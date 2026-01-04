La ciudad minera de Alaska a la que llaman “pueblo fantasma”: una mina abandonada y sucesos paranormales

La historia minera de una reconocida ciudad de Alaska se remonta a más de un siglo atrás, cuando Kennecott Copper Corporation encontró minerales y trajo a varios hombres a trabajar en las minas. Los empleados de lo que hoy es el parque nacional más grande de Estados Unidos aseguran que, aunque en teoría todos se fueron cuando terminaron su labor, se han registrado sucesos paranormales.

Así es la antigua ciudad minera convertida en parque nacional

En el parque nacional Wrangell-St. Elias en Kennecott, Alaska, se puede conocer un poco de la historia minera natural de Estados Unidos, aunque también existe una leyenda escalofriante que ha hecho que se le catalogue como un pueblo fantasma, de acuerdo con Visit The USA.

Trabajadores y turistas aseguran haber escuchado voces en la mina de cobre abandonada de Kennecott, Alaska (Servicio Nacional de Salud / Mike Townsend)

La historia apunta que en 1900 se encontraron minerales y que Kennecott Copper Corporation trajo a tres centenares de mineros que trabajaron hasta que se acabó el cobre en 1938, cuando todos se fueron.

Sin embargo, los trabajadores de la zona que continúa en preservación aseguran que escuchan voces escalofriantes de los mineros, las cuales hacen eco en las montañas, además de ver que las herramientas cambian de lugar.

El lugar se encuentra a 200 millas (322 kilómetros) al este de Anchorage, Alaska. El sitio se ha convertido en un atractivo turístico para los amantes de los pueblos fantasma.

Los hechos paranormales que hacen de Kennecott un pueblo fantasma

La mina de cobre abandonada ubicada en Kennecott se ha convertido en protagonista de múltiples leyendas desde hace varios años, con testimonios de turistas y de los propios guardabosques, que reportan sucesos paranormales, de acuerdo con Senior Voice Alaska.

Desde hace varias décadas se reportó actividad paranormal en el pueblo minero de Kennecott (Parque Nacional y Reserva Wrangell-St. Elias)

Las escalofriantes voces provenientes de supuestos fantasmas de mineros son lo más común. Se dice que estas resuenan en los edificios vacíos y que también existen pasos incorpóreos que se escuchan en las calles abandonadas.

Otros testimonios hablan de la presencia de sombras en el viejo molino, e incluso de haber escuchado cómo las máquinas eran trabajadas, como las rutinas que los mineros tenían hace más de cien años.

Este tipo de historias habrían florecido en la década de 1990, cuando comenzó la construcción de un conjunto de viviendas sociales muy cerca de la vía férrea. Los trabajadores aseguraban escuchar lamentos de mineros y otros más decían haber perdido herramientas de sus cajas y de sus propios cinturones.

El pueblo de Kennecott en Alaska es un lugar histórico en Estados Unidos para la industria de la minería (Servicio de Parques Nacionales)

Por ser uno de los lugares más emblemáticos de la minería de cobre del siglo XX que se conserva actualmente, el pueblo fue nombrado Monumento Histórico Nacional desde 1986.

Qué hacer en Kennecott, Alaska

Muchos de los edificios y terrenos importantes del histórico pueblo minero fueron adquiridos por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos desde junio de 1988, de acuerdo NPS.

Actualmente, es un atractivo turístico e histórico que cuenta con múltiples atracciones y exhibiciones abiertas al público, como la Escuela Blackburn, el Salón de Recreación, la Planta de Refrigeración, la Estación de Ferrocarril, la Central Eléctrica y la Casa Residencial, entre otros espacios.

Durante su apogeo, la ciudad minera de Kennecott tenía cientos de habitantes, quienes trabajaban en las minas y en la zona industrial (NPS GOV)

Los visitantes tienen la oportunidad de recorrer los senderos, tranvías y túneles de la operación minera a través de la maqueta de Bonanza Ridge, ubicada en el North Sacking Shed. Además de explorar otras exhibiciones dentro del edificio.

El Monumento Histórico Nacional de las Minas de Kennecott incluye las tierras y concesiones mineras que sentaron las bases de la Kennecott Copper Corporation. En esta localidad se extraían los recursos y también se procesaban en la zona industrial.

Se calcula que en el apogeo de la mina, unas 300 personas trabajaban en los túneles y más de 200 en la zona industrial. Esto hizo de Kennecott un pueblo autónomo que contaba con un hospital, un almacén general, una escuela, una pista de patinaje, una cancha de tenis, un salón de recreo y una lechería.