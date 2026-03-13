La gasolina por las nubes antes del Spring Break en EE.UU.: cuánto aumentó esta semana y dónde es más barata

El precio de la gasolina en Estados Unidos volvió a subir en el inicio de la temporada de viajes de primavera. Con millones de personas preparándose para salir a la ruta durante el Spring Break, el valor del combustible registró un salto significativo en los últimos días y ya se ubica en niveles comparables a los observados en el mismo período pero de 2024.

El precio promedio nacional de la gasolina hoy: costos este viernes 13 de marzo

De acuerdo con los datos actualizados de la organización automovilística AAA, el precio promedio nacional de un galón de gasolina regular se ubica este 13 de marzo de 2026 en US$3,630.

En tan solo siete días, el valor del combustible registró un salto de 35 centavos PATRICK T. FALLON� - AFP�

Según un comunicado difundido ayer por AAA, el precio promedio nacional de la gasolina experimentó un incremento cercano a 35 centavos por galón en comparación con la semana anterior, una suba considerable para un período tan corto. En ese informe, el valor promedio se ubicaba en US$3,598, lo que ya marcaba una tendencia ascendente.

El reporte detalla además cómo evolucionaron los precios en diferentes períodos recientes:

Promedio nacional actual (al 12 de marzo) : US$3,598

(al 12 de marzo) US$3,598 Hace una semana: US$3,251

US$3,251 Hace un mes: US$2,944

US$2,944 Hace un año: US$3,080

Por qué sube la gasolina en Estados Unidos

El comunicado de AAA explica que uno de los factores centrales detrás del aumento es el inicio de la temporada de Spring Break. Durante estas semanas, las temperaturas comienzan a subir en gran parte del país norteamericano y millones de personas aprovechan para viajar, lo que incrementa notablemente la demanda de combustible.

Otro elemento clave es la evolución del precio del petróleo. El documento destaca que el valor del crudo ya superó los US$100 por barril en varias oportunidades durante los últimos días, una situación que repercute directamente en el costo final que pagan los consumidores al cargar combustible.

Mientras en California el galón promedia los US$5,36, en Kansas los conductores pagan apenas US$3,04

Dónde es más caro cargar gasolina en Estados Unidos

El relevamiento nacional difundido por AAA también identifica cuáles son los mercados estatales donde los conductores pagan más por cada galón de gasolina.

Los diez estados con los precios más elevados son:

California : US$5,36

: US$5,36 Hawaii : US$4,76

: US$4,76 Washington : US$4,74

: US$4,74 Nevada : US$4,39

: US$4,39 Oregon : US$4,30

: US$4,30 Arizona : US$4,06

: US$4,06 Alaska : US$3,96

: US$3,96 Florida : US$3,71

: US$3,71 Pennsylvania : US$3,66

: US$3,66 Illinois: US$3,66

Estos valores reflejan diferencias significativas entre regiones, influenciadas por factores como impuestos estatales, costos de transporte y regulaciones ambientales.

Los estados donde el combustible es más barato en EE.UU.

En el extremo opuesto, el informe de AAA identifica los estados donde llenar el tanque resulta más económico. Los diez mercados con los precios más bajos son:

Kansas : US$3,04

: US$3,04 Oklahoma : US$3,05

: US$3,05 Dakota del Norte : US$3,09

: US$3,09 Arkansas : US$3,11

: US$3,11 Missouri : US$3,12

: US$3,12 Mississippi : US$3,16

: US$3,16 Dakota del Sur : US$3,18

: US$3,18 Kentucky : US$3,19

: US$3,19 Wisconsin : US$3,21

: US$3,21 Iowa: US$3,22

La diferencia entre los estados más caros y los más baratos puede superar los dos dólares por galón, lo que evidencia el fuerte impacto que tiene la ubicación geográfica en el gasto de combustible de los conductores.

Los estados del Medio Oeste y el Sur presentan los valores más competitivos iStock

El costo de cargar autos eléctricos también sube

El reporte de AAA también analiza el precio de la electricidad en estaciones públicas de carga para vehículos eléctricos. Durante la última semana, el promedio nacional subió 2 centavos por kilovatio hora, hasta alcanzar 41 centavos.

Entre los estados más caros para cargar autos eléctricos, se encuentran Virginia Occidental (54 centavos), Hawaii (51 centavos) y Alaska (50 centavos). En cambio, los más económicos incluyen Kansas (29 centavos), Missouri (31 centavos) y Nebraska (33 centavos).