible recesión, junto con la política comercial restrictiva del presidente Donald Trump, frenaron el mercado en muchas zonas.

Florida, otro estado con fuerte movimiento inmobiliario, también experimenta notables ajustes. En ciudades como Jacksonville, Tampa y Miami, aumentó el número de propiedades disponibles y los dueños redujeron sus precios para concretar ventas. Esta caída se atribuye a factores como el exceso de oferta, riesgos climáticos y la pérdida de poder adquisitivo.

Las áreas más propensas a huracanes o inundaciones ven una disminución en los valores inmobiliarios. Además, muchos compradores pausaron decisiones importantes debido a la incertidumbre económica y las tasas de interés elevadas.

Las tasas hipotecarias elevadas, la inflación y la inestabilidad económica han frenado la actividad de compra en muchas regiones; sin embargo, Toledo ofrece alternativas más accesibles Canva - Canva

Toledo, Ohio: oportunidades y riesgos en un mercado cambiante

El mercado de bienes raíces en Toledo, Ohio, representa una oportunidad para quienes buscan comprar vivienda a menor costo. La ciudad atrae a un creciente número de compradores externos que encuentran precios accesibles y potencial de retorno mediante el alquiler.

Sin embargo, este interés masivo también presenta desafíos. Las autoridades locales comenzaron a regular la actividad para evitar un deterioro en la calidad de vida de los residentes. Mientras tanto, otras ciudades de EE.UU. experimentan ajustes de precios, lo que demuestra que el comportamiento del mercado varía según la región.