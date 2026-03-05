Quién es el venezolano que juega con Messi y conoció a Trump en la Casa Blanca

El plantel del Inter Miami visitó este jueves al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Además de Lionel Messi, entre los presentes estuvo Telasco Segovia, mediocampista venezolano que fue fichado en la temporada 2025.

El encuentro de Trump con el plantel de Inter Miami

Inter Miami fue invitado por Trump después de que el equipo de Florida conquistara el título de la MLS al vencer en la final a Vancouver Whitecaps el 6 de diciembre pasado, con una participación estelar de Messi durante todo el torneo.

En el evento, Lionel Messi se ubicó a la derecha del presidente de EE.UU. El resto del plantel (incluidos Telasco y Luis Suárez) estuvo detrás del líder republicano. Todo el plantel se vistió con trajes que llevaban la insignia del equipo.

Entre los momentos más destacados del evento estuvieron los regalos que recibió Trump por parte del copropietario del Inter Miami, Jorge Mas, más las bromas del republicano para los jugadores.

“¡Gran grupo de gente! Podríamos divertirnos muchísimo con estos chicos. Imagínense cómo lo celebraron”, dijo el presidente norteamericano.

¿Quién es Telasco Segovia, el venezolano que conoció a Donald Trump?

Segovia se desempeña como mediocampista ofensivo. Nació el 2 de abril de 2003 en Barquisimeto, Venezuela, y cuenta con versatilidad para jugar como interior o por ambas bandas, según consignó el Inter Miami.

Debut de manera profesional en 2019 y sum 61 apariciones en 2022

Inició su formación deportiva en las categorías inferiores del Deportivo Lara en su ciudad natal. Debutó con el primer equipo en 2019 y para 2022, sumó 61 apariciones, seis goles y una asistencia.

Durante este período, también compitió en la CONMEBOL Copa Libertadores, donde disputó cuatro partidos.

Poco después de su participación en la Copa, tuvo su primera experiencia europea mediante una cesión al UC Sampdoria.

Jugó con el equipo sub-19 (Sampdoria Primavera) y participó en 14 partidos, donde aportó un gol y tres asistencias. También logró debutar con el primer equipo en la Serie A de Italia.

Luego de estar un año en el equipo europeo, se unió al Casa Pia de la Primeira Liga de Portugal. En este club disputó 32 partidos en todas las competiciones, donde sumó dos goles y una asistencia.

Cómo se dio la llegada de Segovia al Inter Miami

El 31 de enero del año pasado, el club de Florida anunció el fichaje del venezolano con un contrato que lo vincula hasta la temporada 2029.

Telasco Segovia fue fichado hasta la temporada 2029

“Estamos encantados de fichar a un joven centrocampista prometedor como Telasco Segovia. Nos aportará profundidad en el mediocampo, algo que será clave para una temporada 2025 en la que Inter Miami competirá en varios torneos, tanto a nivel nacional como internacional”, decía el presidente de operaciones de fútbol, ​​Raúl Sanllehí, en un comunicado.

En el inicio de la temporada 2026 de la MLS, Segovia ha mostrado un impacto inmediato. En dos partidos disputados, registró un gol y dos asistencias, logrados en la victoria 2-4 frente a Orlando el 1° de marzo de 2026.