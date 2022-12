La historia del avión que habría salido de Nueva York hacia Miami y que aterrizó tres décadas después en Venezuela

escuchar

¿Puede un avión viajar en el tiempo? Esta pregunta podría responderse de forma casi automática con una negativa. Sin embargo, fue puesta en jaque por el misterioso vuelo 914 de Pan Am. ¿Mito o realidad? Esa es otra duda persistente. Según la historia trascendida, el 2 de julio de 1955 el avión Douglas DC-4 debía despegar en Nueva York con destino a Miami. Partió con 57 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. Después, no solo nunca llegó a destino, sino que reapareció en Venezuela, 37 años después.

En 1955 se trató de encontrar a la aeronave, pero los esfuerzos no tuvieron éxito, dado que no había registros de los radares. Entonces se creyó que el vuelo 914 había sido víctima de una tragedia. ¿Y sus restos? Jamás fueron encontrados y se dice que no hubo más pistas de lo sucedido.

Las hipótesis fueron varias; algunas apuntaban a que se había estrellado en el mar y otras posibilidades. Pasaron 37 años, con los que el enigma solo creció. El 21 de mayo de 1992 (otros señalan que fue el 9 de septiembre), en el aeropuerto de Caracas parecía un día normal. Al menos así era hasta que los controladores de tráfico aéreo avistaron un avión DC-4 Douglas, que apareció de la nada en el radar.

Entonces, según esta versión, Juan de la Corte, quien recibió la señal de contacto, la aceptó y escuchó al piloto a bordo; “¿Dónde estamos?”, le preguntó. “Somos el vuelo 914 de Pan American Airways, de Nueva York a Miami, con una tripulación de cuatro y 57 pasajeros”, le dijo. En ese momento, habían pasado 37 años de que ese vuelo había despegado en Nueva York.

El calendario que, presuntamente, el piloto del vuelo 914 llevaba consigo Drivepedia

Juan le habría insistido al capitán. “¿Tuvieron algún accidente?, ¿Hicieron contacto con alguien más?”. Éste, en respuesta, le dio más detalles: “Debíamos aterrizar en Miami a las 9.55 am del 2 de julio de 1955″. Entonces, el controlador aéreo reveló la fecha que marcaba el calendario.

Aquella comunicación desconcertó al piloto, quien habría dicho por radio: “¡Dios mío!”, al entrar en pánico. De la Corte, por su parte, le ordenó a un grupo de guardias que bajara el frente y escoltara a los pasajeros. Esto no le habría gustado al capitán del vuelo 914, quien tras descender le pidió al controlador no acercarse y, de nuevo, su avión despegó sin un rumbo conocido.

Si bien hay teorías que establecen éste como el último contacto con la aeronave, otros informes señalan que habría llegado horas después a Miami. Desde aquí, el relato se mezcla con hechos inverosímiles que parecen sacados de alguna película. Según esta versión, el personal de Miami estaba perplejo por la llegada del avión y por la apariencia de los pasajeros, que no habrían envejecido.

¿Mito o realidad? Hay algunas pruebas, pero su validez es cuestionable.

El reporte en Weekly World News

Al ser un hecho de esta magnitud, sorprende que solo un periódico haya compartido el evento: el Weekly World News. Según los reportes, publicaron tres artículos, pero tenían imágenes diferentes de su fuente principal: el controlador de tráfico aéreo Juan de la Corte.

Las diferentes versiones del controlador Juan de la Corte Drivepedia

Como evidencia, se decía que el piloto del vuelo 914 mostró un calendario de bolsillo del año 1955, la fecha original del despegue, aunque esta prueba tampoco resulta tan confiable para los escépticos.

La historia circula en internet hace años, y sigue siendo un tema vigente en foros de ovnis y viajeros en el tiempo. Algunos culpan a las autoridades, en tanto que otros sugieren que evidentemente fue una invención del tabloide. En la década de 1990, el medio volvió a publicar la historia varias veces, con fechas distintas. Además, el canal de Youtube Bright Side hizo un video sobre la desaparición que acumuló millones de vistas y fue citado como fuente en varios artículos. A estos discursos se sumó Netflix, que tomó la historia como inspiración para la serie Manifesto.

