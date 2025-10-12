La historia detrás de Adeline Watkins: ¿la mujer de Wisconsin fue cómplice de los crímenes de Ed Gein?

Desde hace más de seis décadas, el nombre de Ed Gein quedó asociado al horror y al misterio. La historia de este asesino serial, que inspiró a películas icónicas como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes, volvió al centro de la escena con el reciente estreno de la serie Monster: The Ed Gein Story de Netflix, que reavivó un interrogante que nunca tuvo respuesta definitiva: ¿Adeline Watkins, la mujer que afirmó ser su novia, fue cómplice de los crímenes?

Ed Gein, el asesino que marcó a fuego la historia del crimen en Estados Unidos

Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en una zona rural de Wisconsin. Creció bajo la estricta influencia de su madre, Augusta, una mujer profundamente religiosa que le transmitió una visión distorsionada del pecado y un rechazo hacia las mujeres. Tras la muerte de sus padres y de su hermano, se aisló en la granja familiar y se convirtió en uno de los asesinos en serie más aterradores del siglo XX.

Ed Gein fabricaba siniestros objetos con restos humanos (Foto: The Real Leatherface)

El 16 de noviembre de 1957, la desaparición de Bernice Worden, dueña de una ferretería en Plainfield, reveló la magnitud de sus crímenes. Frank, el hijo de la víctima, encontró el local manchado de sangre y un recibo que apuntaba al último cliente del día: Ed Gein.

Cuando la Policía registró la granja, halló el cuerpo de Worden colgado y decapitado. No era lo peor: los efectivos encontraron restos humanos convertidos en muebles, máscaras y utensilios. La macabra escena parecía sacada de una película de terror y, de hecho, fue inspiración para los personajes más sangrientos y despiadados de los filmes.

Las confesiones de Gein confirmaron que también había asesinado a Mary Hogan, una camarera desaparecida en 1954. Aunque solo se le atribuyeron dos víctimas, los espeluznantes objetos encontrados en su casa —piel humana curtida, cráneos usados como tazones y lámparas hechas con huesos— revelaron que había profanado varias tumbas para recolectar partes de cuerpos.

Fue declarado legalmente demente y pasó el resto de su vida en hospitales psiquiátricos hasta su muerte, el 26 de julio de 1984, a los 77 años.

La cocina de Ed Gein, donde se descubrieron objetos fabricados con restos humanos.

¿Adeline Watkins fue la novia de Gein?: el misterio sobre esta mujer de Wisconsin

Pocos días después del arresto de Gein, el nombre de Adeline Watkins comenzó a aparecer en los periódicos. Esta mujer de entonces 50 años, que vivía en Plainfield junto a su madre, afirmó en una entrevista con Minneapolis Tribune que había mantenido un romance de dos décadas con el asesino.

Según consignó People, en esa nota Watkins describió a su supuesto novio como “bueno, dulce y amable”, alguien con quien compartía el gusto por la lectura y las salidas al cine. Su madre también lo calificó como “un hombre educado” que siempre llevaba a su hija de regreso a casa antes del toque de queda.

Asimismo, contó que sus citas eran simples: películas, charlas y, ocasionalmente, una visita a un bar. “Casi tendría que arrastrar a Eddie a una taberna. Habría preferido ir a una farmacia a tomar un batido”, relató.

También indicó que ambos conversaban con frecuencia sobre crímenes, aunque solo como un tema de interés para pasar el tiempo. “Supongo que hablamos de todos los asesinatos de los que oímos hablar. Eddie me contaba qué había hecho mal el asesino, qué errores había cometido. Me pareció interesante”, recordó.

Montruos: La historia de Ed Gein, tráiler oficial

Durante la entrevista, Watkins aseguró que Gein le propuso matrimonio en su última cita, en febrero de 1955, dos años antes del arresto. “Lo rechacé, pero no porque tuviera algún problema. Tenía algún problema conmigo. Supongo que temía no poder cumplir con lo que él esperaba de mí”, explicó. Aun así, sostuvo: “Lo amaba y lo sigo amando”.

Ed Gein y Adeline Watkins: ¿romance real o ficticio?

La historia de la “novia de Ed Gein” causó un impacto inmediato en la prensa de la época. Los medios nacionales replicaron sus declaraciones y su rostro apareció en las portadas de los diarios. Sin embargo, pocos días después, Watkins se comunicó con el Plainfield Sun, un periódico local, para desmentir su versión anterior. Dijo que nunca había sido pareja de Gein y que su vínculo era solo de amistad: “No hubo un romance de 20 años”.

En esa segunda entrevista, Watkins aclaró que Gein la visitó esporádicamente durante siete meses y que apenas compartieron algunas salidas al cine. Aseguró que nunca había estado en su casa y que desconocía por completo los crímenes que él había cometido. Eso sí, ratificó su descripción del asesino como un hombre tranquilo y respetuoso. “Eddie era tan amable haciendo lo que yo quería que a veces sentía que me estaba aprovechando de él”, señaló.

A partir de entonces, Watkins se mantuvo alejada de la prensa. Nunca volvió a hablar públicamente del caso. Murió en 1992, a los 85 años, en su ciudad natal. Ningún registro policial ni testimonio posterior la vinculó con los delitos de Gein y no existen pruebas que indiquen que conociera la magnitud de sus actos, según A&E.

La figura de Adeline Watkins volvió a ganar notoriedad con Monster: The Ed Gein Story, la serie de Ryan Murphy que se estrenó en Netflix como parte de su saga sobre criminales célebres. En esta producción, la actriz Suzanna Son interpreta a Watkins. Su presencia en la producción reabre una de las preguntas más inquietantes del caso: ¿sabía de los crímenes?