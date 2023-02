La increíble ‘cascada de fuego’ que puede visitarse en un parque nacional de EE.UU.

escuchar

El Parque Nacional de Yosemite, en California, es el escenario de un fenómeno único en el mundo: la llamada Horsetail Fall, o cascada de fuego, una manifestación que convoca a miles de turistas cada año en los últimos días de febrero, cuando el efecto es visible. El fenómeno natural ocurre cuando la luz del sol al atardecer se refleja en el agua de la cascada, contra la famosa pared rocosa de la montaña El Capitán, y la franja iluminada brilla como si fuese lava.

Aunque desde luego todos saben que se trata de un espejismo, la vista es absolutamente atractva. Los mejores días para observar el fenómeno son del 10 al 28 de febrero. No obstante, hay que aclarar que esto no ocurre todos los años. Por ejemplo, en 2020 no fue visible. Para que la ilusión óptica se produzca se deben dar las condiciones climatológicas necesarias.

Así se ve la cascada de fuego en Yosemite Shutterstock.com

Según los expertos del parque, el espectáculo natural requiere de las siguientes condiciones:

Abundancia del agua . Si la temporada de lluvias no dejó un gran flujo de agua en la cima, es posible que la cascada no sea visible.

. Si la temporada de lluvias no dejó un gran flujo de agua en la cima, es posible que la cascada no sea visible. La luz . Se necesita que el cielo esté completamente despejado para que el sol alumbre directamente el agua. En caso de que haya nubosidad, no se podrá apreciar el efecto.

. Se necesita que el cielo esté completamente despejado para que el sol alumbre directamente el agua. En caso de que haya nubosidad, no se podrá apreciar el efecto. El clima. Si la temperatura está más baja de lo normal, la catarata puede congelarse.

¿Cómo ver la cascada de fuego en el Parque Nacional de Yosemite?

Después de algunas situaciones caóticas de los últimos años, ante la gran presencia de visitantes que querían disfrutar de la cascada, el Parque Nacional de Yosemite estableció que es necesario hacer una reserva antes de ingresar. La medida se implementará solo para los fines de semana del 10 al 12, del 17 al 19 y del 24 al 26 de febrero. “Será incluso para quienes no visiten Horsetail Fall. Los turistas que lleguen de lunes a jueves no necesitarán reserva. Sí quienes lo hagan de viernes a domingos”, destaca el sitio oficial del parque.

Northside Drive, cerca de El Capitán, es el lugar más cercano a la cascada. El parque recomienda estacionar en Yosemite Falls y caminar hasta el punto preciso. Desde los estacionamientos más alejados, el parque cuenta con un servicio de transporte gratuito, que funciona en un horario limitado.

La cascada de fuego es una ilusión óptica que se genera cuando los rayos del sol del atardecer iluminan el agua contra la montaña Shutterstock.com

En cuanto a los costos de entrada, no habrá distinciones. Todas las personas deben pagar US$35 por cada automóvil que ingrese al parque. Por otro lado, las inmediaciones se mantienen abiertas las 24 horas, los 365 días del año.

Finalmente, los encargados del parque brindan a los visitantes información respecto del estado de los senderos en esta temporada del año, para que tomen sus precauciones. “El Parque Nacional de Yosemite cubre casi 3100 de kilómetros cuadrados en Sierra Nevada, con elevaciones que van desde aproximadamente 600 metros hasta 4000 metros. Recibe además el 95% de su precipitación entre octubre y mayo (y más del 75% entre noviembre y marzo). La mayor parte está cubierta de nieve desde aproximadamente noviembre hasta mayo”, señalan en su sitio web.

