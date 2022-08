La drástica decisión que habría tomado Emme, la hija de 14 años de Jennifer Lopez, tras la boda de su mamá

La luna de miel de Jennifer Lopez y Ben Affleck tuvo momentos icónicos de los que sus seguidores fueron testigos. Los paparazzis los siguieron por todos lados luego de que se conoció de su escapada a Las Vegas para sellar su amor con el matrimonio e incluso en París, a donde viajaron en compañía de los hijos de ambos, Emme y Seraphina.

Todo tiene un final y el actor tuvo que volver a California para el rodaje de Batman, pero el tiempo en Europa de JLo todavía no termina y se quedó para unos cuantos eventos más, como la gala que prepara Unicef en Italia este sábado por Ucrania. Como prueba de su complicidad, se ha dejado ver con su hija Emme mientras disfrutan de varios paseos o cenan en exclusivos restaurantes. En medio de estas agendas tan apretadas, sorprendió la decisión que la adolescente habría tomado en los últimos días.

Emme Muñiz y Seraphina Affleck (Photo by Pierre Suu/GC Images) Getty Images

Jennifer López tiene a los mellizos Emme y Max, de 14 años, que nacieron de su anterior relación con Marc Anthony. El buen vínculo de los jóvenes con los hijos de Ben es notorio, sobre todo entre Emme y Seraphina, que también pasearon con la pareja de recién casados en París. A la adolescente le gusta seguir los pasos de su mamá e impactó con su voz al actuar a su lado en el show de medio tiempo del SuperBowl y también al hablar de su género no binario. Hasta ahora, parecía que la joven equilibraba bien sus redes sociales y la constante exposición mediática, hasta que un mensaje causó debate en Instagram.

En la cuenta @emme.munizz, que tiene más de 33.000 seguidores, entre ellos Jennifer López, apareció un mensaje hace dos días que decía: “¡Hola a todos! Lo lamento, pero tengo que hacer lo que considero correcto. (La cuenta @emme.muniz llegó a su fin). Han sido dos buenos años desde que tengo esta cuenta. Creo que mi tiempo aquí fue mágico. Las cosas buenas llegan a su fin y les deseo a todos ustedes lo mejor. Gracias por el apoyo”, compartió con la descripción “Dios los bendiga a todos”.

El mensaje que apareció en la cuenta de emme.munizz @emme.munizz/Instagram

La decisión de desactivar la cuenta tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes en los comentarios pidieron que regrese porque disfrutaban de ver las fotos que compartía. Aunque otros también dudaron de la autenticidad del perfil, ya que aunque entre sus seguidores se encuentra la cantante de “On the Floor”, la descripción señala “Not Emme” y “Not in use”, por lo que varias personas indagaron que cerraron la página para no causar confusiones.

Jennifer López y Emme posan en una foto @emme.munizz/Instagram

La extravagante mascota de Emme

Al parecer, madre e hija están cada vez más unidas. Jennifer sorprendió con sus looks en Europa en compañía de su hija, quien ha encontrado en Seraphina Affleck a una “compañere”, como la llamó, incondicional, dado que suelen compartir momentos juntas. Además, Emme también tiene otra “amiga” incondicional: “Lu”, con quien aparece en la última fotografía que se publicó en la cuenta @emme.munizz. Lu es una camella y en la imagen que está en redes le da un beso en la mejilla a la joven. Esa instantánea tendría varios años, ya que el look que se aprecia no es el actual. En los comentarios, muchos se sorprendieron por lo exótico de esta increíble mascota.