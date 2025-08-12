El secreto de la abuela: así se preparan los tamales mexicanos más famosos de Nueva York

Una tradición familiar que se convirtió en un camino para vivir. Una ciudadana mexicana posee la receta de tamales más famosa de Nueva York y, con mucho trabajo y esfuerzo, logró el éxito que en la actualidad siguen sus hijos.

El origen de los tamales mexicanos más famosos de Nueva York

Concepción González llegó a la Gran Manzana en 1992, cuando estaba embarazada de su primera hija, tras dejar su ciudad natal en Tochimilco, en Puebla. Junto a su entonces marido, decidieron instalarse en Sunset Park, en el vecindario de Brooklyn, y se llevó consigo la popular receta que le enseñó su madre sobre este platillo característico de sus orígenes.

La chef mexicana reveló el secreto de la receta familiar que es tan popular en la Gran Manzana Instagram/tamalli___

Con la entrega de tamales mexicanos en fábricas y tiendas locales de lunes a sábados, y en una iglesia de la ciudad de Nueva York los domingos, González y su esposo conformaron un negocio que ya contaba con cientos de clientes fieles en su apertura. Inauguraron el restaurante Alimentos Saludables en 2001, que ofreció este exquisito producto durante 17 años, hasta su cierre en 2018 tras la separación de la pareja, señaló Give Me Astoria.

En la actualidad, el negocio de venta propia persiste gracias a su empeño y a la ayuda de sus tres hijos: Teresita, Luis y Carolina. La familia se mudó a Astoria y, con la llegada de la pandemia por Covid-19, idearon nuevas estrategias para mantener el contacto de sus clientes.

Fue así como la hija mayor de Concepción utilizó las redes sociales de Facebook e Instagram para tener mayor alcance a los habitantes y el mediano realizaba las entregas en los domicilios.

“Cocinar me recuerda a mi familia y me trae de vuelta a casa“, señaló González al medio mencionado. A lo que su hija Teresita, quien asiste a LaGuardia Community College para especializarse aún más, añadió: ”Mi mamá me introdujo a la cocina, pero yo desarrollé mi pasión practicando".

Ahora, con Tamalli, los tamales mexicanos poseen una gran popularidad entre los residentes de la ciudad de Nueva York y las llamadas para realizar pedidos nunca faltan. Tanto fue así que llegaron a protagonizar artículos sobre sus elaboraciones en diarios como The New York Times, Spectrum News NY1 o en Hoy Día, indicaron en su biografía de la red social.

El influencer de TikTok Picture Perfect Luis compartió un clip sobre la preparación de este aclamado platillo de la mano de sus principales autoras y detalló cuáles son los ingredientes estrella en sus rellenos. Los más populares son rajas con queso, salsa verde, mole, pollo, piña, dulce, coco y huitlacoche.

El secreto de los tamales mexicanos de Nueva York

La autora de este exquisito preparado, muy tradicional en su país de origen, reveló a Telemundo en 2021 el truco detrás de su receta. Se trató de un detalle en el proceso de preparación de los tamales.

“No dejes que hierva tan fuera y rápido”, señaló con respecto al agua en la que se cocinan los ingredientes. “Que se sazone. Es un secreto que me enseñó mi abuela. Y lo demás es dedicación”.

La familia expandió su rango y opera en Queens, Manhattan, Brooklyn y el Bronx.