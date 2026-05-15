La “curva de aprendizaje” de Trump sobre China culmina con la reconciliación en la cumbre

PEKÍN.– En 2024, Donald Trump afirmó que China nos estaba “destruyendo como país”. El año pasado, se quejó de que el presidente chino Xi Jinping era “muy duro y extremadamente difícil de tratar”. Sus aranceles a China llegaron a alcanzar el 145% en un momento dado.

El giro inesperado que siguió culminó en la fastuosa celebración en Pekín esta semana.

Mientras el Air Force One despegaba de la capital china este viernes, aún no estaba claro qué acuerdos, si es que hubo alguno, había alcanzado el presidente Trump con Xi. Pero la cumbre de dos días en Pekín puso de manifiesto hasta qué punto ha transformado los fundamentos de la política estadounidense hacia China tras su humillante retirada de la guerra comercial del año pasado. Ha abandonado el enfoque hostil de sus primeros años en el cargo, de la administración Biden y del inicio de su segundo mandato.

El presidente chino, Xi Jinping, se estrecha las manos con Donald Trump en el marco de la visita oficial a Pekín Yan Yan - XinHua

Es más, ha desestimado en gran medida las advertencias expuestas en el informe anual no clasificado del Pentágono sobre las capacidades e intenciones de China, que detalla un plan para expulsar a Estados Unidos del Pacífico Occidental, anexionarse Taiwán, reclamar más territorio en el Mar de China Meridional e intensificar los ciberataques contra Estados Unidos. Reconoce que estas amenazas son reales, pero ha cambiado radicalmente su postura sobre cómo afrontarlas.

En Pekín, Trump aplaudió a los niños chinos que ondeaban banderas estadounidenses, brindó por la “relación especial” entre los pueblos estadounidense y chino, calificó a Xi de “gran líder” y exclamó que el jardín donde paseó con Xi albergaba “las rosas más hermosas que jamás se hayan visto”. Cuando Trump presentó al líder chino a los aproximadamente 17 ejecutivos estadounidenses que acudieron a Pekín, dijo que lo acompañaban “para rendirle homenaje, China”.

Trump no dijo nada en público en Pekín sobre Taiwán, incluso cuando Xi advirtió enérgicamente que el desacuerdo sobre la democracia autónoma podría conducir a un “enfrentamiento”. Trump alardeó de las grandes compras chinas de soja y aviones Boeing, aunque los detalles fueron escasos: solo su propio relato de sus logros, transmitido a los periodistas a bordo del Air Force One poco después del despegue desde Pekín. El gobierno de Xi no confirmó las compras.

Donald Trump sube al Air Force One al cabo de la gira presidencial a China BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Trump insistió en que Pekín y Washington compartían la misma postura sobre Irán, incluso cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores chino reiteró este viernes su posición de que su guerra “no debería haber ocurrido en primer lugar”.

En conjunto, la imagen de un presidente estadounidense respetuoso y un líder chino seguro de sí mismo reflejaba el éxito de Xi, a pesar del sombrío panorama económico de su país, al desbaratar la postura belicista hacia China que Trump adoptó al inicio de su segundo mandato.

Años de tensiones

El tono que ambos mandatarios establecieron, en la que podría ser la primera de cuatro reuniones este año, fue el de trabajar para desactivar años de tensión acumulada –parte de la cual el propio Trump contribuyó–, incluso cuando la guerra con Irán ha creado un nuevo foco potencial de conflicto.

John Delury, historiador de Asia Oriental, afirmó que, si bien la cumbre arrojó pocos resultados tangibles en términos de acuerdos económicos o políticos, tenía el potencial de influir en el panorama geopolítico, tanto en China como en Estados Unidos. Las declaraciones amistosas de Trump hacia Xi y el pueblo chino se amplificaron en los medios estatales chinos, transmitiendo el mensaje de que “nos llevamos mejor con los estadounidenses”, explicó Delury, investigador principal de la Asia Society.

El periódico oficial Diario del Pueblo destacó el encuentro entre los dos líderes GREG BAKER - AFP

En Estados Unidos, Trump les decía a los votantes que antes lo habían escuchado describir a China como una fuerza siniestra y destructiva que era un país con el que Estados Unidos debería hacer negocios. El discurso de Washington sobre el “desacoplamiento” –la idea de que Estados Unidos debería deshacer sus lazos económicos con China– parecía pertenecer a una época pasada.

“No se llena el Air Force One con los líderes empresariales más importantes cuando se está llevando a cabo un desacoplamiento", concluyó Delury. “Trump está enviando ese mensaje a su pueblo –en cierta medida a todo el país– de que podemos llevarnos bien con China aunque sigamos compitiendo”.

Pero este enfoque conlleva peligros, según algunos exfuncionarios estadounidenses que trabajaron en Pekín. Nicholas Burns, embajador en China durante la administración Biden, afirmó que era comprensible que Trump quisiera ser cortés con Xi, pero que la efusividad del presidente estadounidense “debilita a Trump y a Estados Unidos”.

“Xi no dudó en advertir a Trump sobre Taiwán”, dijo Burns. “Trump tampoco debería dudar en ser franco sobre nuestras preocupaciones”.

Donald Trump en rueda de prensa sintetizando sus conclusiones de la cumbre KENNY HOLSTON - NYTNS

La cumbre aportó poca claridad sobre los detalles políticos de la nueva relación que Trump y Xi estaban forjando. Da Wei, director del Centro de Seguridad y Estrategia Internacional de la Universidad de Tsinghua en Pekín, afirmó que Estados Unidos no pareció haber dedicado suficiente energía a la visita.

“La parte estadounidense se mostró algo pasiva”, declaró Da, asegurando que Trump había dicho poco de sustancia durante el viaje. “La parte china se preparó muy bien”.

Estados Unidos acudió a la cumbre con la esperanza de persuadir a China para que hiciera más por lograr que Irán reabriera el estrecho de Ormuz y estabilizara los mercados energéticos mundiales, según declaró el secretario de Estado Marco Rubio durante su vuelo a Pekín esta semana. China, por su parte, esperaba que Trump pudiera influir en la política estadounidense sobre Taiwán a favor de Pekín.

No hubo indicios de que China hubiera cambiado su postura sobre Irán, a pesar de que Trump afirmó que él y Xi “comparten opiniones muy similares” al respecto. En el Air Force One, Trump no mencionó ni una sola forma en que Xi hubiera accedido a cambiar la situación sobre el terreno, ni si había accedido a dejar de proporcionar a Irán acceso a imágenes satelitales que le ayudan a atacar a las fuerzas estadounidenses y a los Estados del Golfo Pérsico.

La bandera de EE.UU. ondea junto al retrato del fundador de la China comunista, Mao Tse Tung, en homenaje a la visita de Trump BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró que las rutas marítimas de Medio Oriente “deberían reabrirse lo antes posible”, pero no indicó que fuera a ejercer más presión sobre Irán, que depende de China como principal comprador de su petróleo.

Silencio sobre Taiwán

Trump no se pronunció sobre Taiwán hasta que los periodistas le preguntaron al respecto durante el vuelo desde Pekín, momento en el que ofreció pocas garantías a quienes esperaban una defensa firme de la democracia taiwanesa por parte de Estados Unidos.

Sugirió que podría reconsiderar un paquete de armas de 14.000 millones de dólares para Taiwán que está pendiente de su aprobación final. Cuando un periodista señaló que el presidente Ronald Reagan había asegurado a Taiwán, hace más de 40 años, que ningún presidente consultaría a los líderes chinos sobre el tamaño o la naturaleza de dichos paquetes de armas, desestimó la idea por completo, diciendo que eso fue hace mucho tiempo.

“Tomaré una decisión” sobre la venta de armas, dijo Trump, sugiriendo que anunciaría algo pronto.

Añadió que Xi le había preguntado si Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de un ataque chino, y que no le había dado una respuesta. “Le dije: ‘No hablo de esas cosas’”, afirmó Trump.

La bandera de Taiwán ondea cerca del edificio Taipei 101 en la isla codiciada por Pekín Chiang Ying-ying - AP

Xi acompañó a Trump en todos sus actos públicos en Pekín. Fue una dedicación de tiempo extraordinaria por parte del líder chino, según Yun Sun, directora del programa sobre China del Centro Stimson en Washington. Trump comentó a los periodistas en su avión que el complejo residencial secreto que Xi le mostró este viernes era “impresionante” y se maravilló de haber podido verlo.

Los funcionarios chinos “se dan cuenta de que este momento de optimismo es un fenómeno muy específico de Trump que podría no ser sostenible”, dijo Sun.

Analistas en Pekín señalaron que reconocían que la política estadounidense podía cambiar drásticamente, y Xi dio a entender que estaba adaptando su política exterior específicamente a Trump.

Según los medios estatales chinos, Xi presentó a Trump un nuevo concepto para la relación entre Estados Unidos y China, denominado “estabilidad estratégica constructiva”, pero especificó un plazo que coincidía con el final del mandato de Trump: “los próximos tres años y más allá”.

Durante su encuentro con Trump este viernes en el complejo residencial Zhongnanhai, Xi comparó su “gran rejuvenecimiento de la nación china” con el lema de Trump “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, según un comunicado del gobierno chino.

Desfile de las Fuerzas Armadas chinas en Pekín, con motivo de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 2025 PEDRO PARDO - AFP

Una pregunta que planeaba sobre toda la cordialidad era cuánto duraría ese tono optimista. Al comienzo del primer mandato de Trump, una cumbre en Pekín en 2017, igualmente cordial, fue seguida por un giro belicista contra China.

Sin embargo, analistas tanto en China como en Estados Unidos afirmaron que la actitud de Trump hacia Pekín era diferente ahora. Para empezar, ha visto la capacidad de China para tomar represalias contra Estados Unidos, como lo hizo el año pasado al restringir las exportaciones de tierras raras, lo que obligó a Trump a ceder en su guerra comercial.

“Todos tenemos una curvao de aprendizaje”, afirmó Sun Chenghao, especialista en relaciones entre Estados Unidos y China de la Universidad de Tsinghua. Ahora, añadió, “Trump sabe cómo tratar con China”.