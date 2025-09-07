La historia detrás de la receta latina de chiles en nogada y dónde se pueden comer en EE.UU.

Los chiles en nogada son uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana y también pueden degustarse en algunos restaurantes de Estados Unidos. Su temporada es desde julio hasta septiembre, debido a la disponibilidad de los ingredientes que conforman la receta, tales como la granada o la nuez de Castilla.

La historia detrás de la receta de los chiles en nogada

Este platillo consiste en un chile poblano que se rellena con carne molida de puerco y de res mezclada con fruta, también se baña con salsa de nuez de Castilla que recibe el nombre de nogada, y se decora con los granos rojos de la granada.

Los chiles en nogada son uno de los platillos más famosos de la cocina mexicana (Pexels/Eden FC)

Existen diferentes versiones sobre la historia detrás de la receta de los chiles en nogada, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La más popular dice que las monjas del convento de Santa Mónica, en Puebla, México, fueron las creadoras originales.

Las religiosas, que pertenecían a la Orden de San Agustín, habrían cocinado los primeros chiles en nogada para el General Agustín de Iturbide para conmemorar su santoral.

Los colores característicos de la receta fueron puestos en honor a la bandera del Ejército Trigarante y los ingredientes elegidos con base a lo que se encontraba de temporada y añadieron especias como el perejil.

Actualmente, existen diferentes variaciones de la receta, algunos consideran importante capear los chiles en nogada y otros no.

Actualmente, existen diferentes versiones de la receta de los chiles en nogada (Pexels/Amar Preciado)

Además, es considerado uno de los platillos más elegantes de la cocina mexicana, y pese a las distintas versiones, la clave de su sabor es la mezcla de sus tres ingredientes principales: chile poblano, nogada y granada.

Dónde comer chiles en nogada en EE.UU.

En diferentes estados y restaurantes del país norteamericano se pueden encontrar los chiles en nogada dentro del menú de esta temporada:

Está ubicada en la 4030 E Gage Ave, en la ciudad de Bell, California, y sirve una de las recetas más fieles a la creación original de este platillo, además de que ofrece otros platillos de la cocina del estado mexicano de Jalisco.

La Casita Mexicana ofrece el sabor auténtico de su país y se ubica en California (Instagram/@casitamex)

Casa Corazón

Es un restaurante localizado en la 2637 N 16th St, en la ciudad de Phoenix, Arizona. Se le conoce en la zona por servir comida auténtica mexicana, como los tradicionales chiles en nogada y respetan la receta y la presentación original.

Se ubica en Orlando, Florida, en la 8530 de Pal Pkwy y ofrece una experiencia mexicana única, en la que sus comensales pueden degustar la receta de los chiles en nogada.

En EE.UU. existen restaurantes donde venden la receta original de los chiles en nogada (Pexels/Morena Vw)

Cómo se preparan los chiles en nogada

La receta tradicional se sirve durante septiembre, conocido como el “mes patrio”, porque se conmemora el Día de la Independencia de México. Según el gobierno de México de este país, la forma de preparar los chiles en nogada es con ingredientes como:

Picadillo hecho de carne molida de cerdo y de res que se mezcla con frutas.

Capeado a base de huevos, harina y sal.

Nogada, elaborada con nueces de Castilla, almendras, queso de cabra y agua.

Y chiles poblanos listos para rellenar.

Los chiles en nogada forman parte de los festejos del 15 de septiembre en México (Pexels/Amy Farías)

El picadillo es un platillo elaborado que requiere de especias como la canela y los clavos de olor, además de frutas como manzana, pera, plátano, duraznos, piñones y azúcar, entre otros.

Este guisado sirve para rellenar los chiles poblanos, que después deben ser capeados y fritos en aceite vegetal para finalmente servirse en un plato extendido y bañados con nogada.

El platillo tradicional se sirve adornado con semillas de granada roja y perejil, que representa los colores de la bandera mexicana: verde, blanco y rojo, y forma parte de las comidas de celebración del 15 de septiembre, Día de la Independencia de México.