La fórmula infalible para saber cuánto tiempo deben cocinarse los tamales mexicanos
El tiempo de cocción varía según el material de la olla, el tipo de hoja vegetal y la cantidad y consistencia de la masa
- 3 minutos de lectura'
Los tamales son un clásico de la gastronomía mexicana que se disfruta en todo tipo de ocasiones, desde reuniones familiares hasta celebraciones especiales como el Día de Muertos. Determinar cuándo están listos puede resultar complicado, ya que depende de la masa, el relleno, la hoja que los envuelve y el utensilio de cocción. Por eso, existe un consejo práctico que permite identificar el momento exacto en que alcanzan la textura ideal.
Tamales mexicanos: de sus orígenes prehispánicos a la influencia europea en su sabor
Los tamales son un platillo tradicional que tiene sus raíces en la época prehispánica de México. Originalmente, se preparaban para festividades, como agradecimiento por la fertilidad de la tierra, en eventos sociales y como ofrenda a los muertos, según detalló el Gobierno de México. Las primeras versiones eran más firmes y compactos, elaborados con ingredientes autóctonos como calabaza, chile y maíz.
Tras la Conquista, esta comida adaptó su preparación con ingredientes provenientes de Europa, que contribuyeron al sabor que se conoce en la actualidad. Ejemplos de ello son la manteca y la carne de cerdo, que sustituyeron en parte a verduras como calabaza, quelites y elotes.
Cómo lograr el tiempo de cocción ideal para tamales
Según El Universal, el tiempo de cocción de este platillo depende de varios factores, como el material y grosor de la olla, la hoja vegetal utilizada para envolverlos, la porción y consistencia de la masa, e incluso la distancia entre los tamales dentro del recipiente.
Por eso, la recomendación general es revisarlos a partir de los 45 minutos y ajustar el tiempo de cocción en función de la consistencia de la masa. Cuando esta se desprenda del envoltorio natural sin deshacerse, se considera que están listos.
Asimismo, como truco casero se sugiere colocar dos o tres monedas pequeñas en el fondo de la olla, agregar agua, colocar una base o colador resistente al calor y cubrir con una capa de hojas de maíz o plátano, según corresponda, para evitar que los tamales tengan contacto directo con el agua.
Durante el proceso, las piezas metálicas pueden sonar al golpear el fondo de la olla. Este método solo permite identificar si es necesario agregar más líquido para evitar que las piezas se quemen, pero no determina el punto de cocción.
Tamales: significado de su nombre y la amplia variedad de sabores
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, “la palabra tamal es de origen náhuatl y significa envuelto”, ya que se elabora a base de masa de maíz y se cocina dentro de hojas vegetales, que pueden ser de milpa, maíz, plátano, carrizo, chilaca o papatla.
Los rellenos son variados: pueden incluir semilla de huauzontle, frijol con rajas, carne de puerco o pollo en distintas salsas, verduras como zanahoria, papa, chícharos, pimiento o huevo cocido, y también versiones dulces como piña con rompope, piñón con biznaga o dulce de maní.
Generalmente, se prefieren los más tradicionales de cada región, pero se estima que existen unas 500 variedades de tamales, derivadas de entre 3000 y 4000 formas distintas de preparación, derivadas de costumbres familiares, adaptaciones, invenciones y tendencias gastronómicas actuales, según indicó la Procuraduría Federal del Consumidor.
Otras noticias de Agenda EEUU
En persona u online. Elecciones en Nueva York 2025: en qué casos debo actualizar mi información en el registro para poder votar
Deudas impagas. Operación Green Light en Miami: fechas para restablecer una licencia de conducir que fue suspendida
Tiempo de claridad. Horóscopos de la semana de Niño Prodigio: qué les depara del 6 al 12 de octubre a los signos del zodíaco
- 1
Trabaja en una hamburguesería de California y encontró una serpiente en el estacionamiento: “¡Por favor, ayuden!”
- 2
El Salvador vs. Panamá: hora de EE.UU. y cuándo es el partido de eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026
- 3
En Texas: pagarán casi un millón de dólares para mover un roble de 400 años y salvarlo de ser talado
- 4
Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este sábado 4 de octubre